Les agents immobiliers Rosa Arrigo, au centre, et Elisa Rosen, à droite, travaillent une journée portes ouvertes à West Hempstead, New York, le 18 avril 2021.

Dans ce marché immobilier brûlant, il est difficile pour les acheteurs de conclure un accord.

L’offre est faible, ce qui fait grimper les prix. Le prix médian d’une maison existante vendue en mars était de 329 100 $. C’est une augmentation de 17,2% par rapport à mars 2020.

Pourtant, il y a de bonnes nouvelles. Les nouvelles inscriptions étaient en hausse pour la deuxième semaine consécutive, augmentant de 40% par rapport à l’année dernière, ce qui est juste au moment où la pandémie a frappé, selon Realtor.com.

«Les acheteurs qui ont actuellement du mal à trouver une maison verront probablement une amélioration du nombre de choix qui s’offrent à eux, car davantage de vendeurs se listent pour la saison d’achat du printemps», a déclaré l’économiste en chef de Realtor.com, Danielle Hale, dans un communiqué.

Cela dit, le marché est toujours très tendu.

«Je suis dans le secteur depuis plus de 30 ans et je n’ai jamais vu un marché aussi chaud», a déclaré Glenn Brunker, président d’Ally Home, qui fournit des services et des produits hypothécaires.

Il recommande aux acheteurs potentiels de faire une pause et de faire une petite introspection.