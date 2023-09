À l’ONU, les pays de la Corne de l’Afrique appellent à la solidarité mondiale et à de véritables réformes — Enjeux mondiaux

Les dirigeants de Somalie, d’Éthiopie, de Djibouti et d’Érythrée ont dressé un sombre tableau d’une planète marquée par les impacts impitoyables du changement climatique. Ils ne laissent aucune place à l’équivoque : il s’agit d’une crise existentielle qui exige une action collective immédiate.

Ils ont souligné la prochaine conférence sur le climat COP-28 aux Émirats arabes unis comme une opportunité sans précédent pour le monde de remplir ses obligations envers les nations les plus vulnérables de la planète.

Les dirigeants, dont les déclarations respectives exposent leurs discours nationaux, ont également convenu de la nécessité urgente d’une refonte des institutions multilatérales et des systèmes financiers internationaux, soulignant que les structures actuelles ne sont clairement pas adaptées aux objectifs du 21e siècle.

Pouvoir dans la solidarité, la coopération

Hamza Abdi Barre, Premier ministre de Somaliea souligné le « pouvoir de la solidarité et de la coopération » dans un monde interconnecté et a exhorté les dirigeants à accélérer l’action pour atteindre les objectifs fixés. Objectifs de développement durable (ODD).

Il a rendu compte de la lutte de son pays contre le terrorisme et de la promotion de la paix.

« Nous avons affronté l’extrémisme d’une main de fer », a-t-il déclaré, soulignant que la Somalie avait réussi à nettoyer plus de 45 % des zones précédemment occupées par les terroristes.

M. Barre a salué le courage et les sacrifices consentis par la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et a remercié les pays contributeurs de troupes.

Il a exprimé l’engagement de la Somalie en faveur de la pleine mise en œuvre du plan de transition sécuritaire et de la prise en charge de l’entière responsabilité de la sécurité une fois que les forces ATMIS auront quitté le pays d’ici la fin de 2024.

Le Premier ministre a également réitéré l’appel de son pays à la levée de l’embargo sur les armes imposé par l’ONU. Conseil de sécurité en 1992, affirmant que la Somalie dispose désormais des systèmes nécessaires et compétents pour contrôler la possession, l’utilisation et le stockage des armes à feu.

La levée de cet embargo permettrait à son pays de lutter encore plus efficacement contre le terrorisme et de bâtir un avenir pacifique et prospère pour sa population, a-t-il déclaré.

Dans son discours, M. Barre a également exprimé ses inquiétudes face à la forte augmentation des conflits armés et des coups d’État militaires, notamment en Afrique, et à leur impact sur les populations vulnérables.

Sommes-nous prêts à travailler ensemble

Demeke Mekonnen Hassen, vice-Premier ministre éthiopiena demandé aux dirigeants du monde : « Avons-nous la volonté politique nécessaire pour choisir un partenariat mondial plutôt qu’une compétition géopolitique ? [and] sommes-nous prêts à travailler ensemble vers une ère prometteuse de prospérité partagée ?

La vérité inconfortable, a-t-il dit, est que les choix politiques exacerbent les tensions, que la pauvreté et la faim augmentent et que les progrès vers la réalisation des ODD sont en retard.

Il a également exprimé sa « grave préoccupation » face à la menace des armes nucléaires, appelant à une coopération pour garantir que les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle soient utilisées de manière responsable.

Abordant la sécurité mondiale, le dirigeant éthiopien a souligné la nécessité d’un système qui respecte la souveraineté des États membres et prévienne les conflits.

« Réformer le Conseil de sécurité n’est pas un choix, mais une nécessité absolue », a-t-il souligné, appelant à des sièges permanents pour l’Afrique.

Il a également présenté les efforts de l’Éthiopie en faveur du développement durable et de l’action climatique, soulignant son plan de développement décennal aligné sur les ODD et la « Green Legacy Initiative » nationale visant à assurer le développement à travers des programmes verts ruraux et urbains.

Dans son discours, M. Hassen a appelé les États à réaffirmer leur engagement en faveur du Charte des Nations Uniessoulignant la nécessité d’un système multilatéral inclusif.

« Maintenir le statu quo ne fera pas progresser notre intérêt commun consistant à assurer la paix et la prospérité », a-t-il déclaré.

Résistez à la tentation d’abandonner

Mahamoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de Djiboutia également souligné la nécessité de renforcer le multilatéralisme et la coopération internationale.

Il existe une tendance à « se regrouper en clubs », a-t-il déclaré, ajoutant que ce « minilatéralisme » se traduit par une résistance au changement dans les institutions internationales, aggravée par une aggravation des inégalités et de la concurrence géopolitique.

Même si cela n’est pas irréversible, cela nécessite des investissements massifs pour créer un système qui tienne compte des réalités géopolitiques actuelles et renforcer une coopération étroite, a-t-il déclaré.

« Nous ne devons pas céder à la tentation d’abandonner », a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères Youssouf a également indiqué que malgré la détérioration de la situation économique mondiale, Djibouti a réalisé des progrès notables dans la réduction de la malnutrition, la gestion de la pandémie et l’alignement de la politique nationale sur les ODD.

Le gouvernement donne également la priorité à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique durable et à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi qu’aux investissements dans les énergies renouvelables et l’adaptation au changement climatique.

Il convient de noter l’inauguration récente du premier « parc éolien » de Djibouti, qui générera 60 mégawatts d’énergie propre, a souligné M. Youssouf.

Au milieu des conflits et des crises aux quatre coins du monde, il a salué le transfert de pétrole de l’OFS dirigé par l’ONU. Plus sûr pétrolier comme exemple de modèle de coopération internationale, affirmant que les côtes de la Corne de l’Afrique et de la péninsule arabique auraient été complètement polluées si la région et le monde n’avaient pas agi rapidement.

Élevez les Nations Unies

Osman Saleh Mohammed, ministre des Affaires étrangères de l’Érythréea déclaré que l’ONU, en tant que principale plate-forme internationale, doit être élevée – en termes de structure et de mandat – « au rang d’organisation faîtière précieuse, capable de remplir son mandat historique avec efficacité et puissance ».

À cet égard, il a souligné que la réforme tant vantée du Conseil de sécurité ne devrait pas être perçue comme une « falsification nominale » se limitant simplement à augmenter le nombre et la représentation géographique des nouveaux membres.

« L’architecture du droit de veto et d’autres distorsions institutionnelles qui neutralisent les [Council] de l’exercice de ses responsabilités… doit être examiné à la lumière des antécédents historiques », a-t-il déclaré.

Le ministre Mohammed a également souligné que les « marchandages politiques » et l’utilisation abusive de la qualité de membre du Conseil de sécurité pour promouvoir des intérêts nationaux étroits ne sont pas compatibles avec la responsabilité solennelle confiée à cet organe.

« Le critère d’adhésion ne doit pas être limité ni déterminé par le simple poids politique et économique ; taille de la population, etc. Adhésion au [Council] doit refléter le large éventail d’États membres de l’ONU », a-t-il déclaré.

Dans son discours, M. Mohammed a également dénoncé les sanctions imposées contre son pays de 2009 à 2018, qui constituaient un acte de transgression et de tromperie qui exigeait une réparation totale et la responsabilisation.