À Londres, une fleur de 15 pieds de Shepard Fairey plaide pour la justice environnementale – Colossal

Au 36 Boundary Street à Londres, une nouvelle fresque murale audacieuse s’élève à 15 pieds au-dessus de la rue. Ancrée par des écailles au sommet d’un petit semis, l’œuvre d’art publique de Shepard Fairey aborde la justice environnementale et notre responsabilité de prendre soin de la planète.

« Je crois que nos actions individuelles et collectives auront un impact considérable sur les générations actuelles et futures, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Il est de notre responsabilité en tant que citoyens de la Terre de la protéger », a déclaré l’artiste.

Une série d’ateliers avec de jeunes Londoniens ont inspiré ce motif graphique et lumineux. Le groupe souhaitait élargir l’accès aux espaces verts et réduire la pollution atmosphérique, et compte tenu de la récente convocation de l’Assemblée générale des Nations Unies axée sur la coopération internationale, la connexion entre les pays et les cultures était une priorité.

Le projet a été réalisé par Charlotte PyattSimon Butler et Migrer l’artqui a collecté plus de 2,1 millions de livres sterling au cours de la dernière décennie grâce à des projets créatifs dans des camps de réfugiés en France et dans le nord de l’Irak, avec le peuple autochtone Xingu en Amazonie et en collaboration avec des organisations caritatives basées au Royaume-Uni nourrissant la population sans logement de Londres.

Découvrez-en davantage sur l’artiste sur son site internet.