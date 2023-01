À l’Open d’Australie, Ben Shelton est prêt à devenir mondial

“Je suis vraiment excité de jouer le tableau principal de mon tout premier Grand Chelem à l’extérieur du pays”, a déclaré Shelton. “Il y a peut-être huit mois, je n’aurais pas pensé que je serais dans cette position, mais j’ai de la chance d’avoir une bonne équipe autour de moi pour m’aider.”

La petite amie de Shelton est Anna Hall, une heptathlète qui a remporté une médaille de bronze aux championnats du monde d’athlétisme à Eugene, Oregon, en juillet. Shelton, qui participait à un événement Challenger à Indianapolis cette semaine-là, a regardé ses événements sur son téléphone entre les matchs. Hall et Shelton sont devenus professionnels l’été dernier et, bien qu’il l’ait battue au pickleball, il aime souligner qu’il n’est pas le meilleur athlète des deux.

“Elle me surpasse”, a-t-il déclaré.

“C’est génial, en fait”, a déclaré Goldfine. “Parce qu’ils se défient et qu’elle comprend parfaitement ce qu’il faut pour être à un niveau d’élite.”

Shelton, à 6 pieds 4 pouces et 195 livres, a un jeu percutant sur tous les terrains, basé sur un coup droit et un service de grande envergure et une mentalité offensive qui le mène souvent au filet. Il est “toujours brut” et cherche toujours les meilleurs schémas de jeu, selon Goldfine, qui a entraîné les anciens meilleurs joueurs Todd Martin et Andy Roddick et a récemment aidé à entraîner l’Américain de 22 ans Sebastian Korda.

Mais, pour Goldfine, l’avantage de Shelton est clair.

“Je pense qu’avec les dons naturels qu’il a – son athlétisme, son amour pour la compétition et pour relever les défis de front et sa force mentale – je pense que Ben a la possibilité d’être un grand joueur qui peut un jour défier les titres du Grand Chelem, ” il a dit. “Il a toutes les variables que vous voyez chez les meilleurs joueurs, et être gaucher aide, sans aucun doute.”

Shelton a certainement de bons gènes de tennis. Son père, Bryan, entraîneur de tennis masculin à l’Université de Floride, a été classé au 55e rang au cours de sa carrière professionnelle et a atteint le quatrième tour de Wimbledon en tant que qualification en 1994. La mère de Ben, Lisa, a joué au tennis junior et est la sœur de Todd Witsken, trois fois All-American à l’Université de Californie du Sud qui a culminé au 43e rang en simple sur le circuit ATP avant de mourir tragiquement d’un cancer du cerveau à 34 ans.