À l’occasion du 30e anniversaire de la loi sur le congé familial et médical, les démocrates renouvellent leurs efforts en faveur des congés payés

Cette semaine marque le 30e anniversaire de la loi sur le congé familial et médical, qui garantit à la plupart des travailleurs 12 semaines de congé sans solde pour s’occuper d’un enfant, d’un membre de la famille malade ou d’eux-mêmes s’ils tombent malades.

La loi sur le congé familial et médical, également connue sous le nom de FMLA, a été adoptée en 1993 et ​​était une politique révolutionnaire : jusque-là, les travailleurs n’avaient aucune protection garantie s’ils avaient besoin de s’absenter après avoir eu un bébé ou pour se remettre d’une maladie. Cette législation, cependant, excluait encore des millions de travailleurs, y compris les employés à temps partiel et ceux qui travaillent dans de petites entreprises – une enquête du Département du travail de 2018 a révélé que 44% des travailleurs n’y étaient pas couverts. De nombreuses lacunes du projet de loi existent toujours et il ne reste aucun programme de congés payés au niveau fédéral.

Il y a eu quelques progrès, cependant. Dans les années qui ont suivi l’adoption de la FMLA, 11 États et Washington, DC, ont approuvé leurs propres politiques de congés payés, et certains États ont également offert des options de congés non payés plus étendues. Une proportion plus élevée de travailleurs qu’en 1993 bénéficie désormais également de congés payés par l’intermédiaire de leur employeur, et des recherches Affaires de santé et l’Institute for Women’s Policy Research a constaté que de tels programmes ont amélioré la santé des enfants et stimulé la rétention des femmes dans la population active.

Aujourd’hui, les législateurs continuent de faire pression pour faire avancer un projet de loi fédéral complet sur la question, bien que l’état actuel du gouvernement divisé signifie qu’il sera difficile de le faire. L’année dernière, le Congrès n’a pas approuvé les congés familiaux et de maladie payés en raison de l’opposition du sénateur démocrate Joe Manchin (D-WV) et des républicains.

Sur le plan fonctionnel, l’absence de politique fédérale s’est traduite par un large éventail de politiques qui diffèrent selon l’État et l’employeur. “Bon sang, même au Sénat, chaque bureau du Sénat est différent”, déclare la sénatrice Tammy Duckworth (D-IL), qui a récemment présenté une législation pour garantir que les professionnels du soutien éducatif, comme les chauffeurs de bus et le personnel d’entretien, qui sont exclus de FMLA, soyez couvert.

Duckworth s’est assis avec Vox pour parler de ce projet de loi – et de l’état des congés payés et non payés aux États-Unis, 30 ans après l’adoption historique de la FMLA. Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Li Zhou

Commençons par l’état des congés sans solde aux États-Unis aujourd’hui : qui y a accès et qui est exclu ?

La sénatrice Tammy Duckworth

À l’heure actuelle, pour être admissible à FMLA, au cours de 12 mois, vous devez avoir travaillé 1 250 heures. Donc, vous pensez au travail à temps plein dans une année, 2 000 heures est une bonne règle à suivre. Vous devez travailler 1 250 heures à votre travail, à ce seul travail, pour être admissible à la FMLA sous cet employeur. J’ai introduit le soutien à l’éducation [Professionals] Act, l’ESP Act, parce que ces gens qui travaillent dans le système éducatif américain, parce que c’est un système de neuf mois, beaucoup de travailleurs n’atteignent jamais les 1 250 heures avec le district scolaire.

Ils finissent par avoir deux emplois : un emploi pendant neuf mois, puis un autre emploi pendant trois mois. Et à aucun des deux emplois, ils n’atteignent 1 250, ils ne sont donc pas admissibles à la FMLA. Et qui sont ces gens, ce sont vos chauffeurs d’autobus scolaires, vos cantines, voici votre infirmière scolaire.

Pensez à pendant la pandémie, lorsque nos infirmières scolaires étaient en première ligne pour vérifier et tester tous nos enfants pour Covid pour permettre aux enfants de retourner au travail en classe. Et pourtant, eux-mêmes n’étaient pas éligibles pour recevoir la FMLA non rémunérée s’ils tombaient malades.

Mon projet de loi changerait la façon dont nous calculons la FMLA en un pourcentage du nombre total d’heures qu’ils seraient censés travailler pour cette période de temps de cet emploi, de sorte qu’ils ne seraient évalués que sur la base, dans neuf mois, du nombre total d’heures travaillées. S’ils travaillent à plein temps à leur travail, disons que c’est 1 500 heures, alors pour se qualifier, c’est 1 000, quoi que ce soit. Nous aurions une meilleure formule pour déterminer la qualification des personnes pour FMLA. Et surtout, de s’assurer que le personnel d’encadrement pédagogique atteigne ce seuil de qualification.

Li Zhou

En général, qui voyez-vous être exclu de la FMLA en fonction des facteurs actuellement utilisés pour déterminer qui est admissible ?

