Rishi Kapoor

Ce jour-là, l’année dernière, le cinéma indien est l’un des acteurs les plus emblématiques, Rishi Kapoor nous a fait ses adieux. Sa mort soudaine a provoqué une onde de choc à travers le pays alors que sa famille, ses amis et ses fans pleuraient sa disparition. Il est décédé à l’hôpital de la Fondation Sir HN Reliance de Mumbai le 30 avril 2020 et luttait contre la leucémie (cancer du sang) depuis deux ans. L’acteur par excellence en a été soigné à New York pendant un an.