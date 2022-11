À mesure que le changement climatique progresse, les arbres des villes luttent

SEATTLE (AP) — Comme le été le plus sec dans le livre des records de Seattle terminé, les arbres de la ville sonnaient des alarmes silencieuses.

C’était le dernier d’une série d’étés à Seattle au cours de la dernière décennie, y compris un dôme de chaleur record en 2021, pour présenter des conditions plus sèches et des températures plus chaudes qui ont laissé de nombreux arbres avec des feuilles et des aiguilles brunes prématurées, des branches chauves et un ensemencement excessif – – tous les signes de stress.

“Vous le voyez dans les érables à grandes feuilles et les pruches, juste chargés de cônes ou de graines, c’est en quelque sorte leur dernier effort pour se reproduire”, a déclaré Shea Cope, arboriculteur au Washington Park Arboretum, un vaste 230 acres (93 hectares) parc au nord du centre-ville.

Cet été a été fatal pour trois arbres « significatifs » de la collection de pins du parc, dont un pin rouge du Japon de 85 ans infecté par des champignons laissés par des coléoptères.

“Nous perdons des conifères plus rapidement que nos larges feuilles à feuilles caduques”, a ajouté Cope en examinant un pin à pommeau imposant dont la moitié de la canopée est morte.

Des villes du monde entier ont promis de planter davantage d’arbres absorbant le carbone pour aider à lutter contre le changement climatique. Des recherches ont montré que l’ombre des arbres matures aide également à réduire les «îlots de chaleur» malsains, en particulier dans les quartiers pauvres. La loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden a injecté 1,5 milliard de dollars dans le programme d’arbres urbains du Service forestier – de l’argent pour que les villes fassent encore plus de plantation et d’entretien.

MENACE CLIMATIQUE POUR LES FORÊTS URBAINES

La vie dans une ville peut être particulièrement difficile pour un arbre, et ces défis s’intensifient avec le réchauffement climatique.

Des chercheurs français et australiens ont analysé l’impact de températures plus chaudes et d’une diminution des précipitations sur plus de 3 100 espèces d’arbres et d’arbustes dans 164 villes de 78 pays. Ils ont découvert qu’environ la moitié des arbres connaissaient déjà des conditions climatiques au-delà de leurs limites. Ils ont également conclu que d’ici 2050, presque toutes les espèces d’arbres plantées dans les villes australiennes ne pourront pas survivre dans les zones urbaines.

“Si les tendances se maintiennent, beaucoup d’arbres vont mourir”, a déclaré Nicholas Johnson, arboriculteur pour Seattle City Parks. “Sous la chaleur, les arbres s’affaiblissent, tout comme les gens.”

La chaleur et la sécheresse obligent les arbres à dépenser de l’énergie pour survivre qui, autrement, irait à la régénération, à la croissance ou à la lutte contre les maladies et les ravageurs, a déclaré Johnson. «Tout ce qui est dehors essaie de manger un arbre. Les contraintes s’aggravent. »

Le changement climatique causé par l’homme alimente également des conditions météorologiques plus extrêmes telles que des vents intenses, de la pluie et des températures glaciales.

“Ce n’est pas le changement graduel qui va être le problème, ce sont ces fluctuations extrêmes de trop d’eau, trop peu d’eau, trop de vent et l’intensité des tempêtes vont provoquer ces changements rapides”, a déclaré David Nowak, un scientifique à la retraite pour le Service forestier des États-Unis.

L’ouragan Katrina en 2005 a anéanti environ 10 % des arbres de la Nouvelle-Orléans, a déclaré Michael Karam, directeur des parcs et promenades. Et en 2021, a-t-il ajouté, l’ouragan Ida a déraciné de nombreux nouveaux plants.

“Le besoin d’augmenter la canopée est plus important que par le passé”, a-t-il déclaré. « Mais les avantages en milieu urbain restent les mêmes. Chaque jour chaud, allez à l’ombre et cela vous rappellera que les arbres sont si bénéfiques pour la santé publique et le bien-être.

Une étude réalisée en 2018 par Nowak a révélé que 25 États avaient connu un déclin important des arbres au début de cette décennie.

La construction résidentielle et commerciale, le sol compacté, la pollution et même les accidents de voiture contribuent à la perte de la canopée d’une ville.

Les villes sont habituées à la perte d’arbres à grande échelle, mais généralement un seul type d’arbre est affecté, comme les bouleaux tués par un foreur. Avec le changement climatique, les chercheurs craignent que la perte de la canopée ne dépasse le taux d’arbres nouvellement plantés atteignant la maturité, ce qui prend 10 à 20 ans.

