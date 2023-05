À l’occasion du 3e anniversaire de la mort de George Floyd, Biden arrête les efforts menés par le GOP pour bloquer la loi sur la réforme de la police de DC

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden jeudi – le troisième anniversaire du meurtre de George Floyd – a opposé son veto à un effort mené par les républicains du Congrès pour annuler une nouvelle loi du district de Columbia sur l’amélioration de la responsabilité de la police.

La loi faisait partie d’une poussée pour réformer la police à l’échelle nationale et a été adoptée à la suite du meurtre de Floyd par la police en 2020 à Minneapolis. Biden a déclaré qu’il soutenait de nombreuses parties de la loi, notamment l’interdiction des étranglements, la limitation du recours à la force meurtrière, l’amélioration de l’accès aux caméras corporelles et l’exigence d’une formation des agents pour désamorcer les situations tendues.

« Je crois que nous avons l’obligation de nous assurer que tout notre peuple est en sécurité et que la sécurité publique dépend de la confiance du public », a déclaré Biden dans une déclaration au Congrès opposant son veto à l’effort. « C’est une politique fondamentale de mon administration de fournir aux forces de l’ordre les ressources dont elles ont besoin pour une police communautaire efficace et responsable. »

Le veto intervient alors que les démocrates au Congrès se sont joints deux fois cette année aux républicains pour tenter de bloquer une loi sur la criminalité et la police dans le district. Le premier effort soutenu par Biden – annuler les modifications apportées au code pénal du district.

Washington n’est pas un État; et il n’a pas les mêmes droits que les États ont de faire et de modifier les lois. Alors que le Congrès a accordé aux habitants de la ville certains pouvoirs de « règle du domicile », il a conservé le pouvoir d’annuler les actions du gouvernement du district. Les résidents du district n’ont pas non plus de membres votants du Congrès.

Pourtant, le Congrès n’a pas régulièrement utilisé son pouvoir d’abrogation – jusqu’à cette année. La signature de Biden il y a deux mois a marqué la première fois en plus de trois décennies que le Congrès a annulé les lois de la capitale par le processus de désapprobation – et a reflété un changement dans la position démocrate de longue date selon laquelle le gouvernement fédéral devrait laisser DC se gouverner lui-même.

Le projet de loi précédent était une refonte du code pénal du district de Columbia. Il n’a pas été mis à jour de manière substantielle depuis sa première rédaction en 1901 – bien que les Noirs aient été touchés de manière disproportionnée par les lois pénales, comme dans de nombreuses autres villes.

Les révisions auraient redéfini certains crimes, modifié les politiques de justice pénale et retravaillé la manière dont les peines devraient être prononcées après les condamnations. Il aurait également supprimé les peines minimales obligatoires pour de nombreux crimes et aurait réduit les peines maximales pour cambriolage, détournement de voiture et vol qualifié.

Le Sénat a approuvé le projet de loi de la Chambre qui visait à annuler les modifications du code pénal. Biden a signé cette résolution, bloquant finalement la loi DC. Le président et les membres des deux partis se sont dits préoccupés par l’augmentation des taux de crimes violents dans les villes du pays et ont déclaré que les révisions pourraient entraîner une augmentation de la criminalité.

À DC, les homicides dans la ville avaient augmenté pendant quatre ans d’affilée avant de chuter d’environ 10 % en 2022. Le nombre de meurtres de 2021, qui s’élevait à 227, était le plus élevé depuis 2003.

Le Sénat a également voté pour annuler la loi du district de Columbia promulguée l’année dernière pour améliorer la responsabilité de la police, après que six démocrates ont voté pour la résolution dirigée par le GOP. Mais cette fois, Biden n’était pas à bord.

«Le Congrès devrait respecter le droit du district de Columbia d’adopter des mesures qui améliorent la sécurité publique et la confiance du public. Je continue d’appeler le Congrès à adopter une législation de réforme de la police de bon sens », a déclaré Biden.

Et le président, dans une missive séparée, a également présenté ses condoléances à la famille de George Floyd, dont la mort a déclenché de nouvelles protestations contre les meurtres de Noirs par la police et des appels à réformer l’application des lois dans tout le pays.

« Le meurtre de George Floyd a révélé pour beaucoup ce que les communautés noires et brunes connaissent et ont vécu depuis longtemps – que nous devons prendre l’engagement de toute la société pour garantir que notre nation respecte sa promesse fondatrice d’une justice équitable et impartiale pour tous en vertu de la loi », il a dit.

Colleen Long, l’Associated Press