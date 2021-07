À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Saroj Khan, revivez le passé avec ses chansons époustouflantes avec Madhuri Dixit – Regardez | Nouvelles des gens

New Delhi: L’année dernière, le 3 juillet, le célèbre chorégraphe Saroj Khan est parti pour sa demeure céleste. Le danseur vétéran de Bollywood avait succombé à un arrêt cardiaque et souffrait également de problèmes de santé plusieurs semaines auparavant. Sa disparition a été pleurée par un et plusieurs. Des collègues de la fraternité du cinéma, des dirigeants politiques aux fans – tout le monde a regretté la mort de Masterji, comme on l’appelait affectueusement.

Sa danseuse préférée et l’une des plus gracieuses de Bollywood, la superstar Madhuri Dixit a longtemps été associée à Masterji (comme on l’appelait affectueusement). Naturellement, lors de sa disparition, Madhuri a été brisée et avait écrit une note émotionnelle sur les réseaux sociaux. Pour honorer leur lien et leur relation solides, à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Saroj Khan, nous voyageons dans le temps avec les chansons à succès de Bollywood du duo.

Jetez un œil à certaines de leurs meilleures chansons ensemble:

Humko Aajkal Hain Intezaar

Dhak-Dhak Karne Laga

Channe Ke Khet Mein

Dola Re Dola

Maar Daala

Choli Ke Peeche Kya Hai

Tabaah Ho Gaye

Sa camaraderie et sa collaboration avec la superstar Madhuri Dixit ont assuré un succès certain. Des chansons à succès comme « Ek Do Teen » à Tezaab, « Tamma Tamma Loge » à Thanedaar et « Dhak Dhak Karne Laga » à Beta sont quelques jalons dans sa carrière qui l’ont aidée à devenir la chorégraphe numéro un à Bollywood.

La liaison à l’écran et hors écran du chorégraphe chevronné avec Madhuri Dixit a donné lieu à certains des mouvements de danse emblématiques. Incidemment, son dernier film ‘Kalank’ (2019) était avec Madhuri pour la chanson ‘Tabaah Ho Gaye’.