Le sénateur Duckworth

Ce sont des gens qui cumulent plusieurs emplois. De nombreuses familles, en particulier les mères célibataires, bricolent deux ou trois emplois afin de gagner suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Et à cause de cela, parce qu’ils ne sont pas chez un seul employeur pendant toute cette année, ils ne finissent pas par se qualifier, même s’ils travaillent parfois beaucoup plus de 2 000 heures par an. Et cela rend très difficile pour eux de se qualifier pour FMLA.

[Editor’s note: Workers at businesses with fewer than 50 employees also aren’t guaranteed coverage under FMLA, and legislation has been introduced to address this issue, including the Job Protection Act from Rep. Lauren Underwood and Sen. Tina Smith.]

Li Zhou

Quand on pense aux congés payés, qui est couvert par cela et comment est-il déterminé ?

Le sénateur Duckworth

Cela dépend de votre employeur, si votre employeur accorde ou non des congés payés. Et même dans différentes parties du gouvernement, vous avez une couverture différente. Zut, même au Sénat, chaque bureau du Sénat est différent. Ainsi, certains bureaux du Sénat offrent une plus grande couverture que d’autres et ont des règles différentes des autres. Et donc il n’y a pas d’uniformité à travers le pays et qui a droit à quoi en termes de congés payés parce que c’est traité comme un avantage de votre emploi.

Le FAMILY Act introduit par Sen. [Kirsten] Gillibrand, dont je suis coparrain depuis plusieurs années, résoudrait ce problème en créant un programme d’assurance qui coûterait environ 2 $ par semaine pour l’employeur et 2 $ par semaine pour l’employé. Et ce qui se passerait, c’est que vous y paieriez tous les deux. Et si vous deviez prendre des congés payés, vous pourriez être payé jusqu’à 80 % de votre salaire en fonction de ce que vous choisissez de payer dans le cadre du programme d’assurance.

Donc, un peu comme la façon dont vous avez vos soins de santé, vous pouvez choisir un plan argent, or ou platine, ce sera un peu la même chose où vous pourrez choisir le montant des avantages que vous voudriez pouvoir obtenir, quel pourcentage de votre salaire que vous aimeriez pouvoir toucher si vous deviez partir en congé, et ensuite vous cotiseriez au programme pour cela. Et ce serait une façon de faire en sorte que les congés familiaux payés entrent en vigueur partout au pays pour tout le monde, et non aux frais des contribuables, car ce serait entre le travailleur et l’employeur.

Li Zhou

Selon vous, quels sont les plus grands obstacles à l’adoption par le Congrès d’une expansion de la FMLA et de quelque chose comme la loi sur la famille qui fournirait des congés payés fédéraux ?

Le sénateur Duckworth

Je pense qu’une partie de l’opposition, traditionnellement, vient des entreprises, qui pensent que cela va coûter trop cher. Mais je vais vous dire que dans les États qui ont adopté les congés payés, comme la Californie, lorsque les employeurs ont été interrogés, [an overwhelming proportion] l’ai dit, le fait d’avoir des congés payés a été un avantage pour mon entreprise et ne m’a pas coûté plus d’argent. Et en fait, c’était un excellent outil pour moi pour fidéliser mes employés. Et j’en ai retiré plus que ce que j’avais à payer.

Ainsi, dans les États qui ont depuis adopté le congé familial payé, nous constatons qu’il est en fait très bien accueilli. Donc, vous commencez à voir l’opposition tomber en quelque sorte parmi les entreprises qui auraient traditionnellement dit: «Oh, non, nous ne voulons pas faire ça.» Mais maintenant que beaucoup d’entre eux l’ont vécu dans certains de ces États, ils réalisent en fait que cela me permet d’économiser de l’argent, car je n’ai pas à recycler des travailleurs, je ne perds pas de travailleurs. À l’heure actuelle, il y a une pénurie de main-d’œuvre, alors cela aide en fait les gens à retenir les gens pour offrir des congés familiaux payés.

Li Zhou

À ce stade, quelle est votre stratégie pour faire passer une législation sur cette question dans un Congrès divisé ?

Le sénateur Duckworth

Ça va vraiment juste parler aux gens, et je pense que je vais avoir beaucoup plus de facilité à leur expliquer cela maintenant qu’avant la pandémie. Et j’utilise cette infirmière scolaire comme exemple. Les gens comprennent à quel point ces travailleurs de soutien sont importants pour nos enfants et à quel point ils ont été essentiels pour assurer la sécurité de nos enfants.

Et ils voient aussi qu’il y a une vraie pénurie parce que beaucoup de personnel de soutien a quitté le système éducatif. Je sais qu’il y a une pénurie de chauffeurs d’autobus scolaires partout, car beaucoup d’entre eux ont dû arrêter, car ils n’ont pas pu obtenir FMLA pendant la pandémie. Et alors ils ont démissionné et sont allés chercher d’autres emplois, parce qu’ils ne pouvaient pas s’occuper de leurs familles dont ils avaient besoin. Je pense donc que le fait de ne pas avoir couvert les travailleurs de soutien éducatif est devenu très évident. Et donc je pense que je peux mieux défendre mes collègues républicains.