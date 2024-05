À mesure que le procès devant la Cour mondiale progresse, Israël pourrait faire face à des ordres plus énergiques pour mettre fin à la guerre

L’ordonnance rendue vendredi par la Cour internationale de Justice concernant l’opération militaire israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, représente une nouvelle phase dans l’intervention de la Cour dans la guerre entre Israël et le Hamas, car elle constitue la première fois qu’elle donne des instructions concernant la conduite réelle d’Israël. la campagne.

L’ordre lui-même n’était pas clair car, s’il ordonnait à Israël de « mettre immédiatement fin à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah », il semblait conditionner cet ordre à la question de savoir si cette offensive et ces actions « infligeraient ou non des dommages ». sur les conditions de vie du groupe palestinien à Gaza qui pourraient entraîner sa destruction physique en tout ou en partie.

Comme l’a interprété la vice-présidente de la CIJ, Julia Sebutinde, dans sa dissidence, « l’objectif de la Cour est d’ordonner à Israël de suspendre son offensive militaire à Rafah uniquement dans la mesure où une telle suspension est nécessaire pour empêcher l’instauration de conditions de vie qui pourrait entraîner la destruction des Palestiniens à Gaza.

Trois autres juges du tribunal – le juge allemand Georg Nolte, le juge Bogdan-Lucian Aurescu de Roumanie et le juge ad hoc Aharon Barak d’Israël – sont arrivés à la même conclusion que Sebutinde.

La décision de vendredi fait suite à la quatrième requête de l’Afrique du Sud auprès de la CIJ pour qu’Israël mette fin à sa guerre contre le Hamas, et constitue la troisième série d’ordonnances rendues par la Cour en moins de cinq mois, un niveau d’intervention sans précédent dans un conflit armé en cours.

La question clé est : que va-t-il se passer ensuite ?

Les troupes de la Brigade Nahal opèrent à Rafah, dans le sud de Gaza, dans une image publiée le 28 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

Guerre juridique

Si l’on se fie au passé récent, il semble probable que l’Afrique du Sud n’attendra pas longtemps avant de déposer une nouvelle requête auprès du tribunal demandant de nouvelles mesures provisoires contre Israël.

Pretoria affirmerait qu’Israël a violé l’ordonnance de vendredi du tribunal et rappellerait la déclaration faite par le juge sud-africain Dire Tladi dans la décision selon laquelle l’ordonnance exige un arrêt total et immédiat de l’opération de Rafah.

Étant donné que le langage de la Cour concernant la situation humanitaire à Gaza est devenu plus véhément à mesure que l’affaire progressait, et que ses ordonnances sont devenues plus interventionnistes, il est possible qu’un langage plus énergique et sans ambiguïté puisse être utilisé en réponse à une telle requête. si le tribunal estime que ses préoccupations n’ont pas été prises en compte, a déclaré le Dr Tal Mimran, maître de conférences en droit international au Collège universitaire Zefat à Safed et directeur d’un programme numérique sur les droits de l’homme au groupe de réflexion Tachlit.

Selon le professeur Eliav Lieblich, expert en droit international à la Faculté de droit de l’Université de Tel Aviv, une telle décision dépendrait de ce qui se passera sur le terrain dans les jours et semaines à venir, et il a souligné que des incidents tels qu’une frappe aérienne à Rafah, qui a entraîné une perte massive de vies civiles dimanche, « peut avoir des conséquences » dans ce genre de situation juridique.

Lieblich a également déclaré, cependant, qu’il ne considérait pas l’ordonnance de la CIJ comme donnant carte blanche à Israël pour poursuivre son opération à Rafah dans son format actuel, même en accord avec l’interprétation selon laquelle l’ordonnance n’exige pas un arrêt total de l’opération.

« Le tribunal a estimé qu’il existe une possibilité que les conditions créées par les combats à Rafah (en particulier l’évacuation massive vers des zones où il n’y a pas de conditions de vie adéquates) mettent en danger les droits des Palestiniens conformément à la Convention sur le génocide », a déclaré Lieblich.

Dans les quatre arrêts que la CIJ a rendus contre Israël depuis le 26 janvier, elle a clairement indiqué que le principal risque pour Israël d’être accusé de génocide au titre de la Convention sur le génocide est l’interdiction de « faire délibérément subir un crime à Israël ». [national, ethnical, racial or religious] conditions de vie de groupe calculées pour entraîner sa destruction physique en tout ou en partie.

« Le tribunal dit à Israël l’une des deux choses suivantes : soit changer immédiatement votre mode opératoire à Rafah – c’est-à-dire arrêter l’évacuation massive et passer à des actions ciblées – soit changer radicalement la situation humanitaire à Al-Mawasi et dans la région. Les combats dans les conditions actuelles ne peuvent pas continuer », a déclaré Lieblich, faisant référence à la zone de sécurité d’al-Mawasi, désignée par Tsahal, dans le sud-ouest de Gaza, où les évacués ont été informés qu’ils pouvaient trouver la sécurité.

