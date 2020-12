Alors que le coronavirus poursuit sa flambée aux États-Unis et en Europe, où les vaccinations ont récemment commencé, le nombre total d’infections dans le monde dépasse désormais 75 millions. Aux États-Unis, plus de 128 000 personnes avaient été vaccinées vendredi, selon une base de données du New York Times retraçant les vaccinations. Mais ce total représente à peine plus de la moitié du nombre de nouveaux cas signalés à travers le pays le même jour. Les États-Unis, le plus grand point chaud de coronavirus au monde avec plus de 17,6 millions de personnes qui ont été infectées au total, ont signalé vendredi leur premier nombre de cas en une journée de plus de 250000 nouvelles infections. En Suède, il y a eu 66 nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours, un taux presque identique à celui des États-Unis. La Lituanie a le taux de propagation actuel le plus élevé au monde, avec une moyenne quotidienne de 98,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours de la semaine dernière.

Plus de 15 millions de cas au total ont été signalés en Europe, les frontières du continent étant définies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. L’Inde a signalé plus de 10 millions d’infections, le deuxième plus grand de tous les pays, suivie du Brésil avec plus de sept millions. Plus de 1,6 million de personnes dans le monde sont mortes de Covid-19, selon une base de données du New York Times. Aux États-Unis seulement, plus de 315000 personnes sont décédées – 3611 d’entre elles mercredi, brisant le précédent record d’une journée de 3157 le 9 décembre. Plus de 137000 personnes au Royaume-Uni ont été vaccinés, selon Bloomberg, avec 108000 d’entre eux en Angleterre, où le Premier ministre Boris Johnson a annoncé samedi des plans pour un verrouillage sévère de Londres et d’une grande partie du sud-est du pays. Le Royaume-Uni a signalé 28 507 nouveaux cas vendredi. La Chine, qui n’a signalé que 96 400 cas au total, affirme avoir déjà administré plus d’un million de doses, bien que ses vaccins n’aient pas été entièrement testés. (Les responsables chinois ont déclaré qu’à ce jour, il n’y avait eu aucune réaction indésirable.) Vendredi, un organisme international créé pour promouvoir l’accès mondial aux vaccins Covid, connu sous le nom de Covax, a déclaré qu’il avait conclu des accords avec des fabricants pour fournir un milliard de doses aux pays à revenu faible et intermédiaire.