À mesure que les médias sociaux se développent au Kenya, la « manosphère » inquiétante et toxique se développe également | Caroline Kimeu

jeCe n’était pas tant un terrier de lapin que je me suis retrouvé, mais plutôt un dédale de contenus sexistes lorsque j’ai commencé à rechercher un article sur la « manosphère » du Kenya – un réseau vaguement connecté de sites Web et de plateformes de médias sociaux qui promeuvent la misogynie en ligne.

Ce que j’ai vu était troublant : des dizaines de tweets, de publications et de contenus vidéo qui dénigraient, objectifiaient et faisaient honte aux femmes, ou encourageaient les hommes à exercer un contrôle coercitif.

J’ai trouvé des séances sur la « masculinité » qui ont tendance chaque semaine sur la plateforme X d’Elon Musk, promouvant l’idée que les hommes devraient dominer les femmes ; des commentaires qui assimilaient le pouvoir masculin à la capacité de féconder ; des avertissements aux hommes pour qu’ils soient vigilants à l’égard des féministes et se méfient des stratagèmes de piégeage des enfants ; et met en garde contre les femmes qui ont interrompu leur grossesse, avec des conseils profondément non scientifiques sur la façon de les identifier.

La misogynie n’a rien de nouveau, et le Kenya ne fait pas exception. Mais les communautés en ligne qui promeuvent des messages nuisibles ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, à l’image de la tendance actuelle. croissance chez les utilisateurs des médias sociaux au Kenya. Et tandis que des mouvements tels que #MeToo ont suscité une réflexion mondiale sur la dynamique du pouvoir entre les sexes, la manosphère au Kenya a explosé, car le pouvoir social et économique accru des femmes est perçu comme une menace pour le statut et le bien-être des hommes.

Après avoir lu quelques articles de la manosphère, un contenu similaire a commencé à apparaître sur ma chronologie à mesure que les algorithmes se mettaient au travail. Des discussions inoffensives sur les relations, la santé et les finances peuvent rapidement dégénérer en récits préjudiciables. Les anciens stéréotypes de genre sont présentés comme de nouvelles révélations, alors que les influenceurs se positionnent comme des outsiders révélateurs de la vérité dans un monde « gynocentrique ». L’idéologie de la « pilule rouge » – l’« éveil » perçu aux « réalités » concernant le genre – gagne du terrain au sein des communautés de défense des droits des hommes. Il inclut l’idée que ce sont les hommes, et non les femmes, qui sont désormais socialement et politiquement désavantagés par la politique de genre et qui doivent reprendre le pouvoir : un cadre non fondé sur des faits et qui risque d’éroder le soutien aux droits des femmes au Kenya, où l’inégalité entre les sexes est toujours présente. profondément enraciné.

Les utilisatrices des médias sociaux avec lesquelles j’ai parlé ont déclaré qu’elles préféraient simplement bloquer les comptes produisant ce type de contenu plutôt que de s’engager, évitant ainsi de contredire ou de corriger de fausses déclarations par peur d’être trollées, harcelées ou doxées.

De telles préoccupations sont bien fondées. Lorsque j’ai essayé de dialoguer avec des influenceurs de la manosphère pour obtenir des commentaires, mes e-mails ont été publiés en ligne et j’ai reçu des réactions négatives. Les chercheurs avec lesquels j’ai parlé étaient déjà réticents quant à leurs découvertes sur la misogynie en ligne, de peur d’être ciblés, et les réactions négatives que j’ai reçues ont amplifié ces inquiétudes. Des sources importantes ont abandonné ou retiré leurs commentaires. L’un d’entre eux m’a découragé de poursuivre mon histoire, affirmant que cela faisait courir le risque à toutes les femmes que j’ai interviewées de devenir une « cible facile ».

Les groupes de désinformation et de défense des droits s’accordent sur le fait que la croissance de la manosphère est préoccupante, mais ont des idées différentes sur la manière d’y faire face. Les analystes de la désinformation insistent sur le fait qu’un contre-engagement direct pourrait élargir ou légitimer les plateformes de la manosphère, tandis que les groupes de défense des droits affirment qu’une réticence à agir pourrait réduire les femmes au silence sur les plateformes de médias sociaux, les pousser dans les chambres d’écho en ligne, ou les écarter complètement – ​​militants avertir que l’incapacité à lutter contre la montée de la technoculture toxique affectera les progrès vers l’ONU cible réduire la fracture numérique entre les sexes d’ici 2030.

