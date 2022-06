À l’US Open, Matt Fitzpatrick remporte son premier championnat majeur

Après un par régulier au 10e trou, Zalatoris a joué intelligemment et en toute sécurité sur le 11e trou en descente par-3, qui ne jouait que 108 verges dimanche (avec un emplacement de trou arrière gauche épouvantablement difficile). Zalatoris a laissé son coup de départ sous le trou et a roulé dans un putt de 18 pieds pour un birdie pour passer à six sous la normale, ce qui lui a donné la tête du tournoi à l’époque. Mais un fairway manqué au 12e tee a conduit à un lay-up avant le green et finalement à un bogey.

Après avoir vu Zalatoris retomber à cinq sous la normale, Fitzpatrick, qui était à égalité pour la deuxième place lors de la dernière manche du championnat PGA du mois dernier, a attaqué. Debout sur un putt de 48 pieds pour un birdie au 13e trou, il a roulé un putt serpentant de gauche à droite lentement mais avec confiance dans le trou pour lier Zalatoris.

Comme tout le monde en tête du classement dimanche, la manche de Fitzpatrick a été inégale et imprévisible. Il a commencé fort avec trois normales et deux oiselets dans ses cinq premiers trous. Mais son coup de départ sur le sixième trou par 3 était excessivement long, naviguant à 66 pieds au-delà du trou, ce qui a conduit à un bogey. Fitzpatrick s’est rallié avec un birdie confortable sur le huitième par-5, mais comme beaucoup dimanche, il n’a pas pu maintenir l’élan positif. Il a trébuché au 10e trou lorsqu’un long deuxième coup a été à court du green et a conduit à un autre bogey. Puis le minuscule 11e a tourmenté Fitzpatrick alors qu’un putt de 7 pieds a dérapé devant le trou pour un deuxième bogey successif.

Scheffler a semblé prendre les devants dans le tournoi samedi avec un premier neuf étincelant, mais a ensuite tout rendu avec une série de bogeys sur le neuf de retour. Dimanche, Scheffler a de nouveau découpé le premier neuf, avec quatre birdies dans ses six premiers trous. Les coups d’approche de Scheffler vers les petits greens diaboliques étaient précis et son travail sur les surfaces de putting astucieuses était superbe puisque trois de ses quatre premiers putts de birdie ont été convertis à l’extérieur de 12 pieds.