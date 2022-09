À l’ONU, Truss vise à montrer que le Royaume-Uni peut toujours diriger sur la scène mondiale

NATIONS UNIES (AP) – La Première ministre britannique Liz Truss, une politicienne souvent comparée à la «Dame de fer» Margaret Thatcher, se présente au monde comme une dirigeante d’acier pour les temps difficiles.

Le nouveau Premier ministre est venu aux Nations Unies pour faire valoir que dans un monde de plus en plus instable, des alliés partageant les mêmes idées doivent s’unir contre “ceux qui cherchent à militariser l’économie mondiale”.

Dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York mercredi, Mme Truss appellera des organismes comme le Groupe des sept pays industrialisés à agir comme un équivalent économique de l’OTAN, s’aidant mutuellement à supporter les chocs économiques déclenchés par l’invasion russe de l’Ukraine.

“C’est un moment décisif dans l’histoire britannique, dans l’histoire de cette organisation et dans l’histoire de la liberté”, dira Truss, selon des extraits publiés à l’avance par son bureau.

“L’histoire de 2022 aurait pu être celle d’un État autoritaire faisant rouler ses chars par-dessus la frontière d’un voisin pacifique et soumettant son peuple. Au lieu de cela, c’est l’histoire de la liberté qui riposte. … Mais cela ne doit pas être unique.

Deux ans après que la Grande-Bretagne a consterné nombre de ses alliés en quittant l’Union européenne, Truss veut rassurer le monde que son pays sera “un partenaire fiable, digne de confiance et dynamique” pour les autres démocraties – de toute urgence, pour l’Ukraine. Elle promettra l’engagement “total” de la Grande-Bretagne dans la lutte de l’Ukraine contre l’invasion, y compris 2,3 milliards de livres supplémentaires (2,6 milliards de dollars) d’aide militaire britannique.

Truss prévoit de réviser le plan de sécurité et de politique étrangère de la Grande-Bretagne, qui a été mis à jour l’année dernière, avant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne bouleverse la sécurité mondiale. Elle s’est également engagée à augmenter les dépenses de défense à 3% du produit intérieur brut, par rapport à leur niveau actuel d’un peu plus de 2%.

Truss a également déclaré en route vers New York que la Russie ne serait libérée des sanctions internationales que si elle payait une “récompense” pour son invasion. Elle n’a pas précisé, mais les responsables américains examinent si les actifs saisis aux riches Russes pourraient être utilisés pour financer la reconstruction de l’Ukraine.

Tout cela s’ajoute à un début audacieux pour un leader en poste depuis seulement deux semaines. Truss a remporté une course à la direction du Parti conservateur au début du mois et a été nommé Premier ministre par la reine Elizabeth II le 6 septembre, deux jours seulement avant la mort du monarque. Les premiers jours du mandat de Truss ont été entourés d’une période de deuil national, de sorte que le voyage à l’ONU représente le début de ses objectifs internationaux et de son programme national.

Truss est une oratrice impassible, il est donc peu probable que son discours contienne les feux d’artifice de son volubile prédécesseur Boris Johnson, qui a laissé son public de l’UNGA perplexe en 2019 avec un discours sur la technologie qui mentionnait « des poulets sans membres terrifiants » et des « Terminators aux yeux roses du avenir.”

Elle vise à saisir l’ambiance d’un moment mondial crucial, comme Thatcher l’a fait en 1989, lorsqu’elle a salué le dégel de la guerre froide mais a émis un avertissement prémonitoire sur le changement climatique. Thatcher a déclaré que les humains n’étaient pas “les seigneurs de tout ce que nous surveillons”, mais “les créatures du Seigneur, les administrateurs de cette planète, chargés aujourd’hui de préserver la vie elle-même”.

Ou comme le Premier ministre Gordon Brown en 2009 avertissant que ce serait « un échec de la responsabilité mondiale » si les pays les plus pauvres du monde ne participaient pas à la reprise mondiale après la Grande Récession – une supplication qui est restée largement lettre morte.

Avant que Truss ne prononce son discours, elle tiendra sa première réunion en tant que Premier ministre avec le président Joe Biden. Les deux dirigeants ont des points de vue économiques différents, Truss préconisant une marque de politiques de marché libre à faible taux d’imposition ridiculisées par des démocrates comme Biden comme une «économie de ruissellement».

L’approche commune des deux pays vis-à-vis de l’Ukraine a permis de combler un fossé transatlantique causé par le Brexit. Les déclarations bellicistes de Truss sur “l’affirmation croissante de la Chine” et les appels aux alliés occidentaux pour qu’ils réduisent leur dépendance au pétrole et au gaz russes concordent également avec les vues du dirigeant américain.

Mais le Brexit, et son impact sur le processus de paix en Irlande du Nord, a creusé un fossé dans ce que les deux parties appellent sentimentalement la « relation spéciale » entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le départ de la Grande-Bretagne de l’UE a entraîné de nouveaux contrôles douaniers et de nouveaux documents pour le commerce de l’Irlande du Nord, une partie du Royaume-Uni qui partage une frontière avec l’Irlande, membre de l’UE. La question s’est transformée en une crise politique pour le gouvernement de partage du pouvoir à Belfast, pour laquelle le Royaume-Uni et l’UE se reprochent mutuellement.

La Grande-Bretagne a présenté une législation visant à déchirer une partie de son traité sur le Brexit avec l’UE – une décision qui a provoqué la colère du bloc et alarmé Washington. Biden, fièrement irlandais et américain, a averti qu’aucune partie ne devrait faire quoi que ce soit pour saper l’accord du Vendredi saint de 1998, pierre angulaire du processus de paix en Irlande du Nord.

L’inquiétude suscitée par l’Irlande du Nord au sein de l’administration et du Congrès américains est l’une des raisons pour lesquelles les pourparlers sur un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis – longtemps retenus par les politiciens conservateurs britanniques comme l’un des prix du Brexit – sont au point mort. Truss a reconnu lundi qu’il n’y avait aucune perspective d’un tel accord “à court ou moyen terme”.

Truss a déclaré aux journalistes à bord de son avion que « ma préférence va à un règlement négocié. … Mais ce que je ne permettrai pas, c’est que cette situation dérive.

Truss a évité de remuer la question lors de réunions avec le président français Emmanuel Macron et d’autres à New York. Mais le conseiller à la sécurité de Biden, Jake Sullivan, a déclaré que c’était à l’ordre du jour de la réunion des deux dirigeants mercredi.

Kim Darroch, ancien ambassadeur britannique à Washington, a déclaré que Truss et Biden « voient les choses en Ukraine de la même manière ».

“Mais cela ne peut faire partie de la conversation que lorsqu’ils se rencontrent à New York”, a déclaré Darroch à la chaîne de télévision britannique LBC. “Et le protocole d’Irlande du Nord en fera également partie. Et je soupçonne (ce sera) assez difficile.

La correspondante de l’AP basée à Londres, Jill Lawless, est en mission avec le Premier ministre britannique pour couvrir l’Assemblée générale des Nations Unies. Suivez-la sur Twitter à http://twitter.com/JillLawless

Jill Lawless, l’Associated Press