Une influenceuse a expliqué comment les attaques qu’elle a subies l’année dernière ont affecté sa façon d’interagir en ligne.

« J’ai observé ces dernières années cette tendance où les hommes démolissent les femmes tout en se cachant derrière leur anonymat », explique Taruri Gatere, coach de vie, 38 ans, qui publie sur des sujets tels que le sexe et la vie de femme sans enfants. Elle trace désormais une ligne entre ses personnalités personnelles et en ligne. «J’essaie de me regrouper et de trouver un moyen de m’engager en ligne de manière à assurer ma sécurité», dit-elle.

Les attaques en ligne sont souvent « décentralisées », ce qui permet aux utilisateurs d’échapper plus facilement à toute responsabilité en cas de violation de contenu, affirment les chercheurs.

« Il est peu probable que vous trouviez cela [attacks] sont orchestrés par une personne ou un groupe », déclare Tim Squirrell, de l’Institute of Strategic Dialogue, qui suit les méfaits et l’extrémisme sur les plateformes de médias sociaux.

« Vous verrez peut-être cela discuté dans les sections de commentaires, sur les chaînes Telegram ou dans d’autres espaces semi-privés », dit-il. « Cela peut vous amener à être inondé de centaines, voire de milliers de messages abusifs, ce qui a pour conséquence de vous empêcher de participer à l’espace en ligne et parfois de la vie publique en général. »

Ces communautés représentent un risque pour les garçons et les hommes qui cherchent des conseils sur l’identité masculine à une époque en évolution. Ils sont désormais susceptibles de trouver des communautés qui exploiter angoisses des hommes, les qualifient de victimes d’« une attaque mondiale contre la masculinité » qui les a laissés « réduits au silence », « émasculés », « jetables » ou « manqués de respect ».

« C’est une liberté d’agir que recherchent la plupart des hommes, sous couvert d’un besoin de pouvoir », déclare un défenseur d’une masculinité saine. Onyango Otieno. Le fait d’avoir grandi en étant témoin de la violence sur deux générations de sa famille l’a amené à remettre en question les idées sur la virilité.

Mais il existe un véritable culte des contenus anti-égalité ou sexistes, dont certains sont vus par des centaines de milliers de personnes. Les hommes qui critiquent les croyances de la manosphère sont accueillis avec mépris, qualifiés de « idiots », de « soyboys » ou de « manginas » – méprisés comme efféminés ou désireux de plaire aux femmes.

Le contenu controversé – « la récolte de la rage » – a stimulé la carrière des influenceurs, explique Squirrell. « Certains acteurs kenyans clés de la manosphère ont atteint ce genre de statut de demi-dieu. Cela ne se produit pas simplement de manière organique : les systèmes de médias sociaux ont été construits de telle manière qu’ils encouragent et promeuvent les contenus les plus sensationnalistes, provocateurs et scandaleux, qui sont souvent les contenus haineux. Et les plateformes en profitent, c’est donc une sorte d’écosystème symbiotique.

Les principales plateformes de médias sociaux – X, YouTube et Meta – ont toutes des politiques en matière de cybercriminalité qui interdisent les « contenus répréhensibles » tels que les discours de haine, l’intimidation et le harcèlement, le ciblage malveillant de certains groupes ou l’utilisation de grossièretés sexuelles. Cependant, les politiques sont mises en œuvre à des degrés divers et les influenceurs sont suffisamment intelligents pour utiliser l’argot ou des langues moins connues pour échapper à la détection.

Les défenseurs du contenu de la manosphère l’appellent les commentaires équitables, la liberté d’expression et le retrait de la culture réveillée ou annulée. Mais les groupes de désinformation estiment que la croissance de ces communautés a une influence démesurée sur les femmes et les filles au Kenya, qui reste sous-scrutée. Des études montrent des liens entre la masculinité toxique – l’affirmation de la domination masculine et du pouvoir sur les femmes – et la violence sexuelle.

« Le plus grand danger n’est pas que des propos discriminatoires circulent sur les réseaux sociaux, [but that it] aboutit à des crimes de haine et produit le consentement social à la violence sexiste et au viol », déclare Irũngũ Houghton, défenseur des droits humains et directeur d’Amnesty International Kenya.

Plus de 40 % des femmes au Kenya ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie, et un sur trois les filles subissent des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans.

La lutte contre le patriarcat numérique est encore nouvelle, estime Houghton.

« À mesure que de plus en plus d’organisations commenceront à comprendre que la manosphère est un lieu de contestation, nous verrons de plus en plus d’entre elles commencer à s’y attaquer », dit-il.