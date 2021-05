À mesure que l’examen de la crypto-monnaie se développe, l’industrie se tourne vers K Street

WASHINGTON – Lorsque les régulateurs fédéraux à la fin de l’année dernière accusé l’une des plates-formes de crypto-monnaie les plus populaires au monde pour vendre illégalement 1,38 milliard de dollars d’argent numérique aux investisseurs, ce fut un moment charnière dans les efforts de lutte contre un marché en croissance rapide – et dans la volonté de l’industrie encore naissante de plonger profondément dans le Jeu d’influence de Washington.





La société, Ripple Labs, s’est enrôlée lobbyistes, avocats et autre des défenseurs bien connectés pour faire valoir ses arguments auprès de la Securities and Exchange Commission et au-delà dans l’un des premiers grandes batailles juridiques sur les limites et les exigences que le gouvernement devrait fixer pour le commerce et l’utilisation de la monnaie numérique.

Ripple a embauché deux cabinets de lobbying au cours des trois derniers mois. Il a retenu les services d’un cabinet de conseil composé d’anciens collaborateurs d’Hillary Clinton et de l’ancien président Donald J.Trump pour l’aider à développer sa stratégie à Washington. Et pour se défendre contre la SEC, il a engagé Mary Jo White, une ancienne présidente de la commission sous l’administration Obama.

Ripple n’est que l’une des nombreuses sociétés de crypto-monnaie à la recherche d’influence à Washington alors que l’administration Biden commence à définir une politique qui pourrait façonner le cours d’une industrie potentiellement révolutionnaire qui évolue rapidement vers le courant dominant et attire de plus en plus l’attention des régulateurs financiers et des forces de l’ordre. fonctionnaires et législateurs.