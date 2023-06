À l’ouverture du Musée international afro-américain, une reconquête d’un sol sacré pour les parents asservis – NBC Los Angeles

Lorsque le Musée international afro-américain ouvre ses portes au public mardi en Caroline du Sud, il devient un nouveau lieu de retour aux sources et de pèlerinage pour les descendants d’Africains réduits en esclavage dont l’arrivée dans l’hémisphère occidental commence sur les quais de la côte du bas pays.

Surplombant l’ancien quai de Charleston où près de la moitié de la population asservie est entrée pour la première fois en Amérique du Nord, le musée de 14 000 mètres carrés (150 000 pieds carrés) abrite des expositions et des artefacts explorant comment le travail, la persévérance, la résistance et les cultures des Afro-Américains ont façonné les Carolines, la nation et le monde.

Il comprend également un centre de recherche généalogique pour aider les familles à retracer le parcours de leurs ancêtres depuis leur arrivée sur le territoire.

L’ouverture se produit à un moment où l’idée même de la survie des Noirs à travers l’esclavage, l’apartheid racial et l’oppression économique étant la quintessence de l’histoire américaine est remise en question à travers les États-Unis. Les dirigeants du musée ont déclaré que son existence n’est pas une réfutation des tentatives actuelles de suppression. l’histoire, mais plutôt une invitation au dialogue et à la découverte.

« Montrez-moi un espace courageux, montrez-moi un espace ouvert, montrez-moi un espace qui me rencontre là où je suis, puis m’amène là où j’ai demandé d’aller », a déclaré le Dr Tonya Matthews, présidente et chef de la direction du musée.

« Je pense que c’est la superpuissance des musées », a-t-elle déclaré. “La seule chose que vous devez apporter à ce musée est votre curiosité, et nous ferons le reste.”

L’installation de 120 millions de dollars comprend neuf galeries qui contiennent près d’une douzaine d’expositions interactives de plus de 150 objets historiques et 30 œuvres d’art. L’une des expositions du musée tournera deux à trois fois par an.

En entrant dans l’espace, huit grands écrans vidéo diffusent une bande-annonce en boucle d’un voyage diasporique qui s’étend sur des siècles, des racines culturelles sur le continent africain et les horreurs du Passage du Milieu aux héritages régionaux et internationaux qui sont nés de la dispersion et de la migration des Africains. à travers les terres.

Les écrans sont inclinés comme pour attirer les visiteurs vers de grandes fenêtres et un balcon à l’arrière du musée, révélant une vue imprenable sur le port de Charleston.

Une caractéristique unique du musée est sa galerie consacrée à l’histoire et à la culture du peuple Gullah Geechee. Leur isolement dans des plantations de riz, d’indigo et de coton sur les côtes de la Caroline du Sud, de la Géorgie et du nord de la Floride les a aidés à maintenir des liens avec les traditions culturelles et la langue créole de l’Afrique de l’Ouest. Une «maison de louange» multimédia de la taille d’une chapelle dans la galerie met en évidence les expressions de foi du Gullah Geechee et montre comment ces expressions sont imprimées sur la musique gospel noire américaine.

Samedi, le terrain du musée a vibré d’excitation alors que ses fondateurs, son personnel, ses élus et d’autres invités ont consacré le terrain de façon spectaculaire.

Le programme était animé par l’actrice et réalisatrice primée Phylicia Rashad et comprenait des apparitions émouvantes du poète Nikky Finney et des McIntosh County Shouters, qui interprètent des chansons transmises par des Afro-Américains réduits en esclavage.

« La vérité nous rend libres – libres de comprendre, libres de respecter et libres d’apprécier tout le spectre de notre histoire commune », a déclaré l’ancien maire de Charleston, Joseph Riley, Jr., largement reconnu pour l’idée d’amener le musée dans la ville.

La planification du Musée international afro-américain remonte à 2000, lorsque Riley a appelé à sa création dans un discours sur l’état de la ville. Il a fallu encore de nombreuses années, à cause des revers dans la collecte de fonds et des changements dans la direction du musée, avant que la construction ne commence en 2019.

Initialement prévu pour ouvrir en 2020, le musée a été encore retardé par la pandémie de coronavirus, ainsi que par des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement des matériaux nécessaires pour achever la construction.

Gadsden’s Wharf, un terrain de 2,3 acres au bord de l’eau où l’on estime que jusqu’à 45 % des Africains réduits en esclavage amenés aux États-Unis à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle marchaient, donne le ton de la façon dont le musée est vécu. Le quai a été construit par le personnage de la guerre d’indépendance Christopher Gadsden.

