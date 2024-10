À l’ombre du 6 janvier, Harris conclut son procès contre Trump

Le discours présenté comme le plaidoyer final de Kamala Harris reflétait la campagne elle-même presque terminée : ses paroles portaient principalement sur des engagements économiques normaux, tandis que l’atmosphère était remplie d’enjeux anormaux.

Elle se tenait à l’endroit même où Donald Trump a exhorté ses partisans à marcher vers le Capitole américain le 6 janvier 2021 pour perturber la certification d’une élection.

Elle a commencé et terminé par des références à cet épisode bouleversant pour la démocratie, alors que les spectateurs se rassemblaient devant les projecteurs des monuments les plus célèbres du pays.

« Ce sera probablement le vote le plus important que vous ayez jamais exprimé », a commencé la candidate démocrate à la présidentielle dans son discours devant des dizaines de milliers de personnes au National Mall de Washington.

« Nous ne sommes pas un vaisseau pour les projets de dictateurs en herbe. Les États-Unis d’Amérique sont la plus grande idée que l’humanité ait jamais conçue », a-t-elle déclaré, concluant en faisant référence à l’histoire américaine.

La majeure partie de son discours a toutefois été consacrée aux promesses concrètes de sa campagne. Ce sont les problèmes de son équipe dépense sa publicité dollars promouvant, ceux cru pour obtenir plus de voix : construction de nouveaux logements, crédits d’impôt pour les familles et accès à l’avortement.

Comme c’est également la norme dans cette campagne, il y a eu des protestations. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi cette élection est si serrée, un manifestant portait une pancarte de protestation l’attribuant au soutien indéfectible de Harris à Israël.

Pourtant, un certain nombre de personnes présentes à ce rassemblement, des personnes qui envisageaient déjà de voter pour Harris, ont décrit les enjeux comme étant bien plus importants que les promesses électorales ordinaires.

Un mari et une femme, touristes de Chicago, ont eu les yeux embués en réfléchissant à la journée qu’ils venaient de vivre dans la capitale de leur pays.

« C’est un moment sacré », a déclaré Dave Andersen, faisant référence aux élections du 5 novembre.

« Je suis optimiste et pense que l’heure très sombre du 6 janvier nous a rappelé qu’il y a le bien et le mal. Et nous devons continuellement concentrer nos efforts sur le bon côté de la nature humaine. »

Ce que Trump parle de faire

Après tout, il s’agit d’une élection dans laquelle des dizaines d’anciens responsables de Trump ne l’ont pas soutenu – à commencer par son précédent vice-président.

Son ancien secrétaire à la défense un sommet fonctionnaire de la défense , un autre le secrétaire à la Défense et chef de cabinet l’ont tous qualifié de fasciste, de personne ayant des tendances fascistes ou de menace pour les États-Unis.

Trump veut invoquer la loi sur les ennemis étrangers, vieille de 226 ans, visant à aider à expulser massivement les migrants sans papiers ; révoquer le licences de diffusion des réseaux d’information qu’il juge injustes ; utiliser l’armée pour des raisons domestiques ; enquêter ses adversaires ; pardon les personnes qui ont manifesté en sa faveur le 6 janvier ; remplacer plus de bureaucrates avec du personnel politique ; punir les fournisseurs de transgenre traitement des mineurs; et gagner du pouvoir sur la fixation des taux d’intérêt. Il a exprimé son soutien à violences policières .

Les partisans de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris assistent à un rassemblement au National Mall une semaine avant l’élection présidentielle américaine du 5 novembre. (Carlos Barria/Reuters)

Il met déjà en garde contre le trucage de cette élection ; il a encore déclaré que il ne peut pas perdre légitimement, préparant ses partisans pour un combat si cela arrive.

Ce qui a rendu Andersen et sa femme si émus, c’est le déroulement de leur journée, qui comprenait des visites des monuments de leur pays et s’est terminée par ce rassemblement.

Il se surprit à penser à toutes les personnes qui avaient servi la république, des fondateurs aux soldats, en passant par les cuisiniers et le personnel de la Maison Blanche qu’il avait vus lors de sa tournée là-bas mardi.

Trump a pris la parole à cet endroit le 6 janvier 2021, exhortant ses partisans à se rendre au Capitole, dans l’espoir d’empêcher la certification des dernières élections. (Jim Borgi/Reuters)

Le moment le plus poignant, a-t-il dit, s’est produit au Lincoln Memorial, gravé de certaines des lignes les plus immortelles de l’oratoire américain, le discours de Gettysburg. Ce discours honorant les morts de la guerre civile se termine par le souhait de Lincoln que le gouvernement du peuple, par et pour le peuple, soit son héritage durable.

