C’est la politique idéologique des démocrates qualifiant le camp adverse de « terroristes nationaux » et non l’héritage de Donald Trump qui rapproche l’Amérique d’un conflit civil, a déclaré à RT le psychologue évolutionniste canadien Gad Saad.

Ce qui s’est passé lors de la prise du Capitole par une foule en colère plus tôt en janvier était « faux » et « criminel, » Saad a déclaré à un podcast RT hébergé par Ben Swann. Cela ne justifie toujours pas d’inonder Washington de dizaines de milliers de membres de la Garde nationale pour l’investiture du président Joe Biden, a déclaré le professeur de l’Université Concordia à Montréal.

Cela ne justifie pas non plus d’étiqueter littéralement chaque partisan de Trump «Terroriste domestique» – quelque chose que Saad pense que les démocrates sont très enclins à faire maintenant.

‘Pathologiser la mauvaise pensée’

Malgré le maintien de la Chambre et l’obtention d’une majorité au Sénat ainsi que la victoire à la Maison Blanche, les démocrates agissent toujours comme sur la défensive. Selon le psychologue évolutionniste, leur idéologie pourrait être la raison d’un tel comportement.

«La raison pour laquelle les démocrates ne sont pas satisfaits d’avoir remporté tous les sièges du pouvoir est que l’existence de l’autre camp leur est un affront. Les idéologues se comportent toujours de cette façon », Saad a déclaré à RT.

Aussi sur rt.com « F ** k chaque électeur de Trump »: Biden peut être de la partie, mais la croisade d’Hollywood et des médias pour détruire les conservateurs ne fait que commencer

«Il ne suffit pas de gagner. Vous devez détruire l’ennemi. Ils ne devraient pas exister », a expliqué le professeur, ajoutant que les démocrates et leurs partisans croient apparemment que non « sain » personne pourrait soutenir Trump et ceux qui le font encore devraient littéralement être « Déprogrammé » pour le voir comme le mal.

Maintenant, selon Saad, les démocrates et au moins les plus ardents de leurs partisans pensent qu’il n’y a aucun moyen de traiter les partisans de Trump autre que « Les pathologiser. »

Au lieu de cela, ce sont les démocrates eux-mêmes qui sont sous l’emprise de «Parasites idéologiques» ou «Pathogènes idée», croit Saad, auteur de «L’esprit parasite: comment les idées infectieuses tuent le bon sens».

L’idée de pathologiser la mauvaise pensée est quelque chose qui a été trouvé dans de nombreuses sociétés totalitaires différentes.

« C’est affreux, c’est horrible et pour quelqu’un qui vient du Moyen-Orient, je suis vraiment découragé de voir l’intelligentsia parler de manière aussi imprudente », a déclaré Saad, qui avait fui au Canada après la guerre civile au Liban.

Sur un chemin violent

Attiser les peurs et la colère dans la société n’est pas une réalité durable, ni une stratégie politique solide, a averti Saad. La promotion de l’intolérance de tout groupe au sein d’une société pour des raisons politiques ou autres pourrait aboutir à une catastrophe, a déclaré le professeur, appelant à une discussion saine au lieu de « hystérie. »

«Appeler votre voisin, qui est un homme blanc et qui a voté pour Trump, un terroriste domestique ne va pas avoir de bons effets en aval. Il n’y a que deux options: soit nous allons résoudre ces problèmes pacifiquement par la bataille des idées, soit, dans 10, 15, 20 ou 100 ans, nous les résoudrons violemment. Chaque jour, je crains que nous ne prenions un chemin violent », a déclaré le professeur, qui blogue sur «Psychology Today».

Aussi sur rt.com La « démocratie » et « l’unité » du discours inaugural de Biden ont des petits caractères: « Après que la dissidence soit réduite au silence »

Saad a déclaré avoir vu quelque chose de similaire au Liban, où la société était divisée selon des lignes sectaires et a finalement été jetée dans l’abîme d’une guerre civile de 15 ans qui a entraîné environ 120 000 morts dans un pays d’un peu plus de 6,8 millions d’habitants.

«Le Liban a été organisé et continue de l’être en fonction des tribus religieuses … tout au Liban est vu à travers le prisme de l’identité religieuse et regardez ce qui est arrivé au Liban», il a dit.

‘Cancer à l’esprit humain’

Saad pense que ce ne sont pas les déclarations de l’ancien président Donald Trump ou son héritage qui poussent l’Amérique vers une plus grande désunion, mais le « progressive » politique identitaire professée par les démocrates.

«La politique identitaire est par définition l’opposé de l’unité, car elle nous ghetto en tribus – politiques, d’orientation sexuelle ou de couleur de peau. C’est le contraire d’un message unificateur », dit-il à RT.

La politique identitaire est un cancer pour l’esprit humain.

Si les Américains veulent vraiment l’unité, ils devraient «Lutter contre l’éthos de la politique identitaire», Saad continua. «Traitons les gens comme des individus, avec la totalité de leurs mérites et de leurs défauts. C’est ainsi que vous atteignez l’unité. »

Aussi sur rt.com Biden ou Bush? Les démocrates et les néo-conservateurs réclament de ramener la « guerre contre le terrorisme » à la maison, ciblant les partisans de Trump comme des « terroristes nationaux »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!

Abonnez-vous à la newsletter RT pour recevoir des histoires que les médias grand public ne vous raconteront pas.