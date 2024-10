À l’occasion du 49e anniversaire de Susanne Khan, Beau Arslan Goni, son ex-mari Hrithik Roshan et sa copine Saba Azad font la fête ensemble

Susanne Khan a célébré son anniversaire le 26 octobre avec une fête remplie de stars. De nombreux noms éminents de l’industrie ont assisté à la célébration, mais c’est la présence de son ex-mari, Hrithik Roshan et de sa petite amie, Saba Azad, qui a retenu l’attention d’Internet. Dans une vidéo présentant la cérémonie de coupe du gâteau, on peut voir Susanne profiter du moment pendant que les invités l’encouragent. Elle a même partagé un doux baiser avec son copain, Arslan Goni, avant de souffler les bougies et d’accueillir une nouvelle année dans sa vie. Vêtue d’une chic petite robe noire, la fille d’anniversaire a vraiment apprécié sa journée spéciale.

Sur une photo publiée par Saba Azad sur ses histoires Instagram, on la voit posant épaule contre épaule avec la fille d’anniversaire, Susanne Khan, tandis que leurs partenaires étaient également à leurs côtés. Hrithik Roshan et Arslan Goni posent avec les magnifiques divas pour un cadre joyeux.

Susanne Khan s’est mariée avec Hrithik Roshan en 2000. Ils ont divorcé en 2014. Le duo continue de coparentalité avec leurs fils – Hrehaan et Hridhaan.

Malgré leur séparation, Susanne Khan et Hrithik Roshan entretiennent des relations cordiales. On les voit même ensemble profiter des journées spéciales de leurs fils. Par exemple, les parents adorés ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes de Hrehaan Roshan, et Susanne a même partagé ce moment de fierté sur son compte Instagram. Hrehaan et son frère Hridhaan ont également partagé un moment sincère dans la vidéo publiée par leur maman. Plus tard, ils ont été retrouvés tous les quatre en train de poser pour l’objectif. Lisez la suite pour en savoir plus.

Le frère de Susanne Khan, Zayed Khan, est également extrêmement proche de Hrithik Roshan. Dans une interview, Zayen a expliqué un jour comment ils vivent dans une « famille moderne » et que sa relation avec Hrithik n’est pas affectée malgré la séparation de sa sœur. « Nous sommes comme la nouvelle famille moderne. C’est fou ; il y a une acceptation extrême de la part de tout le monde. Il a fallu du temps pour y arriver, mais maintenant que nous sommes ensemble, c’est magnifique. Nous faisons tous la fête ensemble, nous nous réunissons sous un même toit. toit et amusez-vous », a-t-il déclaré dans une interview avec Zoom.

Sur le plan du travail, Hrithik Roshan a été vu pour la dernière fois en Combattant avec Deepika Padukone.