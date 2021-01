L’émergence de plusieurs souches plus infectieuses du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 a inquiété les gouvernements et les scientifiques, qui étudient comment et pourquoi le virus est devenu plus transmissible.

Comme tous les virus, le SRAS-CoV-2 mute afin de maximiser ses chances de survie.

Lorsqu’il se réplique, de minuscules erreurs dans son codage génétique sont introduites.

La plupart d’entre eux sont sans importance. Mais certains – comme les variantes de virus apparues récemment en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et au Brésil – peuvent donner au virus un nouvel avantage décisif.

« Lorsque nous maintenons le nombre de cas à un niveau élevé, nous maximisons les opportunités du virus d’entrer dans des situations étranges, qui pourraient être rares, et la plupart d’entre elles pourraient ne mener nulle part », a déclaré Emma Hodcroft, épidémiologiste à l’Université de Berne.

Plus de cas équivaut à plus de transmissions, ce qui maximise les chances qu’une mutation significative se produise, a-t-elle déclaré.

« Si nous maintenons le nombre de cas plus bas, nous restreignons essentiellement le terrain de jeu du virus. »

Wendy Barclay, virologue à l’Imperial College de Londres, a déclaré que les mutations étaient le résultat de plusieurs facteurs.

«C’est une combinaison de la quantité de virus disponible, le nombre de fois que vous lancez les dés définit ce qui se passe, couplé à l’environnement dans lequel le virus se trouve actuellement», a-t-elle déclaré.

Il n’était pas surprenant que les nouvelles variantes apparaissent après un an de Covid-19 alors que les niveaux d’immunité mondiale augmentent grâce aux vaccinations et aux infections naturelles, a-t-elle ajouté.

«En Afrique du Sud et au Brésil, il y avait déjà un niveau assez élevé de réponse en anticorps de la part de personnes infectées et rétablies du virus.

D’autres experts ont exprimé des doutes sur le fait que les niveaux d’immunité influencent directement les mutations actuelles.

Bjorn Meyer, virologue à l’Institut Pasteur de Paris, a déclaré qu’il était plus probable que chaque mutation se produise chez un seul individu, qui la transmettait ensuite à d’autres.

Il a expliqué la possibilité d’un patient dont le système immunitaire était compromis, et donc incapable d’éliminer le virus aussi rapidement que les autres.

« Chez ce patient, il peut y avoir quelque chose de défectueux dans la réponse, de sorte que le virus peut rester longtemps dans les parages », a déclaré Meyer à l’AFP.

Alors que le virus Covid-19 infecte généralement les individus pendant environ 10 jours avant d’être neutralisé par le corps, certaines études ont montré que certains patients peuvent le porter pendant plusieurs semaines ou plus, maximisant ainsi la fenêtre de mutations.

«Il existe encore un certain niveau de pression immunitaire sur le virus chez ce patient et le virus est forcé de muter», a déclaré Meyer.

Il a déclaré qu’une variante plus transmissible ne se développerait probablement que plus tard pendant la pandémie, car la plupart des personnes immunodéprimées avaient été protégées pendant des mois et si peu d’entre elles auraient été infectées au départ.

Mais à mesure que les cas augmentent, le risque que le virus infecte un patient immunodéprimé – et y mute de manière significative – augmente également.

Les problèmes immunitaires peuvent également avoir affecté le virus d’une autre manière.

Selon l’Académie de médecine française, la variante sud-africaine « pourrait résulter d’une réplication virale plus intense et prolongée chez les personnes vivant avec le VIH » – dont les cas y sont très répandus.

Alors que les origines précises des variantes restent à débattre, les scientifiques sont unanimes pour dire que leur effet nécessite une gestion prudente.

Une souche plus transmissible du virus a été imputée à une augmentation du nombre de cas de Covid-19 et de décès en Grande-Bretagne.

Bien que plus infectieux, il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que les nouvelles variantes sont plus virulentes que les autres formes de SRAS-CoV-2.

« On ne peut pas exclure ce risque », a déclaré Meyer.

Mais avec les mesures sanitaires et de distanciation actuellement en place dans le monde, associées aux campagnes de vaccination, la « pression de sélection » du virus est susceptible d’affecter la transmissibilité plutôt que la puissance, a-t-il ajouté.

Une chose est sûre: le virus continuera à muter, ce qui pourrait apporter des variantes plus dangereuses.

En fait, ils circulent peut-être déjà.

«Et comme le nombre total de cas continue de croître de façon exponentielle, il n’est pas difficile de dire que plus de variantes préoccupantes sont apparues cet hiver et restent non détectées que celles qui se sont produites à l’automne et sont maintenant sur notre radar», a écrit le biologiste de l’Université de Washington, Carl Bergstrom. sur Twitter.