À l’occasion du troisième anniversaire de mariage de Sonam Kapoor-Anand Ahuja, faites défiler leurs photos «  phénoménales  »! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’adorable couple de célébrités Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont franchi une nouvelle étape aujourd’hui alors qu’ils terminent trois années heureuses de mariage ensemble! Les tourtereaux sont toujours éperdument amoureux les uns des autres car ils essaient toujours de rendre « tous les jours phénoménaux ».

Sonam et Anand publient souvent des photos molles ensemble et, d’après leur apparence, ont gardé leur romance vivante et florissante pendant toutes ces années!

Le duo s’est rencontré pour la première fois en 2015 lorsque Sonam était occupé à promouvoir «Prem Ratan Dhan Payo». Au départ, les amis de l’actrice essayaient de la mettre en place avec le meilleur ami d’Ahuja. Cependant, Sonam s’est retrouvée attirée vers Anand plutôt que vers son ami, et bien, le reste appartient à l’histoire.

Anand Ahuja et Sonam Kapoor se sont mariés le 8 mai 2018 lors d’une cérémonie traditionnelle sikh à Bandra.

À l’occasion de leur troisième anniversaire de mariage, parcourons leurs photos les plus adorables:

Ce post adorable était de leur deuxième anniversaire de mariage dans lequel Sonam se souvient de sa première impression de son mari. Elle exprime à quel point elle était émerveillée par ses capacités de yoga et son sens des affaires – elle a trouvé cela « incroyablement cool et sexy ». Dans cet article sincère, elle parle également de la façon dont il la fonde, mais fait également battre son cœur en même temps, se disant chanceuse de l’avoir.

En cela, le couple est vu en train de poser au Runyon Canyon Park, LA après une longue randonnée rafraîchissante.

Les tourtereaux ont absolument cloué leurs costumes d’Halloween alors qu’ils se déguisaient en Salim et Anarkali. Les personnages sont basés sur l’histoire fictive de Salim, un jeune prince moghol tombé amoureux d’Anarkali, une courtisane.

Sonam et Ahuja ont l’air très élégants dans leurs vêtements traditionnels alors qu’ils posent pour les paps.

Dans cet article, Anand révèle que Sonam trouve les librairies et les bibliothèques les plus romantiques et a décidé de lui donner un bisou au milieu de toute l’immense collection de livres.

Sur le plan professionnel, Ahuja, un homme d’affaires, est le propriétaire de la société de mode «Bhane» basée à Delhi.

D’autre part, Sonam Kapoor a été vue pour la dernière fois dans un camée dans le thriller Netflix d’Anurag Kashyap ‘AK vs AK’ en 2020. Elle sera ensuite vue dans ‘Blind’, un thriller policier, réalisé par Shome Makhij et produit par Sujoy Ghosh . Le film présente également Purab Kohli, Vinay Pathak et Lillete Dubey dans des rôles de soutien.

«Blind», un remake du film coréen de 2011 du même nom, est centré sur un policier aveugle à la recherche d’un tueur en série.

Nous souhaitons au duo un très joyeux anniversaire!