Le New York Times

Les objectifs de Biden sont clairs. Maintenant, il doit les atteindre.

WASHINGTON – Après avoir utilisé un discours télévisé national jeudi soir pour offrir un peu d’espoir aux Américains – y compris la perspective alléchante d’un 4 juillet avec des amis et la famille – le président Joe Biden est maintenant confronté à des défis de taille qui détermineront s’il réussira à y parvenir. promesse. Il doit utiliser le pouvoir du gouvernement qu’il conduit pour administrer le vaccin contre le coronavirus dans la majeure partie du pays en moins de quatre mois. Pour ce faire, il testera les limites opérationnelles d’un système de santé qui n’a pas fait face à une pandémie de cette ampleur depuis plus d’un siècle. Dans le même temps, Biden doit veiller à ce que son plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars tienne rapidement et efficacement la promesse de son nom – renforcer l’économie, fournir de l’argent d’urgence aux chômeurs, permettre aux étudiants de retourner dans les salles de classe et fournir une aide accrue aux les plus nécessiteux. Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times S’il peut faire les deux, le président aura une chance de gagner le soutien supplémentaire d’un public fatigué et désireux de se débarrasser du lourd fardeau que la pandémie a imposé à leur vie. Dans son discours de la East Room de la Maison Blanche, le président a été explicite sur sa conviction que son administration relèverait ces défis. «Ce n’est jamais, jamais un bon pari de parier contre le peuple américain», a-t-il déclaré en concluant. «L’Amérique revient.» Mais augmenter les attentes crée des risques pour un nouveau président qui fait face à des barrages routiers potentiels, dont chacun pourrait saper la confiance du public dans sa capacité à gouverner et à créer des opportunités pour les républicains. Le président l’a reconnu vendredi, en célébrant l’adoption de la loi de secours avec les législateurs démocrates lors d’une cérémonie à la Maison Blanche. À tous ceux de la roseraie avec de larges sourires sur leurs visages, il a offert une note de prudence acquise au cours de décennies d’expérience. «C’est une chose de passer le plan de sauvetage américain», a-t-il déclaré. «Ce sera une autre chose de le mettre en œuvre. Cela nécessitera une surveillance minutieuse pour s’assurer qu’il n’y a pas de gaspillage ou de fraude et que la loi fait ce pour quoi elle est conçue. Il a ajouté, avec emphase: «Et je le pense, nous devons bien faire les choses.» Sa promesse d’un retour à un semblant de normalité d’ici le 4 juillet dépend, comme il l’a précisé lors de son discours de jeudi soir, du déploiement rapide des vaccins contre le coronavirus à suffisamment de personnes pour que le pays puisse sortir en toute sécurité de l’isolement provoqué par la pandémie. «Il était important dans son discours qu’il dise:« C’est notre objectif », a déclaré David Plouffe, qui a dirigé la campagne 2008 de l’ancien président Barack Obama et a servi avec Biden lorsqu’il était vice-président. « Mais beaucoup de choses peuvent mal tourner, et je pense qu’il doit le dire tous les jours. » Il est déjà prouvé que les mois à venir pourraient ne pas se dérouler sans heurts. Bien que le président ait exhorté les Américains à se faire vacciner, une partie du public reste profondément méfiante quant à la sécurité des vaccins. Même si Biden peut mettre des doses à la disposition de tous les Américains adultes d’ici la fin du mois de mai, comme il l’a promis, il peut encore manquer si trop de personnes refusent les injections. Le Dr Leana Wen, professeur de santé publique à l’Université George Washington qui a été commissaire à la santé de Baltimore, a déclaré que l’optimisme du président à propos du 4 juillet pourrait être miné par des personnes qu’elle qualifie de «complaisantes à l’égard des vaccins», qui ignoreront la nécessité de se faire vacciner. contre le virus. «Ils ne sont pas anti-vaccins. Ce n’est pas qu’ils ont une sorte de problème philosophique contre le vaccin », a-t-elle déclaré. « C’est qu’ils ne voient peut-être pas tout à fait ce qu’il y a pour eux. » Biden s’inquiète clairement de cette possibilité. Dans son discours, le président a pratiquement supplié les Américains de ne pas avoir peur des vaccins qui ont déjà été administrés à des millions de personnes à travers le pays. «Parlez à votre famille, à un ami, à votre voisin», implora-t-il. «Nous avons besoin que tout le monde se fasse vacciner.» Mais Biden et ses conseillers sont bien conscients que les choix que font les Américains – y compris porter des masques et maintenir des règles de distanciation sociale pendant plusieurs mois supplémentaires – ne sont pas entièrement sous son contrôle. La décision récente du gouverneur Greg Abbott du Texas d’abandonner