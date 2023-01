À l’Open d’Australie, Shang Juncheng mène une vague de talents chinois

Mais Shang, autrefois le meilleur junior du monde, est le plus jeune membre d’une nouvelle vague prometteuse qui comprend Wu Yibing, 23 ans, et Zhang Zhizhen, 26 ans.

Tous les trois étaient dans le tableau principal cette année à Melbourne. C’est la première fois que trois hommes chinois jouent en simple dans la même majeure dans l’ère Open, qui a débuté en 1968.

Lundi, alors que Shang perçait sur le court 13, Wu était sur le court 14 adjacent, disputant des échanges époustouflants avec le Français Corentin Moutet avant de perdre en cinq sets.

Wu, qui s’entraîne également à l’IMG Academy, a atteint le troisième tour de l’US Open de l’année dernière, où Zhang a perdu au premier tour. Maintenant Shang, un gaucher dynamique qui ressemble au talent le plus prometteur du groupe, les a rejoints à ce niveau.

“Maintenant, nous avons trois joueurs dans le top 200, et je suis heureux d’en faire partie”, a déclaré Shang. “Les deux autres sont comme des frères aînés pour moi et sont sur le circuit depuis bien plus longtemps que moi. Nous nous entraînons beaucoup et nous parlons de la façon dont le jeu est en ce moment et de la manière dont nous pouvons progresser vers un classement supérieur. Pour moi, chaque étape est une étape d’apprentissage en ce moment. Je suis dans une jeune étape de ma carrière, seulement ma deuxième année de tennis professionnel. Donc, pour moi, c’est juste regarder comment ils font les choses, comme nous avons aussi regardé Li Na et comment elle a fait les choses.

Shang porte une boucle d’oreille à l’oreille gauche.

“C’est quelque chose que mon père avait depuis longtemps,” dit-il. «Quand j’avais environ 10 ans, je me disais:” Je veux être comme papa “, alors nous sommes allés ensemble. Je l’ai depuis longtemps. »