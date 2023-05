À Manipur, le centre se concentrera sur la restauration des personnes dans les maisons et la limitation des armes

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui est arrivé à Manipur hier soir, a tenu une série de réunions avec des membres des communautés Meitei et Kuki impliqués dans des affrontements ethniques qui ont jusqu’à présent coûté la vie à plus de 80 personnes. Des sources au ministère de l’Intérieur ont déclaré qu’il avait également rencontré d’autres parties prenantes au processus de paix, notamment les femmes locales et les forces de sécurité.

Pour l’instant, le gouvernement poursuivra ses efforts en trois volets pour ramener la paix dans cet État touché par la violence, ont indiqué des sources. Celles-ci incluent des dialogues avec les personnes affectées, le retour des résidents des camps de sécurité dans leurs maisons et le contrôle du militantisme.

Des sources ont indiqué que de nombreux militants se sont éloignés de leurs camps et que des efforts sont en cours pour les arrêter. Les forces de sécurité demandent aux habitants de toutes les communautés de remettre les armes s’ils en ont.

Certaines des personnes qui ont été déplacées vers des zones plus sûres souhaitent retourner chez elles. L’administration est chargée de leur fournir un environnement sûr afin qu’ils puissent rentrer, ont indiqué des sources.

M. Shah, dont la visite fait partie des mesures de confiance dans l’État, s’adresse à tous les segments de la société et visite les zones touchées par la violence. Le 27 mai, le chef de l’armée Manoj Pande s’était également rendu au Manipur.

« Le Centre met tout en œuvre pour atteindre tous les segments de la société du Manipur et travaille sur un terrain d’entente étroit entre les différentes communautés », a déclaré à NDTV un haut responsable faisant partie de la délégation du ministère de l’Intérieur de l’Union.

Demain, au jour 3 de sa visite, M. Shah visitera les régions de Moreh et Kangpokpi dans la partie sud du Manipur. Il interagira avec les délégations de divers groupes locaux à Moreh, suivi de réunions avec des organisations de la société civile à Kangpokpi.

Plus tard, il tiendra une réunion d’examen de la sécurité à Imphal.

Le Centre a annoncé une indemnisation de Rs 10 lakh pour les familles des personnes tuées dans des affrontements ethniques qui ont commencé il y a près d’un mois avec une marche de solidarité tribale organisée pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée.

Elle a été précédée d’une autre série d’affrontements au sujet de l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve. Le conflit a conduit à une série de petites agitations, alors que les tensions sur la terre et la représentation politique ont débordé.