le mandat de masque de l’État n’était que le dernier exemple de la façon dont le pays reste profondément déchiré à cause des restrictions onéreuses, dont certaines sont considérées comme politiquement chargées. Plus il y a d’États qui suivent l’exemple du Texas, plus il sera difficile pour Biden de tenir sa promesse. Et même les parties qu’il supervise directement sont susceptibles de constituer un défi. Dans son discours, Biden a qualifié la distribution du vaccin de «l’une des opérations les plus complexes que nous ayons jamais entreprises en tant que nation depuis longtemps». En effet, le président a pris la responsabilité de veiller à ce que les fabricants de vaccins puissent livrer les centaines de millions de doses qu’ils ont promis dans des délais serrés, évitant les problèmes et les délais manqués qui ont ralenti les premières parties du déploiement. Johnson & Johnson, qui produit l’un des trois vaccins approuvés, n’a initialement pas tenu ses promesses de production, obligeant Biden à invoquer la loi sur la production de défense et à aider à négocier un accord avec l’un des principaux concurrents de la société pour augmenter sa capacité de fabrication. Une autre société, AstraZeneca, a produit des millions de doses mais n’a pas encore obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration en raison des préoccupations concernant les effets secondaires. Enfin, Biden est confronté à un défi politique qui pourrait saper ses efforts pour donner aux gens le sentiment que l’économie fonctionne à nouveau. Biden a poussé le plan de sauvetage américain à travers le Congrès sans un seul vote républicain. Cela donne à ses adversaires une motivation suffisante pour faire connaître ses échecs. La Maison Blanche a annoncé qu’elle organiserait une campagne de relations publiques tous azimuts au cours des prochaines semaines afin de s’assurer que le public américain comprend ce que la législation fera pour lui: paiements directs, allocations de chômage, argent supplémentaire pour s’occuper des enfants et aide aux écoles, aux entreprises et aux gouvernements locaux. «La réalité ici, je pense, l’emportera sur la perception», a déclaré Plouffe. «Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous inquiéter du jeu de la perception, et la meilleure façon de gagner le jeu de la perception est d’avoir, vous savez, une exécution incroyablement forte et de raconter l’histoire de cette exécution. L’énorme programme de secours englobe une gamme complexe de programmes qui devront être mis en œuvre rapidement dans une multitude d’organismes gouvernementaux. La Maison Blanche est désireuse d’éviter les types de pannes qui ont affecté le programme d’aide aux petites entreprises l’année dernière, lorsque des systèmes informatiques en panne et des règles opaques ont créé des blocages et des inégalités qui ont entaché les étapes initiales du programme. Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré jeudi que les gens pourraient commencer à voir des dépôts sur leurs comptes chèques dès ce week-end. Mais les responsables de l’administration ont discrètement reconnu qu’une partie de l’argent du plan de sauvetage américain ne sera pas dépensée pendant des mois, voire plus. Et ils ont indiqué le désir de trouver quelqu’un pour superviser le vaste effort – un signe clair qu’ils reconnaissent le danger s’ils trébuchent au milieu d’un besoin d’agir rapidement. G. Edward DeSeve, qui a été embauché par Biden pour mener à bien le programme de relance connu sous le nom de Recovery Act en 2009, a déclaré que le défi pour le président était cette fois beaucoup plus grand et beaucoup plus compliqué. DeSeve a déclaré que Biden devrait créer un «office national d’investissement» pour superviser la distribution des 1,9 billion de dollars et s’assurer que toutes les agences fédérales travaillent ensemble pour s’assurer que l’argent est dépensé de manière judicieuse et en temps opportun. «Concentrez-vous sur l’endroit où se trouve l’argent», a-t-il déclaré, «et ensuite sur la manière dont il parvient aux personnes et aux endroits dans le besoin, comment il est mis en œuvre. Ils doivent travailler ensemble. Cela ne peut pas être des silos. Vendredi, Biden a semblé être d’accord avec son ancien assistant. Lors de la célébration de la roseraie, le président a rappelé les efforts difficiles en 2009 pour assurer le déploiement efficace d’un plan de relance moins de la moitié de celui qu’il avait promulgué la veille. « Le diable est dans les détails de la mise en œuvre de cette législation », a déclaré Biden. « Je sais par expérience, quand le président s’est tourné vers moi – comme je ne l’ai pas encore fait au vice-président – et a dit, » prenez-en soin « .» Cet article a été initialement publié dans le New York Times. © 2021 The New York Times Company