À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Saroj Khan, Bhushan Kumar annonce le biopic du chorégraphe chevronné ! | Films Actualités

Bombay: À l’occasion du premier anniversaire de la mort du célèbre chorégraphe Saroj Khan, le producteur de films Bhushan Kumar a annoncé qu’il produirait un biopic sur le vétéran de Bollywood via sa bannière T-Series.

Saroj Khan, trois fois lauréat d’un prix national, est décédé à l’âge de 71 ans l’année dernière ce jour-là.

Au cours de sa carrière de plus de quatre décennies, elle a chorégraphié plus de 3 500 chansons, dont « Ek Do Teen » de Madhuri Dixit-starrer « Tezaab », « Dhak Dhak Karne Laga » dans Beta, « Dola Re Dola » de Sanjay Leela Bhansali »s « Devdas », et « Ye Ishq Haaye » de « Jab We Met ».

Reconnaissant la contribution de Saroj Khan à la relance de la culture de la danse dans le cinéma hindi, Kumar a déclaré que son parcours au cinéma mérite d’être célébré sur celluloïd.

« Saroj ji a non seulement fasciné le public avec des acteurs exécutant ses mouvements de danse, mais elle a également révolutionné la scène de la chorégraphie dans le cinéma hindi. Ses formes de danse racontaient des histoires qui ont aidé chaque cinéaste. Elle a amené le public dans les théâtres qui a vu leurs acteurs préférés danser avec elle pas.

« Le parcours de Saroj ji qui a commencé dès l’âge de 3 ans a connu beaucoup de hauts et de bas et le succès et le respect qu’elle a acquis de l’industrie doivent prendre vie », a déclaré le producteur dans un communiqué.

Kumar a déclaré qu’il était reconnaissant à la fille de Saroj Khan, Sukaina Khan, et à son fils Raju Khan d’avoir soutenu le film.

Raju Khan, lui-même chorégraphe, a déclaré qu’il était ravi qu’un film soit tourné sur la vie de sa mère.

« Ma mère aimait danser et nous avons tous vu comment elle a consacré sa vie à cela. Je suis heureux d’avoir suivi ses traces. Ma mère était aimée et respectée par l’industrie et c’est un honneur pour nous, sa famille, que le monde puisse voir son histoire. Je suis content que Bhushanji ait décidé de faire un biopic sur le gracieux Saroj Khan », a-t-il déclaré.

Sukaina Khan a ajouté que le biopic ne se concentrera pas seulement sur son parcours dans l’industrie cinématographique, mais aussi sur sa vie personnelle.

« Nous l’avons vue de près se battre et se battre pour devenir qui elle était », a-t-elle déclaré.

Les réalisateurs annonceront bientôt les acteurs et l’équipe du film.