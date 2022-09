À l’ONU, Truss vise à montrer que le Royaume-Uni peut toujours diriger sur la scène mondiale

Le nouveau Premier ministre est venu aux Nations Unies pour faire valoir que dans un monde de plus en plus instable, des alliés partageant les mêmes idées doivent s’unir contre “ceux qui cherchent à militariser l’économie mondiale”.

Dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York mercredi, Mme Truss appellera des organismes comme le Groupe des sept pays industrialisés à agir comme un équivalent économique de l’OTAN, s’aidant mutuellement à supporter les chocs économiques déclenchés par l’invasion russe de l’Ukraine.

“C’est un moment décisif dans l’histoire britannique, dans l’histoire de cette organisation et dans l’histoire de la liberté”, dira Truss, selon des extraits publiés à l’avance par son bureau.

“L’histoire de 2022 aurait pu être celle d’un État autoritaire faisant rouler ses chars par-dessus la frontière d’un voisin pacifique et soumettant son peuple. Au lieu de cela, c’est l’histoire de la liberté qui riposte. … Mais cela ne doit pas être unique.

Deux ans après que la Grande-Bretagne a consterné nombre de ses alliés en quittant l’Union européenne, Truss veut rassurer le monde que son pays sera “un partenaire fiable, digne de confiance et dynamique” pour les autres démocraties – de toute urgence, pour l’Ukraine. Elle promettra l’engagement “total” de la Grande-Bretagne dans la lutte de l’Ukraine contre l’invasion, y compris 2,3 milliards de livres supplémentaires (2,6 milliards de dollars) d’aide militaire britannique.

Truss prévoit de réviser le plan de sécurité et de politique étrangère de la Grande-Bretagne, qui a été mis à jour l’année dernière, avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne bouleverse la sécurité mondiale. Elle s’est également engagée à augmenter les dépenses de défense à 3% du produit intérieur brut, par rapport à leur niveau actuel d’un peu plus de 2%.

Truss a également déclaré en route vers New York que la Russie ne serait libérée des sanctions internationales que si elle payait une “récompense” pour son invasion. Elle n’a pas précisé, mais les responsables américains examinent si les actifs saisis aux riches Russes pourraient être utilisés pour financer la reconstruction de l’Ukraine.

Tout cela s’ajoute à un début audacieux pour un leader en poste depuis seulement deux semaines. Truss a remporté une course à la direction du Parti conservateur au début du mois et a été nommé Premier ministre par la reine Elizabeth II le 6 septembre, deux jours seulement avant la mort du monarque. Les premiers jours du mandat de Truss ont été entourés d’une période de deuil national, de sorte que le voyage à l’ONU représente le début de ses objectifs internationaux et de son programme national.