Une jeune Palestinienne, blessée après une frappe aérienne israélienne sur ce que Tsahal a qualifié de complexe du Hamas, adjacent à un camp de personnes déplacées à Rafah, le 26 mai 2024, est soignée dans un hôpital de Rafah (Eyad BABA / AFP)

Une autre option qui s’offre à l’Afrique du Sud consiste simplement à s’adresser au Conseil de sécurité des Nations Unies, à affirmer qu’Israël viole les ordonnances du tribunal et à demander une action de la part de cet organisme, puisque la CIJ est le bras judiciaire de l’ONU et que la charte de l’ONU l’autorise expressément. une telle action.

Dans une telle situation, le Conseil de sécurité pourrait envisager d’imposer différentes mesures contre Israël, telles que des sanctions commerciales, des embargos sur les armes et d’autres mesures punitives.

Une motion devrait surmonter le veto américain, et il semble politiquement peu probable que l’administration Biden approuve de telles mesures, dans les circonstances actuelles et à la lumière de ses critiques à l’égard de la Cour dans le cadre du génocide sud-africain contre Israël.

Mimran a souligné que la CIJ elle-même pourrait engager de nouvelles procédures ou rendre de nouvelles décisions contre Israël, même sans nouvelles demandes sud-africaines.

Dans sa décision de vendredi, le tribunal a ordonné à Israël de lui soumettre, dans un délai d’un mois, un rapport détaillant la manière dont les ordonnances ont été mises en œuvre, ce qui pourrait constituer un moment clé si le tribunal estime que la situation humanitaire continue de se détériorer.

Egalité devant la loi ?

Mimran a été très critique à l’égard des diverses décisions de la Cour contre Israël sur le fond et en relation avec le traitement d’autres États et leur conduite dans les conflits récents.

Il a souligné qu’Israël a déclaré au tribunal avoir dépensé 52 millions de dollars pour ouvrir trois points de passage vers Gaza afin de fournir une aide humanitaire à la population palestinienne et avoir facilité l’entrée de milliers de camions d’aide sur le territoire, tandis que le Hamas a attaqué et tué des soldats de Tsahal stationnés. à proximité ou au passage de Kerem Shalom.

Mimran a également souligné deux famines provoquées par le conflit au Yémen et en Éthiopie qui n’ont pas retenu l’attention de la CIJ, malgré le grand nombre de morts dus à la famine et à la malnutrition.

Une femme éthiopienne se dispute avec d’autres au sujet de l’attribution de pois cassés jaunes après leur distribution par la Société de Secours du Tigré dans la ville d’Agula, dans la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie, le 8 mai 2021. Ben Curtis/AP)

L’Arabie saoudite, signataire de la Convention sur le génocide en vertu de laquelle l’Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la CIJ, impose depuis 2015 au Yémen un blocus qui a été un facteur déterminant dans une grave famine dans le pays – où 131 000 personnes sont mortes faute de nourriture. la nourriture, les services et les infrastructures de santé, selon l’ONU. En avril de cette année, L’UNICEF a déclaré que 2,7 millions d’enfants souffraient de malnutrition aiguë au Yémen.

Pendant ce temps, le gouvernement éthiopien a été accusé d’avoir délibérément refusé l’aide alimentaire à la région du Tigré pendant une guerre civile de deux ans qui a éclaté en 2020, faisant jusqu’à 200 000 morts pendant cette période. de famine. L’Éthiopie est également signataire de la Convention sur le génocide.

« Vous voyez ici l’hypocrisie d’un système juridique international qui se range du côté d’un groupe terroriste qui jure de tuer des Israéliens, alimente et soutient moralement la haine et l’antisémitisme et exerce une pression juridique et diplomatique sur Israël, qui est empêché de se défendre. ses citoyens et exercer le droit inhérent de légitime défense, un droit souverain qui constitue la base de l’État et un pilier du droit international », a déclaré Mimran.

Il a toutefois ajouté qu’Israël pourrait encore enfiler l’aiguille de sa campagne contre le Hamas dans sa réponse à toute nouvelle décision défavorable de la Cour.

« Israël peut toujours promouvoir ses objectifs stratégiques tout en respectant les limites imposées par la Cour », a-t-il déclaré, arguant qu’Israël pourrait adopter des tactiques différentes de l’opération actuelle à grande échelle à Gaza si nécessaire, et se concentrer sur des attaques ciblées. à la place, des meurtres et des « opérations chirurgicales » contre le Hamas.

« Ce n’est pas un carrefour en T. Israël peut continuer sur la voie qu’il suit, à condition qu’il montre qu’il prend en considération les limites qui lui sont imposées.»