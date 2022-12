À mesure que les candidatures tombent, les services de police attirent les recrues avec des bonus et de l’attention

Les offres d’emploi généralisées et la concurrence intense pour les recrues ont forcé des conversations difficiles sur la façon dont les officiers sont embauchés et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire. Certains départements ont cherché à rationaliser les processus de candidature longs et opaques qui traînaient autrefois pendant des mois. D’autres ont revu les politiques d’embauche de longue date qui disqualifiaient les personnes pour une consommation antérieure de marijuana ou de faibles cotes de crédit – des politiques qui, selon eux, pourraient nuire de manière disproportionnée aux candidats non blancs. Certains départements ont réorganisé les exigences de condition physique qui éliminent les femmes autrement qualifiées.

À Akron, dans l’Ohio, des dizaines d’emplois d’officiers restent ouverts alors que la ville fait face aux retombées de la fusillade mortelle de Jayland Walker, un homme noir de 25 ans qui a été abattu des dizaines de fois par des officiers plus tôt cette année. Les manifestants ont rempli les rues d’Akron pendant des jours au cours de l’été, appelant à des changements dans le département et à des poursuites pénales contre les officiers qui ont tiré les coups de feu. L’enquête est toujours ouverte.

“Cela déséquilibre l’organisation”, a déclaré le chef Stephen Mylett à propos de la longue attente pour savoir si ces officiers seraient poursuivis. « Et c’est quelque chose que nous devons surmonter ensemble. C’est juste une période difficile en ce moment à Akron.

Le chef Mylett a déclaré que la dotation en personnel dans sa ville avait déjà atteint des niveaux de crise. Il a déclaré que le département réussissait à diversifier son bassin de candidats, avec une proportion plus élevée de candidats non blancs et de femmes à la recherche d’un emploi dans la police, mais que le nombre total de recrues restait trop faible. Pour aider, il a supprimé une interdiction de longue date imposée aux agents portant la barbe, malgré certaines réserves personnelles.

“Je suis venu dans une génération de policiers où vous n’aviez tout simplement pas de barbe”, a déclaré le chef Mylett. Il a ajouté: “Les officiers le voulaient, et nous perdions des candidats qualifiés parce que nous n’autorisions pas les barbes.”

Tous les départements ne sont pas confrontés à des problèmes de recrutement. John Clair, le chef de la police de Marion, en Virginie, dans le sud-ouest rural de l’État, a déclaré que son agence avait réussi à recruter des agents en partie grâce au soutien solide des résidents et à l’accent mis sur la qualité de vie. À Clearwater, en Floride, le chef Daniel Slaughter a déclaré qu’une augmentation des démissions avait été largement compensée par un afflux d’officiers d’autres États, dont beaucoup recherchaient un climat politique plus favorable à la police. Le gouverneur Ron DeSantis de Floride, un républicain, a fait l’éloge des forces de l’ordre et a signé une loi offrant des primes de 5 000 $ aux recrues de la police.