À mesure que les ventes de véhicules électriques augmentent et que les voitures deviennent plus lourdes, les parkings doivent changer

Points de recharge dans un parking souterrain en Angleterre. Le nombre de véhicules électriques sur nos routes augmente. Peter Titmuss/UCG | Groupe Images Universelles | Getty Images

La conduite évolue. Aujourd’hui, les véhicules hybrides et purement électriques sont monnaie courante dans le monde entier, et la taille et le poids des voitures, qu’elles soient entièrement électriques ou qu’elles utilisent moteurs à combustion interne – augmente. De l’accessibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques aux niveaux de bruit, les nouvelles conceptions et technologies ont déjà créé toute une série de problèmes qui devront être résolus dans les années à venir. Les parkings couverts (connus sous le nom de parkings à plusieurs étages au Royaume-Uni) sont un domaine dans lequel la prolifération des véhicules électriques et des véhicules plus gros devrait avoir un impact majeur. Plus tôt cette année, l’Institution of Structural Engineers, basée à Londres, a publié conseils de conception mis à jour pour les parkings. Ce document de grande envergure couvre toutes les structures où les voitures peuvent être garées – y compris celles sur plusieurs niveaux, souterraines ou à l’intérieur d’immeubles résidentiels et de bureaux – et la manière dont elles sont conçues, construites et entretenues. Les lignes directrices ont été rédigées pour toutes les parties prenantes impliquées dans la conception des parkings. Un problème potentiel concerne la charge de ce que nous conduisons. Selon l’institution, le poids moyen d’un véhicule est passé de 1,5 tonne en 1974 à près de 2 tonnes en 2023.

Dans un rapportil a déclaré que la raison derrière l’augmentation de poids était « due aux batteries électriques et hybrides et à l’augmentation de la taille des voitures ». « Cette charge supplémentaire et les exigences changeantes en matière de sécurité incendie sont autant de considérations non seulement pour les nouveaux parkings, mais aussi pour les structures existantes », ajoute-t-il. S’adressant à CNBC, Chris Whapples, membre de l’institution et contributeur aux lignes directrices en tant qu’auteur et consultant superviseur, a déclaré que certaines des voitures de fonction et des SUV à longue portée haut de gamme du marché pesaient désormais plus de trois tonnes métriques. Lorsque les lignes directrices ont été publiées en juin, l’attention était grande sur l’effondrement potentiel de certains parkings sous le poids de véhicules plus lourds. « C’est quelque chose que nous devons considérer, mais nous ne devons pas être trop alarmistes à ce sujet », a déclaré Whapples à CNBC. « Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que ceux qui causent les dégâts, si vous voulez, sont les véhicules lourds – pas ceux qui sont plus lourds qu’ils ne l’étaient il y a 40 ans, mais qui restent dans la limite des capacités prévues pour les parkings », » a-t-il poursuivi en expliquant. Ces derniers types de véhicules sont encore majoritaires, a-t-il précisé. Néanmoins, la tendance aux véhicules plus gros ne montre aucun signe de ralentissement. « Nous voyons désormais un nombre croissant de SUV, de grosses voitures de fonction – à combustible fossile ou à batterie – et de camionnettes, qui sont extrêmement lourdes. »

La charge cumulée de ces véhicules dans les parkings pourrait présenter certains défis dans certaines circonstances. « Si une camionnette est considérablement surchargée et que le parking est faible, c’est un désastre potentiel qui risque de se produire », a déclaré Whapples. La planification et la préparation sont donc essentielles, d’où les lignes directrices mises à jour. « Nous avons dit qu’en tant qu’industrie, nous devions vérifier nos parkings et nous assurer que cela n’arriverait pas », a déclaré Whapples. « Parce que ce que nous voulons, c’est que le public garde confiance dans nos parkings et dans nos ingénieurs en structure. » Une façon d’y parvenir est de s’assurer que les garages font l’objet d’une évaluation structurelle. « S’il n’est pas assez fort, il faudra le renforcer », a-t-il ajouté. « Il n’est peut-être pas nécessaire de le renforcer partout, il peut s’agir simplement d’éléments individuels. » Si cette option s’avérait « d’un coût prohibitif », Whapples a déclaré que les véhicules pourraient potentiellement être contrôlés avant d’entrer dans ces garages. Une autre solution possible pourrait voir les « poids lourds » rester au rez-de-chaussée.

Sécurité incendie et gicleurs

Lorsqu’il s’agit de véhicules électriques, un autre sujet de préoccupation concerne la sécurité incendie. C’est parce que pendant que l’EV tire ne sont pas courants, les éteindre peut être difficile. « Il est très, très difficile d’éteindre réellement un incendie de véhicule électrique, en particulier si la batterie est en feu, car vous avez tellement d’énergie enfermée », a déclaré Whapples. Il a ensuite souligné le rôle potentiellement crucial que les systèmes de gicleurs pourraient jouer à l’avenir, en particulier dans les installations souterraines. « Bien que le système de gicleurs n’éteigne pas l’incendie de la voiture, il réduira le taux de propagation dans le parking, donc il ‘éteint’ constamment la voiture à côté de celle qui est en feu et empêche celle-ci d’attraper le feu. feu. » Cela devrait donner aux pompiers le temps de se rendre sur place et de lutter contre les flammes.

Bien que les incendies de véhicules électriques soient une « inquiétude », Whapples a souligné que les véhicules utilisant de l’essence peuvent également s’enflammer et créer des situations difficiles.

Pas « anti-VE »

Les discussions sur la manière dont les parkings et les garages doivent évoluer pour s’adapter aux nouveaux types et tailles de véhicules s’étendent au-delà du Royaume-Uni. En février 2023, la Commission européenne, le pouvoir exécutif de l’UE, a lancé un groupe de travail axé sur les développements liés au « déploiement sécurisé des points de recharge dans les parkings couverts ». AVERE, l’Association européenne pour l’électromobilité, codirige le groupe de travail aux côtés de la Commission. Dans un communiqué envoyé à CNBC, l’organisation basée à Bruxelles a déclaré que le groupe de travail « vise à créer des lignes directrices pour aider les autorités nationales et locales à mettre en œuvre des règles pour accueillir les véhicules électriques dans les parkings couverts tout en maintenant la sécurité incendie ». Le communiqué indique également que « l’essor de la mobilité électrique… nous aide à atténuer le changement climatique et soulève de nouvelles questions, notamment le poids et l’impact sur les parkings ».

Places de recharge et de stationnement pour véhicules électriques sur un site en Angleterre. Le nombre de véhicules électriques sur nos routes augmente, créant des défis et des opportunités pour la conception des parkings. Dana Kenedy | Istock | Getty Images