Le terrain fait maintenant partie d’un jardin ancestral intentionnellement conçu. Des murs de granit noir sont érigés à l’emplacement d’un ancien entrepôt, un espace où des humains asservis courbés ont péri en attendant leur transport vers le marché aux esclaves. Les murs sont ornés de lignes du poème de Maya Angelou, « And Still I Rise ».

La structure principale du musée ne touche pas les terrains sacrés sur lesquels il se trouve. Au lieu de cela, il est hissé au-dessus du quai par 18 colonnes cylindriques. Sous la structure se trouve une fontaine peu profonde en hommage aux hommes, femmes et enfants dont les corps ont été inhumainement enchaînés dans les ventres des navires de la traite transatlantique des esclaves.

Pour décourager les visiteurs de marcher sur les contours surélevés des corps enchaînés, une passerelle a été créée au centre de l’hommage du quai.

« Il y a quelque chose d’incroyablement significatif à récupérer un espace qui était autrefois le point d’atterrissage, le début d’un horrible voyage américain pour les Africains capturés », a déclaré Malika Pryor, responsable de l’apprentissage et de l’éducation du musée.

Walter Hood, fondateur et directeur créatif de Hood Design Studios basé à Oakland, en Californie, a conçu le paysage du terrain du musée. Les conceptions sont inspirées par des visites de pays bas et de ses anciennes plantations, a-t-il déclaré. Les terrains luxuriants, les sentiers sinueux et les aires de repos sont censés être un jardin ethnobotanique, obligeant les visiteurs à voir comment la botanique des Africains réduits en esclavage et de leurs descendants a contribué à façonner ce qui existe encore aujourd’hui dans les Carolines.

L’ouverture du musée de Charleston s’ajoute à un éventail croissant d’institutions dédiées à l’enseignement d’une histoire précise de l’expérience noire en Amérique. Beaucoup auront entendu parler du musée national d’histoire et de culture afro-américaine du Smithsonian dans la capitale nationale, qui a ouvert ses portes en 2016, et peut-être l’ont visité.

Des musées et des expositions afrocentriques moins connus existent dans presque toutes les régions du pays. À Montgomery, en Alabama, The Legacy Museum: From Enslavement to Mass Incarceration et le National Memorial for Peace and Justice correspondant mettent en lumière l’esclavage, Jim Crow et l’histoire du lynchage en Amérique.

Pryor, ancien directeur pédagogique du Charles H. Wright Museum of African American History à Detroit, a déclaré que ces types de musées se concentrent sur les parties sous-discutées et sous-engagées de l’histoire américaine.

« Il s’agit d’une histoire incroyablement vaste, il y a de la place pour 25 autres musées qui auraient la possibilité d’apporter une nouvelle lentille de conservation à cette conversation », a-t-elle déclaré.

Le musée a lancé une initiative pour développer des relations avec les districts scolaires, en particulier dans les endroits où les lois limitent la façon dont les enseignants des écoles publiques discutent de la race et du racisme en classe. Ces dernières années, les politiciens conservateurs du pays ont interdit les livres dans plus de 5 000 écoles de 32 États. Des interdictions ou des limites à l’instruction sur l’esclavage et le racisme systémique ont été promulguées dans au moins 16 États depuis 2021.

Pryor a déclaré que l’interdiction par la Caroline du Sud d’enseigner la théorie critique de la race dans les écoles publiques n’a pas mis le musée hors de portée des écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires locales qui espèrent y faire des excursions.

« Même les appels et les demandes de visites de groupes scolaires, de visites de groupes scolaires, ils se comptent facilement par centaines », a-t-elle déclaré. « Et nous n’avons pas encore officiellement ouvert nos portes. »

Lorsque les portes sont ouvertes, tous sont invités à compter avec une vérité plus complète sur l’histoire des Noirs américains, a déclaré Matthews, le président du musée.

« Si vous me demandez ce que nous voulons que les gens ressentent lorsqu’ils sont dans le musée, notre réponse est quelque chose qui ressemble à tout », a-t-elle déclaré.

« C’est la quintessence de notre voyage, l’exécution de notre mission, honorer les histoires inédites du voyage afro-américain sur l’un des sites les plus sacrés de notre pays. »

___ Aaron Morrison est un membre basé à New York de l’équipe Race and Ethnicity d’AP. Suivez-le sur Twitter : https://www.twitter.com/aaronlmorrison.