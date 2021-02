À mesure que les écoles rouvrent, les enseignants sont-ils prêts à répondre aux besoins émotionnels de tous leurs élèves?

Alors que les débats autour de la réouverture des écoles s’intensifient, les parents et les enseignants ne peuvent pas se permettre d’ignorer la crise sociale et émotionnelle qui menace de submerger les enfants américains.

Un rapport récent de Mental Health America raconte une histoire triste: la proportion d’enfants âgés de 11 à 17 ans qui ont eu recours à des dépistages de dépression et d’anxiété en 2020 a augmenté de 9% par rapport à l’année précédente. Et ce ne sont que ceux qui ont demandé de l’aide: cela ne tient pas compte des enfants souffrant de troubles émotionnels et développementaux sous-jacents exacerbés par la pandémie, ni ne saisit totalement l’effet disproportionné du COVID-19 sur les étudiants de couleur et ceux en sous-ressources. communautés.

Ce qui est clair, cependant, c’est que 2020 a exacerbé la crise de diminution de l’empathie chez les adolescents américains. «À mesure que l’anxiété augmente, l’empathie diminue», a observé le Dr Michele Borba dans son livre à succès, «Unselfie». «C’est difficile à ressentir pour les autres quand on est en« mode de survie ».» Cette attitude «tout autour de moi», des décennies de recherche le montre, mène à plus d’intimidation, de malhonnêteté, de suicide et de violence à l’école.

Ces problèmes prendront forme lorsque les élèves retourneront dans les salles de classe physiques. Malheureusement, les éducateurs – épuisés et débordés eux-mêmes – ont eu du mal à faire de la place pour les programmes d’apprentissage social et émotionnel (SEL) qui peuvent aborder le bien-être psychologique des élèves et lutter contre le narcissisme. En juillet, une enquête a montré que seulement 7% des éducateurs étaient prêts à répondre aux besoins SEL des étudiants pendant le COVID-19.

Paige Gagerman, une lycéenne de l’Illinois, l’a résumé ainsi: «Je pense que tout l’espoir et toute la vie ont été vidés de moi et de mes pairs, et vraiment des enseignants aussi.»

C’est peut-être vrai – mais ayant vu de visu l’impact que la programmation SEL de qualité peut avoir, même pendant une pandémie mondiale, je crois qu’il y a de l’espoir. Si les éducateurs agissent maintenant, ils peuvent fournir le soutien dont les élèves ont besoin lorsqu’ils retournent en classe. Voici ce qu’ils doivent garder à l’esprit.

La programmation SEL construit la communauté et peut être effectuée brièvement

La dernière chose que les enseignants inondés d’aujourd’hui veulent entendre, c’est qu’ils devront enseigner un autre programme. Franchement, cela semble impossible.

Ils ont besoin de savoir qu’il existe des programmes qui facilitent l’intégration du SEL dans leurs salles de classe. Et cela peut également être fait à distance ou de manière hybride: pendant la pandémie, mon organisation à but non lucratif The Nora Project a fourni aux enseignants des diapositives personnalisables, des feuilles de travail numériques, un coaching virtuel, des ressources pour les aider à intégrer SEL dans leurs programmes de base, et, à partir de mars, une série de webinaires gratuits sur la création d’une culture de classe inclusive.

Bien que certains aient pu penser que le SEL s’avérerait plus difficile dans un environnement éloigné, les enseignants disent souvent que c’est la partie de la journée préférée de leurs élèves. Comme me l’a dit Samantha Uribe, une conseillère scolaire à Haugan Elementary (une école publique de Chicago): «Mes élèves de la 6e à la 8e année n’ont normalement pas leurs caméras allumées et les enseignants enseignent sur des écrans vierges. Mais pendant les sessions SEL, ils le font – ils s’engagent réellement dans des conversations et partagent leurs histoires. »

Trop souvent, les programmes SEL cochent simplement les cases – mais ne sont pas assez dynamiques pour avoir un impact réel

Pour répondre aux normes SEL, les écoles choisissent souvent des programmes généralisés pour «cocher toutes les cases». Ces programmes tournent généralement autour d’exercices de jeu de rôle improbables ou de simulations vidéo obsolètes, et sont problématiques pour plusieurs raisons: d’abord, ils ont tendance à être calibrés exclusivement pour une population de l’enseignement général, laissant un nombre important d’étudiants à l’écart. ; et deuxièmement, ils ont tendance à être ennuyeux et inefficaces.

Plus que jamais, les écoles devraient choisir des programmes créatifs, inclusifs, axés sur les élèves, expérientiels et multidisciplinaires. Par exemple, notre programme STEMpathy Club permet aux étudiants de toutes capacités de travailler ensemble pour concevoir et mettre en œuvre des projets qui rendent leurs écoles plus inclusives. Nous avons demandé à des élèves de repenser les terrains de jeux, de créer des affiches dans les couloirs représentant la diversité des personnes handicapées et de créer des stations sensorielles. Ce type d’apprentissage engage les élèves, fait appel à leur sens de la communauté et construit des cultures scolaires équitables et fondées sur des valeurs.

COVID et éducation:Nous avons besoin d’une école d’été nationale pour aider les enfants à se remettre des apprentissages perdus dans la pandémie de COVID

Exemple concret: l’année dernière, John Gensic, un enseignant du secondaire de l’Indiana, a mis en place un groupe de discussion virtuel STEMpathy où il accueille des conférenciers sur les meilleures pratiques en matière de handicap et d’inclusion. Le groupe est fréquenté non seulement par un groupe diversifié d’étudiants, mais par de nombreux éducateurs et administrateurs de l’école.

Adopter le prisme de la justice pour les personnes handicapées et de la réflexion inclusive peut aider

La réalité est que de nombreux élèves qui retournent en classe cette année souffriront de handicaps invisibles. Nous devons nous préparer à centrer tous les besoins des élèves.

L’infusion de pratiques d’enseignement inclusives et d’un cadre de justice pour les personnes handicapées dans l’enseignement SEL peut aider. La justice pour les personnes handicapées valorise l’accès collectif et l’interdépendance – travailler ensemble, en utilisant un éventail d’outils, pour répondre aux besoins de tous. Les programmes SEL qui incarnent cette approche à travers un enseignement différencié, co-enseigné et axé sur les valeurs créent un espace sûr pour la vulnérabilité et engendrent ce dont les élèves ont le plus besoin: l’empathie pour eux-mêmes et pour les autres.

Sécurité COVID:Les enseignants non vaccinés comme moi ont des raisons de s’inquiéter de la réouverture des écoles

Lorsque les élèves retourneront en classe, ils auront besoin de cette communauté de soutien. Pour y arriver, les enseignants auront besoin d’un programme SEL qui correspond au moment présent.

Je crois en l’impact que le SEL véritablement inclusif peut avoir – et aux éducateurs qui font que cet impact se concrétise. Comme Neli Garcia, un parent de West Chicago, l’a récemment dit à un enseignant après une leçon virtuelle de groupe SEL: «’Mon fils a dit:’ Tu sais quelle maman? J’adore mon handicap! Je pense que c’est génial d’avoir un handicap. »

Garcia a commencé à pleurer, alors son fils lui a demandé: «Pourquoi pleures-tu?»

Et elle lui a dit: «Je suis juste contente que tu t’aimes.»

Lauren Schrero Levy est cofondatrice et directrice exécutive de The Nora Project.