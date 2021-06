À mesure que les bureaux rouvriront, de nombreux employés travailleront à distance

Corporate America rouvre ses bureaux alors que la pandémie COVID-19 diminue.

Mais de nombreux travailleurs ne seront pas là.

Soixante-douze pour cent des entreprises affirment que les employés pourront retourner sur le lieu de travail au cours des cinq prochains mois, avec 50% de réouverture entre août et octobre, selon une enquête du Conference Board auprès de 231 responsables des ressources humaines menée du 5 au 16 avril. Les résultats ont été fournis exclusivement à USA TODAY.

Pourtant, 79% de la plupart des grandes entreprises disent que 10% ou plus de leurs employés pourront travailler à distance au moins trois jours par semaine par an après la disparition de la pandémie. Cela se compare à 26% des entreprises qui permettaient aux employés de travailler principalement à domicile avant la crise sanitaire.

Près de neuf responsables des ressources humaines sur dix interrogés ont déclaré qu’ils étaient également prêts à embaucher des employés distants dans le pays ou dans le monde sous une forme ou une autre, contre environ la moitié avant l’épidémie.

Dans l’ensemble, l’enquête décrit un lieu de travail américain qui sera transformé à plus long terme en raison de la pandémie.

Le travail à distance est là pour dire

«Le travail à distance va vraiment rester ici», déclare Frank Steemers, économiste principal au Conference Board. Ce sera « probablement l’un des principaux héritages organisationnels de la pandémie. »

Les employeurs adoptent le télétravail au moins en partie parce qu’ils rapportent que la productivité a augmenté pendant la crise, selon l’enquête, bien que l’augmentation de la production nuit à la santé mentale et au bien-être des travailleurs.

«Je pense que le problème de la santé mentale sera un autre impact énorme du COVID», déclare Robin Erickson, chercheur principal en capital humain pour le Conference Board.

Les pénuries de main-d’œuvre à l’échelle nationale alimentent davantage le mouvement du télétravail, ce qui donne aux employés une plus grande influence sur la façon et le lieu de travail. Cela oblige également les entreprises à rechercher des employés qui auront la flexibilité de travailler où qu’ils se trouvent – partout au pays et même dans le monde. Une grande partie des entreprises interrogées disent avoir du mal à trouver et à retenir des travailleurs qualifiés.

Travailler plus dur depuis la maison

Certaines entreprises sont toutes impliquées dans le travail à distance. Trente-huit pour cent des organisations interrogées ont déclaré que 40% ou plus de leurs employés travailleraient principalement à domicile un an après la disparition du COVID, c’est-à-dire sur le long terme. Ce chiffre a doublé depuis l’enquête d’avril 2020 du Conference Board. Avant la pandémie, à peine 5% des entreprises permettaient à de nombreux employés de faire du télétravail.

Un autre 15% des entreprises disent que 10% à 20% des employés pourront travailler à distance et 26% s’attendent à ce que 20% à 40% des travailleurs fassent du télétravail.

Les cadres sont plus flexibles, du moins en partie, parce qu’ils croient de plus en plus que les travailleurs à distance proposent davantage de produits et de services. Cinquante-neuf pour cent des entreprises interrogées affirment que la productivité a augmenté pendant la pandémie, contre 47% en septembre et seulement 23% au début de l’épidémie en avril 2020.

Un rapport du Conference Board sur l’enquête, intitulé «Le lieu de travail repensé un an plus tard», indique qu’il est difficile de savoir si l’augmentation de la productivité peut être attribuée au travail à domicile – qui supprime les déplacements domicile-travail et autres tâches – ou à la crise économique, qui a intensifié les employés. ‘ sentiment d’urgence.

Mais la plus grande production a un coût. Soixante-seize pour cent des entreprises interrogées ont signalé une augmentation du nombre d’employés qui se disent épuisés, contre 42% en septembre. Et 55% ont déclaré que l’équilibre travail-vie personnelle des membres du personnel s’était érodé, contre 46% en septembre.

«Ce niveau de performance est probablement insoutenable et l’impact sur le bien-être des travailleurs n’est pas encore pleinement réalisé», indique le rapport.

Carol Galle, PDG de Special D Events, basé à Detroit – qui coordonne les salons professionnels, les conférences et autres rassemblements – dit que les ventes ont chuté à presque rien au début de la pandémie, la forçant à réduire plus de la moitié de ses 19 employés événements virtuels. Mais elle dit que les événements en personne commencent à rebondir, ainsi que les revenus.

«Nous travaillons tous plus d’heures», dit-elle, notant que l’entreprise a définitivement transféré son personnel vers le travail à distance. «Je pense que les gens utilisent maintenant leur temps de trajet» pour travailler.

