À l’ONU, les dirigeants mondiaux tentent d’élaborer une vision pour l’avenir et de la concrétiser

LES NATIONS UNIES — L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un « Pacte pour l’avenir » pour répondre aux défis du XXIe siècle. Il reste maintenant à accomplir la partie la plus difficile : unir les nations divisées du monde pour agir rapidement et mettre en œuvre ses 56 actions.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a remercié l’organisation mondiale de 193 membres d’avoir approuvé le pacte et d’avoir ouvert la porte aux nations pour unir leurs forces afin de relever des défis allant du changement climatique et de l’intelligence artificielle à l’escalade des conflits et à l’augmentation des inégalités et de la pauvreté – et d’améliorer la vie des plus de 8 milliards de personnes dans le monde.

« Nous sommes ici pour sauver le multilatéralisme du gouffre », a-t-il déclaré. « Il est désormais de notre destin commun de le surmonter. Cela exige non seulement un accord, mais aussi des actions. »

Le pacte de 42 pages a été adopté dimanche à l’ouverture d’un « Sommet du futur » de deux jours, qui se poursuit lundi. Parmi les dirigeants qui doivent prendre la parole au sommet figurent l’Iranien Massoud Pezeshkian, l’Ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Vershinine.

La question de savoir si le pacte sera adopté était encore en suspens lorsque l’Assemblée générale a commencé ses travaux dimanche. En fait, le suspense était tel que Guterres avait préparé trois discours, un pour l’approbation, un pour le rejet et un pour les questions de clarté, a déclaré le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric.

Le président russe Verchinine a lancé la première salve. Il a proposé un amendement qui aurait considérablement affaibli le pacte. « Personne n’est satisfait de ce pacte », a-t-il déclaré.

Il s’est avéré qu’il avait tort. Les 54 pays africains se sont opposés aux amendements de la Russie et, s’exprimant en leur nom, la République du Congo a répliqué en présentant une motion de non-vote sur les amendements. Le Mexique a soutenu les Africains et, lors du vote sur leur motion, les Africains ont obtenu le soutien de 143 pays, dont seulement six pays ont soutenu la Russie – l’Iran, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Nicaragua, le Soudan et la Syrie. 15 pays se sont abstenus.

Le président de l’Assemblée, Philémon Yang, a ensuite soumis le pacte au vote et a frappé de son maillet, signifiant le consensus de tous les pays membres de l’ONU qui était nécessaire à son approbation, sous de vigoureux applaudissements.

La Russie a fait des progrès significatifs en Afrique – dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la République centrafricaine – et le rejet de ses amendements par le continent, tout comme par le Mexique, une grande puissance latino-américaine, a été perçu comme un coup porté à Moscou par certains diplomates et observateurs.

Guterres, visiblement soulagé par le résultat, a ensuite lancé un défi aux dirigeants : mettre en œuvre le pacte. Donner la priorité au dialogue et aux négociations. Mettre fin aux « guerres qui déchirent notre monde », du Moyen-Orient à l’Ukraine et au Soudan. Réformer le puissant Conseil de sécurité de l’ONU. Accélérer les réformes du système financier international. Accélérer la transition vers l’abandon des énergies fossiles. Écouter les jeunes et les inclure dans la prise de décision.

Le principal bloc des pays en développement de l’ONU – le Groupe des 77, qui compte désormais 134 membres, dont la Chine – a fait écho aux propos de Guterres dans un discours du Premier ministre ougandais Robinah Nabbanja.

« Ce pacte ne doit pas devenir un autre exercice futile, mais doit susciter la volonté politique et l’engagement à tous les niveaux du leadership mondial pour répondre de manière pragmatique aux problèmes actuels et jeter les bases de solutions pour nos futurs progrès et défis mondiaux », a-t-il déclaré.

Nabbanja a souligné que l’avenir devrait être « libre de toute oppression » et combler les écarts croissants entre les pays développés et les pays en développement. Le G77 regrette que le pacte ne reconnaisse pas les actions que les pays développés devraient prendre pour combler cet écart, a-t-il déclaré.

Dans un geste rare lors d’une réunion de haut niveau de l’ONU où les dirigeants dépassent souvent la limite de temps annoncée, Yang a annoncé au début de leurs discours que leur micro serait coupé au bout de cinq minutes. Parmi ceux qui ont continué à parler après que leur micro ait été coupé : le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le prince héritier du Koweït, Cheikh Sabah Khalid Al Sabah, et le président irlandais Michael Higgins.

Le Pacte pour l’avenir indique que les dirigeants mondiaux se réunissent « à un moment de profonde transformation mondiale » et met en garde contre « des risques catastrophiques et existentiels croissants » qui pourraient faire basculer les peuples du monde entier « dans un avenir de crise et d’effondrement persistants ».

Guterres a souligné un certain nombre de dispositions clés du pacte et de ses deux annexes, un Pacte numérique mondial et une Déclaration sur les générations futures.

Le pacte engage les dirigeants mondiaux à réformer le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, pour le rendre plus représentatif du monde d’aujourd’hui et « réparer l’injustice historique contre l’Afrique », qui n’a pas de siège permanent, et pour remédier à la sous-représentation de la région Asie-Pacifique et de l’Amérique latine.

Il « représente également le premier soutien multilatéral convenu au désarmement nucléaire depuis plus d’une décennie », a déclaré Guterres, et il s’engage « à prendre des mesures pour empêcher une course aux armements dans l’espace et pour réglementer l’utilisation d’armes autonomes létales ».

Le Pacte numérique mondial « comprend le premier accord véritablement universel sur la gouvernance internationale de l’intelligence artificielle », a déclaré le chef de l’ONU.

En ce qui concerne les droits de l’homme, Guterres a déclaré : « Face à la montée de la misogynie et au recul des droits reproductifs des femmes, les gouvernements se sont explicitement engagés à supprimer les obstacles juridiques, sociaux et économiques qui empêchent les femmes et les filles de réaliser leur potentiel dans tous les domaines. »

Edith M. Lederer, correspondante en chef de l’Associated Press à l’ONU, couvre les affaires étrangères depuis plus d’un demi-siècle.

