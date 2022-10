À mesure que les causes de l’inflation américaine augmentent, les dangers augmentent également – ​​Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Qu’est-ce qui maintient l’inflation si élevée? La réponse, semble-t-il, est presque tout.

Les grognements de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de pièces ont gonflé le coût des produits d’usine lorsque l’économie est sortie de la récession pandémique il y a deux ans. Ensuite, ce fut une augmentation des dépenses de consommation alimentée par les chèques de relance fédéraux. Ensuite, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a perturbé l’approvisionnement en gaz et en nourriture et a fait monter ces prix en flèche.

Depuis mars, la Réserve fédérale a relevé de manière agressive les taux d’intérêt pour tenter de calmer les flambées des prix. Jusqu’à présent, il y a peu de signes de progrès. Le rapport de jeudi sur les prix à la consommation en septembre est arrivé plus chaud que prévu alors même que certains des principaux moteurs de l’inflation – prix de l’essence, voitures d’occasion – ont chuté pour un troisième mois consécutif.

Les prix à la consommation, hors coûts volatils des aliments et de l’énergie, ont monté en flèche de 6,6 % par rapport à il y a un an – le rythme le plus rapide en quatre décennies. L’inflation globale a légèrement diminué, principalement en raison de l’essence moins chère. Mais la nourriture, les soins médicaux et le logement plus coûteux ont indiqué un élargissement des pressions sur les prix dans l’ensemble de l’économie.

La forte inflation s’est maintenant propagée bien au-delà des biens physiques au vaste secteur des services du pays, qui comprend tout, des soins dentaires et des loyers d’appartements aux réparations automobiles et aux tarifs hôteliers. L’élargissement de l’inflation la rend plus difficile à maîtriser. Le rapport de jeudi a souligné que la Fed pourrait devoir augmenter son taux directeur à court terme encore plus haut que prévu – et le maintenir plus longtemps – pour freiner l’inflation.

Une telle action signifierait des taux de prêt encore plus élevés pour les consommateurs et les entreprises. Cela pourrait également provoquer des récessions aux États-Unis et dans le monde, les responsables financiers internationaux mettent en garde. Des taux américains plus élevés encouragent les investisseurs à retirer de l’argent des marchés étrangers et à l’investir dans des actifs américains pour un rendement plus élevé, un changement qui peut provoquer des bouleversements dans les économies étrangères.

Voici ce qui est à l’origine de l’inflation persistante et ce que cela signifie :

LES DÉPENSES SONT TOUJOURS TENUES — POUR CERTAINS

Les consommateurs, dans l’ensemble, sont parvient toujours à dépenser plus, même si les gains salariaux moyens au cours de l’année écoulée n’ont pas suivi l’inflation. De nombreuses entreprises, en particulier les grandes entreprises, ont profité de la hausse des salaires et de l’augmentation des économies des consommateurs grâce aux chèques de relance du gouvernement pour augmenter leurs prix.

PepsiCo, par exemple, a déclaré mercredi que si les achats en volume ont chuté de 1% au troisième trimestre de l’année, elle a pu augmenter ses prix de 17 % sans perdre de clients.

“Nous avons évidemment quitté le troisième trimestre avec le consommateur toujours en très bonne santé en termes de nos catégories particulières”, a déclaré le directeur financier de la société, Hugh Johnston, aux investisseurs.

Pourtant, pour de nombreux Américains, la baisse des salaires (après ajustement à l’inflation) pourrait éventuellement ralentir la demande et aider les entreprises à baisser leurs prix.

Il y a déjà des signes que certains Américains, en particulier les familles à faible revenu, rechignent à des prix gonflés. Les ventes de voitures d’occasion ont chuté au cours de l’été. Un important concessionnaire automobile, la chaîne CarMax, a blâmé “les problèmes d’accessibilité financière des véhicules qui découlent de pressions inflationnistes généralisées, ainsi que la hausse des taux d’intérêt” pour la baisse.

Dans le même temps, Jonathan Smoke, économiste en chef chez Cox Automotive, a déclaré que de nombreux consommateurs à revenu élevé sont entrés sur le marché des voitures d’occasion, compensant au moins une partie de la perte des acheteurs précédents.

“Nous constatons une augmentation du nombre de ménages à revenu élevé qui achètent des véhicules d’occasion”, a déclaré Smoke. “Le profil de ceux qui achètent d’occasion est un type de client extrêmement haut de gamme.”