Le couple a donc eu les yeux embués à la fin de la journée, s’attardant près du Washington Monument, après avoir regardé le rassemblement de Harris.

Mary Andersen a fait référence aux inscriptions sur le monument de Franklin Roosevelt de l’autre côté du centre commercial et s’est demandé si les partisans de Trump connaissaient l’histoire de leur pays : « Ont-ils déjà lu ces citations ? Est-ce important pour eux ?

Les touristes Dave et Mary Andersen ont passé une journée émouvante en visitant le National Mall et en réfléchissant à l’histoire de leur pays. Et puis ils ont vu l’événement de campagne. (Alex Panetta/CBC Nouvelles)

Victor Dimbo a parlé de sa propre expérience personnelle de la démocratie. L’agent immobilier du Maryland a fait référence à son originaire du Nigéria histoire avec des hommes forts et de la violence politique.

« Vous ne connaissez pas le pouvoir », a-t-il déclaré, faisant référence à des gens qui n’ont connu que des pays pleinement démocratiques.

« Le pouvoir là où tout le monde a peur. Le pouvoir ultime. Là où vous dites quelque chose contre votre président, quelqu’un frappera à votre porte la nuit et vous emmènera. »

Jeanne Blue, responsable des soins gériatriques, a déclaré que la préservation de la démocratie américaine est plus importante que toute autre chose. (Alex Panetta/CBC Nouvelles)

L’enjeu n°1 : les élections elles-mêmes

Il a décrit son horreur en regardant la télévision dans son bureau à domicile, l’après-midi du 6 janvier, en voyant des gens escalader et se frayer un chemin jusqu’au Capitole pour maintenir Trump au pouvoir.

Il a décrit Trump comme un vendeur magistral – capable d’amener tous ces gens à croire en des élections truquées et prêts à risquer leur liberté pour lui.

Interrogé sur cette élection, il a déclaré, alors qu’il faisait la longue file d’attente vers le National Mall : « Je suis très inquiet. Je prie. »

Lorsque le sujet de l’autoritarisme revient, Trump le renvoie à ses adversaires : c’est lui qui a été abattu, et il impute cela à la rhétorique de ses rivaux. Et c’est lui qui est poursuivi dans plusieurs affaires pénales, même s’il aurait, et à plusieurs reprises a essayé de faire de même avec ses adversaires lorsqu’il était président.

Il y a un débat dans les cercles démocrates depuis plus d’un an sur la question de savoir dans quelle mesure ces élections doivent être liées aux élections libres elles-mêmes.

Des manifestants pro-palestiniens brandissent des pancartes lors d’une manifestation devant le rassemblement de Harris. (Carlos Barria/Reuters)

Un groupe de donateurs majeur soutenant Harris a averti contre les messages qui se concentrent sur d’anciens responsables qualifiant Trump de fasciste.

Il a envoyé un e-mail disant que ses propres recherches l’avaient jugé peu convaincant auprès des électeurs. D’autres démocrates ont convenu appelant à un appel financier au portefeuille des électeurs.

Mais Jeanne Blue a qualifié la question plus importante d’inévitable. Aucune politique, a-t-elle déclaré, n’est plus importante que la tenue d’élections libres et équitables.

« Pensez à l’emplacement », a déclaré Blue, qui travaille comme responsable des soins gériatriques de l’autre côté de la rivière à Arlington, en Virginie.

« La présidence Trump s’est terminée à cet endroit, le 6 janvier, avec une attaque contre notre démocratie. Une attaque contre tout notre peuple. S’il devait un jour reprendre ce siège du pouvoir, pourquoi ne nous attendrions-nous pas à ce qu’il reprenne exactement là où il est ? arrêté ? C’est pour ça que je suis ici. »

La police du parc américain patrouille à cheval dans le National Mall alors que les participants commencent à arriver pour l’événement Harris. (Alex Panetta/CBC Nouvelles)

La campagne de Harris a tenté de faire deux choses simultanément, comme le reflète le discours de mardi. Il avait la promesse de crédits d’impôt et d’un plan de logement, enveloppés d’avertissements d’une catastrophe imminente.

Reste à savoir si son message trouvera un écho. Il a été confronté à une forte concurrence pour attirer l’attention de la part d’autres événements de campagne.

Des manifestants, scandant. De Trump, détournement une polémique impliquant une blague raciste, sur Porto Rico, par un comédien lors de son rassemblement.

Et enfin, du propre patron de Harris. Le président Joe Biden a éclipsé son message à sa manière inimitable : il a commenté le tumulte de Porto Rico de manière telle syntaxe mutilée il restait ouvert à l’interprétation s’il faisait référence à la blague raciste ou aux électeurs de Trump, en la qualifiant de « déchet ».

C’était en un mot les élections américaines de 2024.