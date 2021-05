À mesure que les cas augmentent, la campagne de vaccination en Inde échoue

À son apogée début avril, l’Inde administrait un record de 3,5 millions de tirs par jour en moyenne. Mais ce nombre a constamment diminué depuis, atteignant une moyenne de 1,3 million de tirs par jour au cours de la semaine dernière. Entre le 6 avril et le 6 mai, les doses quotidiennes ont chuté de 38%, alors même que les cas ont triplé et les décès se sont multipliés par six, selon Bhramar Mukherjee, biostatisticien à l’Université du Michigan qui a suivi l’épidémie en Inde.