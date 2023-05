A Londres, le Brésilien Lula appelle à des efforts pour libérer Assange

« C’est une honte qu’un journaliste qui a dénoncé la supercherie d’un État contre un autre soit arrêté, condamné à mourir en prison et que nous ne fassions rien pour le libérer. C’est une chose folle », a déclaré Lula aux journalistes. « Nous parlons de liberté d’expression ; le gars est en prison parce qu’il a dénoncé des actes répréhensibles. Et la presse ne fait rien pour défendre ce journaliste. Je ne peux pas le comprendre.

Assange lutte contre l’extradition vers les États-Unis, et les commentaires de Lula interviennent à un moment où il a montré peu de réticence à exprimer ses divergences d’opinion avec Washington sur les questions géopolitiques, en particulier dans son opposition à fournir des armes à l’Ukraine pour sa guerre contre la Russie, et accusant les États-Unis et l’Europe d’encourager les combats. Sa position et ses déclarations répétées lui ont valu de vives réprimandes de la Maison Blanche et de l’Europe.