À l’occasion du 50e anniversaire d’Aditya Chopra, Karan Johar partage une photo de retour avec le petit Aryan Khan qui vole la vedette! | Nouvelles des gens

New Delhi: À l’occasion du 50e anniversaire de la cinéaste Aditya Chopra, son ami proche et cinéaste renommé Karan Johar a pris son compte Instagram et a écrit une note réconfortante pour son ami lors de sa journée spéciale.

Il a partagé une photo en noir et blanc avec la note et a écrit: « Et juste comme ça il a 50 ans! Tant de souvenirs … tant de films … tant de moments … Il reste un visionnaire imparable! Assume silencieusement et solidement le manteau du studio et crée des baromètres pour tout le monde! Joyeux anniversaire à moi mentor, meilleur ami et chachu à mes enfants! Je t’aime tellement Adi! (oui oui il existe !!) photo courtoisie @iamsrk avec nous étant des oncles consciencieux à goa! Il y a deux décennies!

Sur la photo, nous pouvons voir Aditya avec Karan portant le petit Aryan Khan (le fils aîné de Shah Rukh Khan) dans ses bras, et la photo a été cliquée à Goa par SRK. Karan a qualifié Aditya de «visionnaire imparable».

Plusieurs amis célèbres Kajol, Anushka Sharma, Mini Mathur et Manish Malhotra, entre autres, ont laissé leurs commentaires sur la chronologie de KJo.

Pendant ce temps, Aditya Chopra avait prévu une célébration massive des 50 ans de Yash Raj Films l’année dernière, mais en raison de la pandémie, les célébrations ont d’abord été reportées et il a maintenant décidé de faire don de la totalité du montant pour la célébration du fonds de secours COVID.