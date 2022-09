À l’ONU, la guerre de la Russie en Ukraine est à la fois un texte et un sous-texte

NATIONS UNIES (AP) – Après deux ans de discours dominés par la pandémie de coronavirus, l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année a un nouvel occupant sur le devant de la scène : la guerre en Ukraine.

Les appels lancés par les dirigeants du monde entier pour la paix étaient à la fois une amplification altruiste du sort des Ukrainiens assiégés et nés de l’intérêt personnel. Comme plusieurs discours l’ont clairement indiqué, les répercussions de l’invasion russe se sont fait sentir même à des milliers de kilomètres.

“Ce n’est pas seulement la consternation que nous ressentons en voyant une telle dévastation délibérée des villes et villages d’Europe en 2022. Nous ressentons cette guerre directement dans nos vies en Afrique”, a déclaré mercredi le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. “Chaque balle, chaque bombe, chaque obus qui touche une cible en Ukraine, touche nos poches et nos économies en Afrique.”

Les discours qui élidaient toute référence directe au conflit étaient peu nombreux, mais la guerre résonnait même en l’absence de son invocation directe. Kassym-Jomart Tokayev, le président du Kazakhstan, n’a jamais laissé les mots « Ukraine » ou « Russie » s’échapper de ses lèvres, mais il a fait plusieurs allusions apparemment pointues.

Il a commencé ses remarques en brossant un sombre tableau d’un monde catapulté dans une “nouvelle période de confrontation géopolitique de plus en plus amère” qui a engendré “la perspective de l’utilisation d’armes nucléaires, et même pas en dernier recours”.

Quelques heures plus tard, le président russe Vladimir Poutine — qui n’assiste pas à l’Assemblée générale de l’ONU — a déclaré qu’il n’hésiterait pas à utiliser l’arme nucléaire pour défendre le territoire de son pays.

La Russie est un allié clé du Kazakhstan, et la guerre en Ukraine a laissé l’ancien pays soviétique dans une situation délicate. Tokayev a exécuté une danse similaire la semaine dernière lors de la visite du pape François, refusant de parler directement de l’Ukraine tout en décriant généralement une situation morbide.

Mardi, Tokaïev a énoncé « trois principes primordiaux : l’égalité souveraine des États, l’intégrité territoriale des États et la coexistence pacifique entre les États ».

« Ces trois principes sont interdépendants. Respecter l’un, c’est respecter les deux autres. Saper l’un, c’est saper les deux autres », a-t-il déclaré.

Le thème de la souveraineté territoriale a résonné dans d’autres discours, alors que les pays qui ont été confrontés à des violations ont invoqué leurs propres traumatismes ou ont cité le sort de l’Ukraine comme une peur.

« Nous ne devons pas non plus rester silencieux en Bosnie-Herzégovine. Nous le devons à nos vifs souvenirs des horreurs de la guerre et de l’agression », a déclaré mercredi Šefik Džaferović, président de la présidence de Bosnie-Herzégovine. “Le système des Nations Unies n’a pas été en mesure d’empêcher ou d’arrêter la guerre dans mon pays entre 1992 et 1995. Malheureusement, cela s’est reproduit avec l’Ukraine.”

La Russie a longtemps été accusée d’essayer de déstabiliser à nouveau les Balkans, y compris la Bosnie-Herzégovine. Le tour de Džaferović à la tribune est intervenu un jour après que Poutine ait rencontré un dirigeant séparatiste serbe de Bosnie à Moscou.

Des casques bleus russes sont stationnés en Transnistrie, une région séparatiste de la Moldavie, depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1992. Pris en sandwich entre la description de la façon dont la guerre en Ukraine – “notre voisine et amie” – a affecté son pays, la présidente moldave Maia Sandu a appelé au «retrait complet et inconditionnel des troupes russes» de Transnistrie.

La Pologne est l’allié ukrainien qui a accueilli le plus de réfugiés, et le président Andrzej Duda a fait 34 références au pays dans son discours de mardi.

“Nous ne devons pas oublier ceux qui souffrent”, a déclaré Duda. “Rappelons-nous que six mois d’agression russe en Ukraine ont provoqué la plus grande crise humanitaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.”

Mais Duda a également souligné comment l’Ukraine a capté l’attention du monde alors que de nombreuses autres crises capitales en dehors de l’Europe ne l’ont pas fait.

« Avons-nous été également résolus lors des tragédies de la Syrie, de la Libye, du Yémen ? N’avons-nous pas repris le cours normal des affaires après deux grandes tragédies de la République démocratique du Congo, les guerres dans la Corne de l’Afrique, et tout en condamnant l’invasion de l’Ukraine, accordons-nous un poids égal à la lutte contre les mercenaires qui cherchent à déstabiliser le Sahel et menacent de nombreux autres États d’Afrique ? il a dit.

Rien que le premier jour, l’Ukraine a attiré plus de 150 mentions dans les discours de dirigeants, dont le secrétaire général de l’ONU. Antonio Guterres a ouvert l’Assemblée générale en vantant l’accord entre l’Ukraine et la Russie – avec l’aide de la Turquie – sur les expéditions de céréales comme un exemple de diplomatie multilatérale réussie. La guerre était présente tout au long de son discours, alors qu’il se tournait vers ses rendements les plus sombres.

« Les combats ont fait des milliers de morts. Des millions ont été déplacés. Des milliards de personnes à travers le monde sont touchées », a-t-il déclaré.

Dans le seul discours vidéo à l’Assemblée générale, pour lequel il a reçu une dispense spéciale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même appelé les sept pays qui ont voté contre l’allocation : « Sept. Sept qui ont peur de l’adresse vidéo. Sept qui répondent aux principes avec un bouton rouge. Seulement sept.

Aucun de ces sept n’avait encore parlé. Mais même si ces pays avaient en quelque sorte prévalu, la présidente slovaque Zuzana Čaputová a déclaré qu’il incombait aux autres pays de défendre l’Ukraine.

« Le monde démocratique et nous tous devons être la voix de l’Ukraine. La voix qui ne se taira pas, la voix qui continuera à témoigner sur les crimes de la Russie en Ukraine », a-t-elle déclaré mardi. “La voix qui se souviendra et qui agira – pour que personne ne soit plus jamais autorisé à commettre de telles atrocités.”

