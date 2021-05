À l’occasion du 57e anniversaire de la mort de Nehru, Shashi Tharoor partage la lettre de Rabindranath Tagore

L’Inde a célébré le 57e anniversaire de la mort de son premier Premier ministre Pt. Jawaharlal Nehru le 27 mai. La pandémie rendant impossibles les hommages physiques et les événements, de nombreux ministres, dirigeants et partis politiques se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs hommages. Parmi eux se trouvait le vétéran du Congrès, membre de Lok-Sabha, le Dr Shashi Tharoor, qui a partagé une publication sur son profil Facebook en se souvenant de Nehru.

Le message comprenait une photo de la lettre envoyée à Nehru par le poète lauréat Rabindranath Tagore. Dans la lettre, Tagore a fait l’éloge de l’autobiographie de Nehru qu’il a affirmé avoir fini de lire récemment. Il a en outre écrit: «Je me sens intensément impressionné et fier de votre réussite. À travers tous ses détails, court un profond courant d’humanité qui dépasse les enchevêtrements des faits et nous conduit à la personne qui est plus grande que ses actes et plus vraie que son environnement ». Cette lettre était datée du 31 mai 1936 et a été écrite de la résidence de Tagore à Shantiniketan.

Le Dr Tharoor a sous-titré le message: « C’était la note de Gurudev Rabindranath Tagore au Pandit Nehru après avoir lu son autobiographie en 1936. Extraordinaire et exquis ». Il a également utilisé deux hashtags, #rememberingNehru et #WhyNehruMatters.

Rabindranath Tagore a félicité Nehru pour ce livre — An Autobiography. La première édition du livre a été publiée en 1936. Le Pt Nehru a terminé d’écrire ce livre alors qu’il était en prison. La toute première édition du livre comprenait une préface où Nehru décrivait ses buts et objectifs.

Le livre compte 68 chapitres au total, mais plus tard en 1942, dans l’édition réimprimée, un autre chapitre a été inclus, intitulé « Cinq ans plus tard ». Après 1936, ce livre a connu plus de 12 éditions et a été traduit dans 30 langues différentes à travers le monde.

