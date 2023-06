À mesure que nous vieillissons, les multivitamines peuvent combler les lacunes en nutriments

Stull fait partie des 70% d’Américains qui prennent des multivitamines quotidiennement. Mais contrairement à Stull, beaucoup n’ont pas une compréhension claire de leur « pourquoi et de quoi il s’agit » – c’est-à-dire, pourquoi est-ce que je prends cela et qu’est-ce que cela va faire pour moi ? Les questions abondent quant à savoir si ces suppléments font quelque chose pour aider à la prévention des maladies – à savoir le cancer et les maladies cardiaques – et beaucoup de gens se demandent s’ils ont vraiment besoin de prendre une multivitamine.

« Je l’utilise depuis 6 ans », dit-elle. « Cela aide le cœur avec l’huile de lin, la lysine et toute l’inflammation. Et les avantages secondaires sont une peau saine, des ongles sains, des cheveux sains avec la biotine et le collagène et la façon dont ils sont délivrés. Je me sens très équilibré.

12 juin 2023 — Teresa Stull ne jure que par sa formulation de multivitamines. Fatiguée de prendre des pilules, l’esthéticienne de 62 ans et propriétaire d’entreprise à Frederick, MD, s’est tournée vers une formulation liquide quotidienne pour la santé et l’inflammation de la peau. Elle a été attirée par le produit (qu’elle propose également à ses clients) en raison de son taux d’absorption élevé, du fait que l’entreprise partageait des données sur son site Web et, surtout, de ses bienfaits pour sa peau et sa santé en général.

L’une des raisons est que les besoins nutritionnels changent au cours de la vie. À mesure que les gens atteignent l’âge moyen et avancé, des facteurs tels qu’un métabolisme plus lent, des problèmes d’absorption et de mastication, une inflammation chronique de bas grade, ainsi que plusieurs médicaments sur ordonnance peuvent entraîner des insuffisances en vitamines et en minéraux.

De plus, la nourriture sur laquelle nous comptons pour répondre aux besoins nutritionnels quotidiens n’est pas fiable. Aujourd’hui, l’agriculture commerciale est en proie à une utilisation excessive d’engrais et de pesticides et à une rotation des cultures moins fréquente, toutes des pratiques qui affectent la santé des sols. Lorsque vous combinez ces facteurs avec le changement climatique, il est probable que la valeur nutritionnelle de nombreux fruits et légumes que nous consommons soit compromise. Il est encore plus probable que les personnes d’âge moyen et les personnes âgées qui ne jurent que par une alimentation saine présentent des lacunes nutritionnelles importantes.

« Il y a eu une détérioration significative de la qualité du sol au cours des 50 dernières années environ et les produits ne sont plus aussi denses en nutriments qu’ils ne l’étaient », a déclaré Melina Jampolis, MD, interniste, médecin spécialiste en nutrition et auteur à Valley Village, Californie.