L’INFLATION DES SERVICES PREND LE TEMPS

La hausse des prix peut souvent amener les consommateurs à réorienter leurs dépenses vers d’autres choses, plutôt que de les réduire globalement. À l’heure actuelle, par exemple, les Américains réorientent une plus grande partie de leurs dépenses des biens physiques vers les services. Et ce changement est évident dans les catégories où les prix augmentent.

“De toute façon, la plupart des gens en Amérique dépensent à peu près tout leur budget”, a déclaré Eric Swanson, professeur d’économie à l’Université de Californie à Irvine. “Donc, l’argent va être dépensé, c’est juste une question de savoir à quoi il va être dépensé. .”

En septembre, le prix d’un service majeur – les repas au restaurant – a bondi de 8,5% par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation de ce type en 41 ans. De même, Delta et American Airlines enregistrent de fortes hausses de revenus, car de plus en plus d’Américains sont disposés à dépenser pour voyager.

Encore Restaurants, compagnies aériennes et les hôtels ont tous encore beaucoup moins de travailleurs qu’avant la pandémie. Avec une demande saine, les entreprises de ces industries ont été obligées d’accorder de fortes augmentations de salaire pour attirer ou garder les travailleurs. Ces augmentations sont souvent ensuite répercutées sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés – un cycle qui alimente l’inflation.

De nombreux autres services signalent également d’importantes augmentations de prix, notamment les soins de santé, l’assurance automobile, services vétérinaires et les visites de dentistes. Les soins de la vue et les lunettes ont bondi de 3,2 % d’août à septembre, la plus forte augmentation jamais enregistrée pour cette catégorie.

LES PRIX DU LOGEMENT DÉFIENT LA FED

Les hausses de taux de la Fed ont entraîné une hausse considérable des taux hypothécaires, ce qui a contribué à une Chute de 20 % des ventes de maisons d’il y a un an. Les prix des maisons autrefois chauds ont même chuté en juillet sur une base mensuelle, selon les données les plus récentes de l’indice des prix des maisons S&P Case-Shiller.

Les coûts de location d’appartements commencent également à ralentir, selon les données en temps réel d’ApartmentList et de Zillow.

Pourtant, dans le rapport sur l’inflation de jeudi, une mesure clé des coûts du logement a bondi de 0,8 % d’août à septembre. Il s’agit de la plus forte augmentation mensuelle en 32 ans. La divergence s’est produite parce que la jauge de loyer du gouvernement fonctionne avec un décalage important : elle suit tous les paiements de loyer – pas seulement ceux des nouveaux baux – et la plupart d’entre eux ne changent pas d’un mois à l’autre. Les économistes disent qu’il pourrait s’écouler un an ou plus avant que la baisse des nouveaux baux ne se répercute sur les données gouvernementales.

LA FED PROVOQUERA-T-ELLE UNE RÉCESSION ?

C’est la plus grande crainte qui pèse sur l’économie. Le président Jerome Powell et d’autres responsables de la Fed ont déclaré qu’ils fonderaient leurs politiques uniquement sur les modifications des données d’inflation du gouvernement, plutôt qu’en réponse à des données provenant d’autres sources.

Pourtant, cela pose un défi à haut risque pour la banque centrale : continuera-t-elle à augmenter les taux, ou les laissera-t-elle à des niveaux élevés, si les données prospectives suggèrent que les coûts de location sont en baisse ?

Pour l’instant, la Fed est prête à pécher par excès en continuant à augmenter les taux d’emprunt. Selon le procès-verbal de sa dernière réunion en septembreles responsables politiques “ont souligné que le coût de prendre trop peu de mesures pour réduire l’inflation l’emportait probablement sur le coût de prendre trop de mesures”.

LA FED PRÊTE À AFFAIBLIR L’ÉCONOMIE PENDANT QUELQUES ANNÉES

Lors de leur dernière réunion fin septembre, les responsables de la Fed ont averti que leurs hausses de taux ralentiraient probablement l’économie pendant une période prolongée, avec une croissance à ” un rythme inférieur à la tendance dans cette année et dans les années à venir” et le chômage devrait augmenter.

Parmi les responsables de la banque centrale, Loretta Mester, présidente de la Federal Reserve Bank de Cleveland, a émis cette semaine l’une des notes les plus dures lorsqu’elle a suggéré qu ‘”il faudra quelques années avant que l’inflation ne revienne à l’objectif de 2% de la Fed”.

“Nous ne pouvons pas dire que l’inflation a encore atteint son maximum”, a déclaré Mester.