“Un taux croissant de mortalité des arbres arrive dans une ville près de chez vous”, a déclaré Aaron Ramirez, chercheur sur les arbres au Reed College.

Entre 2016 et 2021, Seattle a perdu 1,7 % de sa canopée, soit environ 255 acres (255 hectares) d’arbres, selon un rapport de la ville accusant en partie le changement climatique. Au sud, Portland, Oregon a connu l’année dernière sa première réduction de la canopée depuis qu’elle a commencé à tenir des registres il y a deux décennies.

« Nous avons passé beaucoup de temps à parler de la santé de notre forêt dans nos zones naturelles et rurales, car nous avons constaté un stress accru dû aux maladies, aux infestations d’insectes, à la sécheresse, entraînant des incendies de forêt catastrophiques. Mais le fait est que notre forêt urbaine, nos arbres urbains, sont également stressés », a déclaré la commissaire aux terres publiques de l’État de Washington, Hillary Franz.

“MIGRATION ASSISTÉE”

Des rangées de petits pots en plastique noir baignent dans la lumière du soleil du matin sur un terrain d’entretien pour la ville de Bellevue, Washington. Tous abritent des séquoias géants juvéniles, mesurant à peine quelques centimètres de haut, que la ville cultive pour sa résilience climatique.

Les séquoias ne sont pas originaires du nord-ouest du Pacifique, mais les gestionnaires d’arbres de cette ville à l’est de Seattle en plantent davantage parce qu’ils gèrent la sécheresse et les ravageurs.

« Une fois que ces arbres sont établis, ils poussent incroyablement vite », a déclaré Rick Bailey, superviseur du programme de gestion forestière de la ville. Les arbres indigènes représentent encore environ 70 % des nouveaux arbres plantés.

Des arbres non indigènes ont été introduits dans les villes depuis longtemps. Le changement climatique, cependant, incite de nombreux arboriculteurs à envisager de les augmenter dans la palette arboricole de leur ville – une pratique appelée «migration assistée».

Les arboristes recherchent des espèces non indigènes sans “tendances envahissantes”, a déclaré Scott Altenhoff du Programme forestier urbain et communautaire de l’Oregon.

Pourtant, beaucoup de recherches doivent être faites pour étudier les arbres résilients, a déclaré Ramirez du Reed College, dont le laboratoire a découvert qu’un cèdre de l’Alaska se portait mieux pendant un été chaud que les variétés de l’Oregon et de la Californie.

Planter plus d’arbres non indigènes augmente quelque chose que les arboriculteurs de la ville ont appris des décennies de mort d’arbres : la diversité dans les types et l’âge des arbres plantés est essentielle pour maintenir les forêts urbaines en vie.

AUGMENTATION DES COÛTS

La petite ville de Puget Sound, Burien, Washington, qui compte environ 80 employés, en a ajouté un de plus en mars : son premier gestionnaire d’arbres. L’embauche faisait partie d’une concentration accrue sur la canopée de la ville.

« Nous venons d’avoir une discussion sur ‘Pouvons-nous avoir un camion-citerne ? Ou quelque chose comme ça? », A déclaré Josh Petter, le nouvel arboriculteur. “Parce que nous avons ces périodes de sécheresse croissantes… Je préfère planter un arbre et l’entretenir très bien que planter 10 arbres et ne pas l’entretenir.”

Les coûts d’entretien des forêts urbaines affectent les budgets de différentes manières. Un nouveau camion-citerne est également envisagé à la Nouvelle-Orléans après cette année sèche. À Bellevue, la ville qui cultive des séquoias géants, une grande partie de l’entretien des arbres est consacrée à un nombre croissant d’enlèvements d’arbres morts.

“Nous ne maintenons pas le niveau d’entretien et de protection nécessaire pour nous assurer de ne pas les perdre”, a déclaré Evan Mallen de Georgia Tech, qui a déclaré que davantage de villes avaient besoin d’une législation pour protéger les arbres existants.

Lors d’une récente semaine pluvieuse, des bénévoles du service des parcs de Seattle ont planté des dizaines d’arbres dans un parc à l’ouest de la ville. Parmi eux se trouvait un cèdre rouge de l’Ouest planté à l’ombre des racines exposées d’un chêne tombé.

“La vie trouve toujours un chemin”, a déclaré Johnson, l’arboriculteur du département. “Et à Seattle, les gens aident la vie à trouver un chemin.”

La rédactrice d’Associated Press, Janet McConnaughey, a contribué depuis la Nouvelle-Orléans.

Manuel Valdès, Associated Press