À mesure que les sociétés asiatiques vieillissent, la «retraite» signifie simplement plus de travail

Pour faire face à ce que les démographes appellent des «sociétés super vieillissantes», les décideurs politiques d’Asie de l’Est se sont d’abord concentrés sur la tentative de stimuler les naissances et de modifier les lois sur l’immigration pour renforcer la main-d’œuvre. De telles mesures n’ont pas fait grand-chose pour modifier la ligne de tendance au vieillissement, car les taux de fécondité ont plongé et de nombreux pays ont résisté aux plans d’immigration à grande échelle.

Cela a laissé les employeurs désespérés pour les travailleurs. Au Japon, par exemple, des enquêtes montrent que jusqu’à la moitié des entreprises signalent des pénuries de travailleurs à temps plein. Les travailleurs plus âgés sont intervenus pour combler les lacunes. “Nous avons tellement de capacités de travail inutilisées et inexploitées”, a déclaré Naohiro Ogawa, chercheur invité à l’Institut de la Banque asiatique de développement.

Koureisha est une agence d’intérim à Tokyo où les offres d’emploi précisent que les candidats doivent avoir au moins 60 ans. Fumio Murazeki, le président, a déclaré qu’il pensait que les employeurs étaient de plus en plus réceptifs à l’embauche de travailleurs âgés. “Les personnes de plus de 65 ans, voire jusqu’à 75 ans, sont très actives et en bonne santé”, a-t-il déclaré.

Les agences de location de voitures et les services de conciergerie d’immeubles sont impatients d’embaucher des travailleurs âgés, a déclaré M. Murazeki. Un travail populaire pour les travailleurs contractuels plus âgés consiste à s’asseoir sur le siège passager avant des véhicules de service pendant que les électriciens ou les réparateurs de gaz aident les clients sur place. Le travailleur contractuel peut déplacer le véhicule si nécessaire, aidant ainsi les entreprises à éviter les contraventions de stationnement ou les amendes de circulation, a déclaré M. Murazeki.

Chez Tokyu Community, une société de gestion immobilière pour les complexes d’appartements à Tokyo, près de la moitié du personnel a 65 ans ou plus, a déclaré Hiroyuki Ikeda, responsable des ressources humaines. Avec un salaire de seulement 2 300 000 yens par an, soit moins de 17 146 dollars, les emplois ne plaisent pas aux jeunes travailleurs, tandis que les personnes âgées sont prêtes à accepter les bas salaires pour compléter leur revenu de retraite.

Le gouvernement japonais accorde désormais des subventions aux petites et moyennes entreprises qui installent des logements pour les travailleurs âgés, comme des rampes supplémentaires sur les escaliers ou des aires de repos supplémentaires pour les travailleurs.