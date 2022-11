À mesure que la génération X et les baby-boomers vieillissent, ils sont confrontés à la vie seule

Planifier pour l’avenir

Pour de nombreux adultes seuls, la pandémie a mis en lumière les défis du vieillissement.

Mme Selman, la professeure de 55 ans, vivait à Terre Haute, Ind., lorsque Covid-19 a frappé. Divorcée depuis 17 ans, elle a déclaré avoir utilisé l’isolement forcé pour établir de nouvelles routines afin d’éviter la solitude et la dépression. Elle a arrêté de boire et a commencé à appeler régulièrement un groupe d’amies.

Cette année, elle a trouvé un nouvel emploi et a déménagé à Normal, Illinois, en partie parce qu’elle voulait vivre dans un État qui reflète mieux sa politique progressiste. Elle a rencontré de nouveaux amis sur un marché de producteurs, a-t-elle dit, et est plus heureuse qu’elle ne l’était avant la pandémie, même si elle souhaite parfois avoir un partenaire romantique pour faire des promenades en moto avec elle ou simplement pour aider à transporter le linge de haut en bas. escaliers de sa maison de trois chambres.

Elle conduit régulièrement 12 heures aller-retour pour s’occuper de ses parents près de Detroit, une obligation qui l’a persuadée de mettre de côté son rêve de retraite de vivre près de la plage et de se rapprocher un jour de sa fille et de son petit-fils, qui vivent à Louisville, Ky.

“Je ne veux pas que ma fille s’inquiète pour moi”, a-t-elle déclaré.

Voir ses propres parents vieillir semble avoir eu un effet profond sur de nombreux membres de la génération X, nés entre 1965 et 1980, qui disent douter de pouvoir s’appuyer sur les mêmes soutiens que leurs parents : longs mariages, pensions, foyers qui parfois monté en flèche en valeur.

Lorsque sa mère est décédée il y a deux ans, M. Miles, le vidéaste, s’est réconforté en déplaçant certains de ses meubles dans sa maison de New Haven, dans le Connecticut.

“C’était un retour à la maison psychologiquement”, a-t-il déclaré, lui permettant de se sentir enraciné après des décennies de déménagements à travers le pays et d’explorations de carrière itinérantes, passant de l’industrie de la musique à l’enseignement secondaire à la production de films pour des organisations à but non lucratif et des entreprises.