À Mainland, NL, la maison de cet homme pourrait bientôt tomber dans la mer

Petit à petit, le jardin de Gordon Oliver tombe dans l’océan. Le résident de Mainland, à T.-N.-L., a déjà reculé sa clôture à deux reprises — trois mètres à chaque fois. Sa maison se trouve maintenant au bord d’une falaise, à quelques mètres du bord de l’eau.

“C’est bientôt le moment où je vais devoir déménager”, a déclaré Oliver, qui a construit sa maison sur un terrain autrement pittoresque il y a 35 ans. “Quand nous étions enfants, nous avions l’habitude de jouer au softball ici et vous ne pouviez pas frapper la balle par-dessus la banque. Vous n’avez aucun problème à le faire maintenant.”

Tout le long de la côte de Mainland, un district de services locaux sur la péninsule de Port au Port, les lignes de propriété reculent lentement. L’érosion côtière n’a rien de nouveau dans l’ouest de Terre-Neuve, mais elle pourrait devenir plus fréquente — et plus grave — avec les changements climatiques.

“Il y a le ruissellement au printemps avec l’eau provenant de la terre qui coule sur la rive. L’océan aide aussi”, a déclaré Oliver, dont la maison n’est pas assurée. “J’ai mis un mur de soutènement là-bas et j’ai demandé à mon MHA d’essayer de faire avancer les choses, mais rien ne semble fonctionner.”

Route détruite toujours en service

À quelques kilomètres à l’est, la route principale de Fox Island River — le seul moyen d’entrer ou de sortir de la collectivité — n’a qu’une voie. L’autre s’est jeté à la mer.

Malgré les dégâts, des voitures et un autobus scolaire montent et descendent la route 462 tous les jours. A certains endroits, un pylône et quelques centimètres de chaussée sont tout ce qui sépare la ligne jaune d’un cratère de deux ou trois pieds de profondeur.

“C’est une route très dangereuse en ce moment et nécessite la plus grande attention du gouvernement pour s’assurer qu’il est sécuritaire de voyager”, a déclaré le PC MHA Tony Wakeham. “Le plan pour le remplacer doit être sur le bureau de quelqu’un en ce moment.… [The road] est la seule route d’entrée et de sortie.

“Ce n’est pas assez bon pour mettre des pylônes.”.

Un appel d’offres pour la “réparation des pentes” de la route 462 a été lancé le 29 novembre, après que Radio-Canada eut demandé une mise à jour sur les plans du gouvernement pour la route. Il ferme le lundi. Une solution à long terme, nécessitant des fonds d’Ottawa, est à l’étude, selon le porte-parole du ministère de l’Infrastructure et des Transports, Brian Scott.

Craintes d’un autre Daniel’s Harbour

Wakeham a déclaré que les gouvernements fédéral et provincial devaient intervenir et aider les résidents des districts de services locaux comme Mainland et Fox Island River, des communautés qui, selon lui, n’ont pas les moyens de se préparer et de s’adapter à l’érosion côtière.

“Laisser à un propriétaire individuel le soin de dire:” C’est votre propriété, c’est votre problème “, je ne pense pas que ce soit suffisant”, a déclaré Wakeham, qui craint une répétition des glissements de terrain tragiques qui ont frappé les résidents de Daniel’s Harbour. en 2007.

À l’époque, deux maisons ont glissé d’une falaise, plongeant de 30 mètres vers l’océan.

“Nous ne pouvons pas attendre que quelque chose se produise. Nous avons vu ce qui s’est passé à Daniel’s Harbour lorsque l’érosion côtière s’est produite. Ce n’est que lorsque nous avons vu des maisons tomber dans l’océan que nous avons pris des mesures”, a déclaré Wakeham.

Peu de recours pour les propriétaires

L’érosion côtière, résultat des vents et de l’eau qui rongent le littoral, pourrait s’intensifier en raison des changements climatiques, a déclaré Marion Tétégan Simon, directrice de recherche à l’Institut de recherche Valorès, à Shippagan, au N.-B.

“Lorsque nous examinons les différents modèles, nous voyons que les tempêtes seront plus grandes et plus fréquentes, et avec cette fréquence et cette taille plus élevées, nous pouvons nous attendre à une érosion plus sévère”, a-t-elle déclaré.

Tétégan Simon a déclaré que plusieurs organisations du Canada atlantique, dont l’Institut de recherche Valorès, aident les gens à apprendre à s’adapter et à se préparer aux impacts de l’érosion côtière. Mais il y a très peu de soutien gouvernemental direct disponible pour des personnes comme Gordon Oliver, a-t-elle dit, une fois que l’érosion s’est déjà installée.

“En ce qui concerne le financement ou les subventions pour les dommages liés à l’érosion, c’est une autre question qui doit être discutée avec nos décideurs”, a déclaré Tétgan Simon.

