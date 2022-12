À l’Opéra d’État de Vienne, le rideau est une exposition d’art

Cette saison, l’artiste multimédia d’origine chinoise Cao Fei montre un avatar féminin – une tête dystopique et blanc pâle si imposante que des panneaux ont été installés dans tout l’opéra pour alerter les spectateurs de sa présence.

La série « Safety Curtain » a été lancée par Museum in Progress, une association à but non lucratif créée en 1990 par un couple autrichien : la curatrice Kathrin Messner et l’artiste et curateur Josef Ortner. Leur mission était de présenter l’art contemporain dans des endroits inattendus à un public qui, autrement, ne s’y intéresserait peut-être pas. En plus de trois décennies, Museum in Progress a exposé l’art contemporain dans les pages des journaux et des magazines, à la télévision, sur les panneaux d’affichage et les façades des bâtiments, ainsi que dans les salles de concert et de spectacle.

« L’idée centrale de Museum in Progress est vraiment simple : il s’agit de développer de nouveaux formats de présentation pour l’art contemporain », a déclaré Kaspar Mühlemann Hartl, directeur général de l’organisation.