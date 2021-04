À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Rishi Kapoor, les fans rendent hommage à l’acteur légendaire! | Nouvelles des gens

New Delhi: Cela fait un an que certaines des personnalités éminentes nous ont quittés en 2020 et l’acteur légendaire Rishi Kapoor en faisait partie. La triste disparition de Kapoor senior a envoyé des ondes de choc à travers le pays, y compris sa famille, ses fans et ses sympathisants.

L’acteur de ‘Bobby’ a combattu la leucémie (cancer du sang) pendant deux ans avant de respirer son dernier souffle à l’hôpital HN Reliance de Mumbai le 30 avril. L’acteur par excellence a été soigné à New York pendant un an.

À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Rishi Kapoor, des vœux et des hommages se sont répandus sur les réseaux sociaux alors que les fans laissent des messages « Miss you ».

Jetons un coup d’œil à certains des tweets et voyons à quel point les fans manquent à leur acteur légendaire décédé.

En souvenir de l’un des acteurs les plus polyvalents et les plus amusants de #Bollywood à son anniversaire de mort!

L’acteur qui nous a offert des performances mémorables – RISHI KAPOOR. Bien que vous nous ayez quittés l’année dernière, vous vivez toujours dans la mémoire de nombreuses personnes.

.

.#RishiKapoor #MissYouRishi @chintskap pic.twitter.com/YPXGB21z1j – RubiHolic et Sumedhian (@Sumedh_Rubina) 30 avril 2021

En souvenir de Rishi Kapoor à l’occasion de son premier anniversaire de mort

Ces images rares de la star de Bobby vous laisseront les yeux larmoyants. pic.twitter.com/bXY7aRYEon – Subhash Shirdhonkar (@ 4331Subhash) 29 avril 2021

En souvenir de Rishi Kapoor Sir à l’occasion de son anniversaire de mort #RishiKapoor #Bollywood #RememberingRishiKapoor – Sumit Rane (@ sumit_rane07) 30 avril 2021

En souvenir de Rishi Kapoor à l’occasion de son premier anniversaire de mort

Rishi Kapoor et Asha Bhosle pic.twitter.com/Gqc6AmwB0f – Subhash Shirdhonkar (@ 4331Subhash) 29 avril 2021

Il laisse dans le deuil son épouse et actrice Neetu Kapoor, ses enfants Riddhima Kapoor Sahni et l’acteur Ranbir Kapoor. Pendant ses moments difficiles, Neetu se tenait comme un rocher derrière lui. Les deux ont partagé un lien formidable et ont donné des objectifs de couple parfaits.

Tu nous manques, Rishi Kapoor!