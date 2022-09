À l’ONU, l’espoir perce à travers la morosité malgré un bourbier mondial

NATIONS UNIES (AP) – Le chef des Nations Unies venait de mettre en garde contre un monde qui tournait mal – un endroit où les inégalités augmentaient, la guerre était de retour en Europe, la fragmentation était partout, la pandémie progressait et la technologie se déchirait les choses à part autant qu’il les unissait.

« Notre monde est en grande difficulté. Les clivages se creusent. Les inégalités se creusent. Les défis se propagent de plus en plus », a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres mardi matin en ouvrant le débat général de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Et il avait, à tous points de vue, incontestablement raison.

Pourtant, à peine une heure plus tard, deux délégués de l’ONU – un asiatique, un africain – souriaient et se tenaient dans le hall ensoleillé du bâtiment du Secrétariat de l’ONU, ravis d’être là en personne ce matin-là alors qu’ils prenaient des photos l’un de l’autre. , riant en cours de route alors qu’ils capturaient le moment.

Espoir : Il peut être difficile de trouver n’importe où ces jours-ci, encore moins pour les personnes qui marchent dans les étages des Nations Unies, où assumer le poids du monde est au cœur de la description de poste. Après tout, c’est une institution qui a écouté l’année dernière le président de la nation ukrainienne qui n’est pas encore en guerre l’a décrite comme étant “comme un super-héros à la retraite qui a depuis longtemps oublié à quel point il était autrefois”.

Et lorsque les dirigeants mondiaux tentent de résoudre certains des problèmes les plus épineux de l’humanité – ou, pour être franc, parfois d’empêcher les solutions à ces mêmes problèmes – il est facile, à distance, de perdre de vue l’espoir à travers le brouillard des adjectifs négatifs.

Pourtant, sous les couches de morosité existentielle mardi – et il s’agit sans aucun doute d’un groupe de personnes épuisées par la pandémie représentant un monde de très mauvaise humeur à cause de tant de défis inquiétants – il y avait des signes de luminosité perçant comme des trèfles persistants dans les fissures du trottoir.

“Pour chacun d’entre nous, l’ONU est une plate-forme unique de dialogue et de coopération”, a déclaré le président suisse Ignazio Cassis. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré que son pays était une nation “optimiste” pour qui “les solutions sont à notre portée collective”.

Et David Kabua, président des Îles Marshall assiégées par l’océan — un homme qui a peu de raisons d’exprimer son optimisme ces jours-ci — est venu aux Nations Unies et a parlé de « cette salle emblématique, le symbole de l’espoir et de l’aspiration de l’humanité pour la paix mondiale, la prospérité , et la coopération internationale.

“Alors que l’humanité s’efforce de défendre la liberté et de construire une paix durable, le rôle de l’ONU est indispensable”, a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Il y a eu beaucoup d’autres moments de ce genre mardi. Pris ensemble, ils sont remarquables : il semble qu’il y ait un sentiment collectif – repris par un dirigeant après l’autre de manière différente, parfois oblique – que même lorsqu’il déçoit ou vacille, l’ONU doit être un lieu d’espoir au milieu du pragmatisme aux yeux froids.

Pourquoi donc? Cela tient en partie à l’engagement inébranlable depuis les tout débuts de l’ONU envers le principe du multilatéralisme, un mot à 10 dollars pour jouer gentiment les uns avec les autres. Et pour bien jouer lorsque vos querelles sont anciennes ou sanglantes ou apparemment insurmontables – même essayer – nécessite de l’espoir.

Cela a toujours été vrai, cependant. Il y a aussi quelque chose d’autre, quelque chose d’unique à cette année, à ce moment. Dans les premiers jours effrayants de la pandémie de 2020, l’Assemblée générale des Nations Unies était entièrement virtuelle et les dirigeants sont restés chez eux et ont fait des vidéos. L’année dernière, malgré le thème « Construire la résilience par l’espoir », l’Assemblée générale hybride a produit une participation inégale des dirigeants et peu de sens du monde qui se rassemble.

Maintenant, bien que la pandémie persiste, les terrains de l’ONU sont vivants avec des gens de la plupart des origines et des traditions de la planète, interagissant et parlant et faisant généralement ce que les Nations Unies ont été conçues pour faire – prendre des nations et les transformer en personnes, comme le regretté Sen » disait William Fulbright.

Même quand rien n’est en session, ils font ce pour quoi toute la tenue a été conçue – déterminer, petit à petit, à quoi le monde devrait ressembler.

“C’est le seul endroit dans les organisations internationales où il y a cet effort pour définir ce qui est partagé collectivement”, explique Katie Laatikainen, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l’Université Adelphi de Garden City, New York, qui étudie les Nations Unies.

« Ils s’efforcent de comprendre ce que signifie faire partie de la communauté internationale », dit-elle. “Ils ont appris le langage de l’appel au ‘nous’, et cela encourage les autres à définir le ‘nous’ et à s’engager envers le ‘nous’.”

Guterres s’est assuré d’insuffler cette sensibilité en ouvrant les débats avec son discours saturé de malheur. Il a parlé d’un navire appelé le Brave Commander, chargé de céréales ukrainiennes et – aidé par les nations belligérantes d’Ukraine et de Russie – se dirigeant vers la Corne de l’Afrique, où il peut aider à prévenir la famine.

Il a volé sous un drapeau de l’ONU, et Guterres l’a dit et les dizaines de navires qui ont suivi ne transportaient pas seulement du grain ; ils transportaient « l’une des denrées les plus rares d’aujourd’hui » : l’espoir.

“En agissant comme un seul homme”, a-t-il déclaré, “nous pouvons nourrir de fragiles pousses d’espoir”.

Alors, non : l’espoir n’est pas absent aux Nations Unies cette semaine. C’est certain. C’est contenu, c’est en sourdine, c’est provisoire. Mais c’est là, aussi fin soit-il – même si certains pourraient trouver l’idée naïve. “Notre opportunité est ici et maintenant”, a déclaré le président de l’Assemblée générale, Csaba Kőrösi de Hongrie.

Le monde, après tout, n’est pas un endroit facile. Était-ce jamais? Comme le deuxième secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, l’a compris. “Les Nations Unies n’ont pas été créées pour nous amener au paradis”, a-t-il dit, “mais pour nous sauver de l’enfer”.

___

Ted Anthony, directeur de la nouvelle narration et de l’innovation de la salle de presse chez AP, écrit sur les affaires internationales depuis 1995 et supervise la couverture de l’Assemblée générale des Nations Unies depuis 2017. Suivez-le sur Twitter à http://twitter.com/anthonyted et, pour plus de couverture AP de l’AGNU, visitez https://apnews.com/hub/united-nations-general-assembly

Ted Anthony, l’Associated Press