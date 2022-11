À mesure que l’obésité chez les enfants augmente, la santé du cerveau décline : étude

Qu’ont-ils trouvé ? Il y avait des déficiences cérébrales structurelles et fonctionnelles chez les enfants en surpoids ou obèses par rapport aux enfants qui ne l’étaient pas, et ces changements pourraient contribuer à de mauvais résultats scolaires.

Pour l’étude, les chercheurs ont examiné plusieurs types de scanners cérébraux chez plus de 5 100 enfants âgés de 9 à 10 ans qui ont participé à l’étude en cours sur le développement cognitif du cerveau de l’adolescent (ABCD). Parmi ceux-ci, 21 % étaient en surpoids et 17,6 % étaient obèses.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, environ un enfant américain sur cinq est obèse.

“Le principal point à retenir est de sensibiliser aux conséquences de l’obésité sur la santé cérébrale en plus des conséquences sur la santé physique, d’autant plus que les taux d’obésité sont très élevés et continuent d’augmenter”, a déclaré l’auteur de l’étude Simone Kaltenhauser, chercheuse postdoctorale en radiologie et imagerie biomédicale à l’école de médecine de Yale à New Haven, Connecticut.

Plus précisément, les enfants en surpoids ou obèses ont montré un amincissement de la couche la plus externe de leur cerveau (le cortex), ce qui a été lié à une altération des capacités de fonctionnement exécutif, telles que la planification et la jonglerie de plusieurs tâches. De plus, l’intégrité de la substance blanche du cerveau était altérée dans le corps calleux (qui relie les deux hémisphères du cerveau) et dans les voies au sein des hémisphères cérébraux qui relient les lobes du cerveau chez les enfants en surpoids ou obèses.

De plus, les réseaux cérébraux impliqués dans la prise de décision basée sur les récompenses et le contrôle des comportements ont montré une connectivité réduite chez les enfants en surpoids ou obèses.

Ces schémas ont persisté pendant deux ans, a montré l’étude.

“Nos résultats fournissent une explication potentielle importante d’autres études qui montrent un indice de masse corporelle plus élevé [BMI] chez les enfants est associée à un mauvais fonctionnement cognitif et à la réussite scolaire », a déclaré Kaltenhauser. (L’IMC est une mesure de la graisse corporelle qui tient compte de la taille et du poids.)