La journée de travail typique dans son industrie peut être stressante et stressante, en particulier à l’approche d’un événement d’entreprise, les planificateurs s’efforçant d’être disponibles pour les clients, dit Galle.

«Mon peuple est allumé toute la journée», dit-elle. «Ils peuvent travailler toutes les heures qu’ils veulent. Les gens utilisent les e-mails, envoient des SMS après les heures, tout le monde regarde le téléphone. »

Interrogé sur l’épuisement professionnel des employés, Galle dit: «Je m’inquiète à ce sujet.»

Embaucher des employés pour travailler n’importe où

Dans le même temps, les entreprises utilisent leurs politiques de télétravail plus libérales pour élargir leurs recherches de nouveaux employés.

Quatre-vingt-sept pour cent des personnes interrogées se disent disposées à embaucher des employés à distance dans une certaine mesure, contre 52% avant la pandémie. Cinquante-cinq pour cent affirment qu’ils feront appel à des employés susceptibles de venir occasionnellement au bureau. Un autre 25% disent qu’ils embaucheront des travailleurs à distance à temps plein partout aux États-Unis et 7% le feront dans le monde entier.

La stratégie aide les entreprises à faire face aux pénuries de main-d’œuvre généralisées alors que l’économie se rétracte, même si de nombreux employés préfèrent continuer à bénéficier de prestations de chômage améliorées ou s’occupent de parents malades ou d’enfants qui apprennent à distance à domicile.

Quatre-vingt pour cent des entreprises industrielles et autres ouvriers interrogés par le Conference Board, et 60% des entreprises cols blancs, disent qu’il est très ou assez difficile de trouver des travailleurs qualifiés. Ces chiffres sont respectivement de 74% et 59% avant la pandémie.

Et de nombreuses autres entreprises ressentent une grave crise. Vingt-cinq pour cent des entreprises ouvrières et 9% des entreprises professionnelles interrogées ont déclaré qu’il était très difficile de trouver des travailleurs qualifiés, contre 4% et 3% respectivement avant l’épidémie. Les pénuries de main-d’œuvre ont été imputées aux 266000 gains d’emplois en avril, bien en deçà des près de 1 million attendus, et elles créent une incertitude sur les totaux de paie de mai, que le ministère du Travail devrait publier vendredi.

Les entreprises ont également du mal à conserver leurs employés. Quarante-neuf pour cent des entreprises de cols bleus et 28% des entreprises de cols blancs interrogées ont déclaré qu’il était très ou assez difficile de retenir les travailleurs, contre 30% et 23%, respectivement, avant la crise.

‘Tout nouveau monde’

Le changement de télétravail a été une aubaine pour AdHere, basée à San Jose, en Californie, qui génère des pistes marketing pour les cours en ligne des collèges. Avant la pandémie, la société était constamment perdante face à Facebook, Google et d’autres géants locaux de la technologie dans la compétition pour les développeurs de logiciels, a déclaré le président de la société, Ruben Resendez. En conséquence, il a fallu quatre à cinq mois à Resendez pour combler une ouverture.

Mais depuis qu’AdHere a adopté une politique de travail à domicile l’année dernière, Resendez a ajouté sept employés à son équipe de 12 personnes – en Pennsylvanie, dans le Connecticut, en Floride, au Missouri, en Virginie, au Colorado et dans le Maine. Comme ils se trouvent dans des États moins coûteux, il peut payer un salaire moyen d’environ 80 000 dollars, contre 120 000 dollars à San Jose.

Les nouveaux membres du personnel ont contribué à faire passer les revenus de 12 millions de dollars en 2019 à 18 millions de dollars l’année dernière, alors que l’apprentissage en ligne se développait pendant la pandémie, dit Resendez.

«Cela a été assez lucratif», dit-il. «Nous sommes enthousiasmés par le tout nouveau monde qui s’est ouvert à nous.»

Galle recrute également à distance car elle a du mal à combler deux ou trois postes pour les planificateurs d’événements et deux créneaux pour les responsables du marketing et des finances. Le nouveau paysage a été mélangé, dit-elle. Elle a un candidat prometteur dans un autre état pour une ouverture de planificateur. Mais en raison de la tendance à l’embauche à distance, une importante société d’événements corporatifs de la côte ouest a arraché l’un de ses propres planificateurs.

Le changement est-il donc un net positif pour son entreprise?

«Le jury est toujours absent», dit-elle. « Vous pouvez démissionner d’une entreprise et commencer à travailler dans une autre sans jamais quitter votre bureau à domicile. »