À mesure que les magasins abandonnent les masques, cela causera-t-il plus de conflits?

Les Centers for Disease Control and Prevention peuvent dire que les Américains entièrement vaccinés n’ont plus besoin de porter de masques faciaux, mais le conflit de masques dans les magasins ne disparaît pas.

Alors que les Américains vaccinés commencent à enlever leurs masques et que les détaillants mettent à jour leurs politiques de masquage, les débats et les explosions liées au port (ou à l’absence de masque) devraient se poursuivre, ont déclaré des experts à USA TODAY.

Les détaillants qui ont abandonné les règles relatives aux masques pour les personnes vaccinées ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’interroger les gens ou de demander leurs cartes de vaccination à la porte et se fieraient plutôt au système de l’honneur. La liste croissante comprend Walmart, Sam’s Club, Costco, Starbucks, Target et CVS.

Mais ce qui ajoute à la confusion – et pourrait alimenter une nouvelle série de batailles de masques – est que, dans certains cas, les mandats de masques étatiques et locaux sont en conflit avec les politiques remaniées des détaillants, qui, selon eux, sont basées sur les nouvelles directives relatives aux masques publiées jeudi par le CDC. Les directives indiquent que les personnes entièrement vaccinées, pour la plupart, n’ont plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’ont pas besoin de porter de masques à l’extérieur, même dans les espaces bondés.

Des conseils locaux différents de ceux du CDC ont conduit à une confrontation dans un Costco de Los Angeles lorsque Ricky Schroder, ancienne star de « Silver Spoons » et de « NYPD Blue », a confronté un employé du magasin lui demandant pourquoi il n’était pas autorisé à entrer démasqué. Schroder a posté une vidéo de l’échange sur sa page Facebook.

Alors que Costco a changé sa politique vendredi, abandonnant les exigences de masque pour les clients entièrement vaccinés, les politiques du club de gros et des autres détaillants incluent une exception: les clients qui vivent dans des régions avec mandat peuvent encore devoir porter des masques – quel que soit leur statut vaccinal.

La Californie a annoncé lundi qu’elle adopterait les dernières directives de masque du CDC – mais pas avant 15 juin.

Brian Dodge, président de la Retail Industry Leaders Association, a déclaré que les directives et un « patchwork de règles nationales et locales » sur les masques ont créé de la confusion. Il a déclaré que les employés du magasin couraient des risques en essayant d’appliquer des politiques de masque et que les nouvelles directives créent un autre niveau de risque.

«Les employés du commerce de détail n’auraient jamais dû être la police des masques, et ils ne peuvent pas être la police des vaccins», a déclaré Dodge. «Il est impossible de confirmer le statut de vaccination des clients, … alors les entreprises examinent ces commandes et essaient de comprendre ce qu’elles peuvent faire de manière appropriée afin de se conformer et de garder tout le monde dans leurs magasins en sécurité.»

Les enfants et les adolescents qui ne sont pas vaccinés devraient tout de même porter un masque dans les magasins. La plupart des polices sont pour les 2 ans et plus.

« Je pense que les parents n’ont pas le choix. Les enfants qui peuvent porter un masque – et n’essaient pas seulement de le manger – ils doivent le faire », Dr. Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Crême Philadelphia. « Et pour ceux qui ont plus de 12 ans, ils devraient se faire vacciner. »

Offit pense que les CDC ont changé les directives sur les masques trop tôt et que le mandat du masque aurait dû rester en place jusqu’à ce que davantage de personnes soient vaccinées et que le pays ait obtenu l’immunité du troupeau.

« Je pense que c’était une erreur, et je pense que cela va amener les gens à croire que nous sommes beaucoup plus proches de la ligne d’arrivée que nous ne le sommes vraiment en ce moment », a déclaré Offit, ajoutant qu’il pensait qu’il pourrait y avoir des bagarres dans les magasins si les acheteurs le faisaient. demandé de fournir une preuve de vaccination.

Dimanche, environ 47,3% des personnes aux États-Unis ont reçu au moins un vaccin COVID-19 et environ 37% des personnes sont entièrement vaccinées, selon le Vaccine Tracker de USA TODAY.

Outre les différences d’État à État ou de ville à ville, Kelly Goldsmith, professeur agrégé de marketing à l’Université Vanderbilt de Nashville, a déclaré que les politiques différentes d’un magasin à l’autre sont un autre domaine qui peut prêter à confusion. Mais elle a dit qu’elle était optimiste.

« Je pense qu’il va y avoir une certaine frustration ressentie par les consommateurs à court terme. Mais je pense que ce sera juste ça – bref », a déclaré Goldsmith. « Si les choses progressent comme elles l’ont été, je ne pense pas que nous allons voir des bagarres dans les magasins pour des masques plus longtemps. »

Plus de 500 lecteurs de USA TODAY ont partagé leurs réflexions sur la question de savoir si les changements de politique de masque changeraient leurs habitudes d’achat avec environ 80% d’auto-déclarant comme étant entièrement vaccinés. Beaucoup ont déclaré qu’ils prévoyaient de continuer à porter des masques tandis que d’autres qui se sont déclarés non vaccinés ont déclaré qu’ils ne porteraient pas de masques ou ne se feraient pas vacciner.

Le Dr Richard Porwancher, professeur agrégé clinique de médecine à la Robert Wood Johnson Medical School de Rutgers à Piscataway, New Jersey, est l’un des lecteurs vaccinés qui a déclaré qu’il continuerait à porter un masque dans les magasins et les restaurants.

« Plutôt que de me sentir confiant pour faire des emplettes ou manger à l’intérieur parmi des inconnus sans masque, je suis en fait plus craintif maintenant parce que je ne saurai pas si la population démasquée représente une menace pour moi ou ma famille », a déclaré Porwancher. « C’est plus large que votre propre risque individuel. C’est avec qui vous vivez, avec qui vous êtes en contact. »

Il a déclaré que l’exemple récent de l’épidémie parmi les joueurs et entraîneurs vaccinés des Yankees de New York est une raison de faire une pause sur la suppression des masques.

« Nous avons besoin de plus d’informations sur nos risques liés aux variantes et il peut être prématuré de fournir des assurances au public sur la sécurité », a déclaré Porwancher. « Nous ne pouvons pas compter sur un système d’honneur pour l’utilisation du masque lorsque le refus de porter un masque et le fait de ne pas se faire vacciner sont devenus des déclarations politiques d’une minorité significative. »

