WASHINGTON (AP) – Alors que des familles et des proches pleuraient la perte inimaginable de 19 enfants et de deux enseignants abattus l’année dernière à Uvalde, au Texas, le président Joe Biden a déclaré mercredi lors d’un mémorial solennel à la Maison Blanche que trop d’écoles, trop de lieux quotidiens ont deviennent des « champs de la mort ».

La ville a libéré des papillons lors d’une cérémonie et a organisé une veillée aux chandelles. La législature du Texas s’est arrêtée pendant quelques instants de silence à 11 h 30 HAC, au moment où le tireur est entré à l’école élémentaire Robb l’année dernière, déclenchant la fusillade la plus meurtrière du pays depuis une décennie.

Biden a prononcé un discours devant un présentoir avec 21 bougies, une pour chaque victime, avec une rose blanche et des rubans de satin aux couleurs de l’école qui affichaient le nom et l’âge de chaque victime. Tous les élèves tués avaient entre 9 et 11 ans. Avant que le président ne prenne la parole, lui et la première dame Jill Biden, qui est enseignante, se sont arrêtés pour regarder les noms des morts.

« Je me rends compte que c’est une journée vraiment difficile pour toutes les familles », a déclaré Biden tranquillement. « Se souvenir est important, mais c’est aussi douloureux. »

Biden a raconté comment il se tenait à Uvalde quelques jours plus tard, regardant 21 croix à l’extérieur de l’école avec les noms des victimes. Il a dit qu’ils ont passé des heures avec les familles en deuil.

« Nous savons qu’un an plus tard, c’est toujours aussi cru pour vous », a-t-il déclaré. « Vous allez manquer les anniversaires et les vacances, les pièces de théâtre à l’école, les matchs de football. Juste ce sourire. Une année de joie quotidienne, juste partie pour toujours.

Les meurtres, ainsi qu’une autre fusillade de masse à Buffalo, New York, ont provoqué une législation bipartite qui a été adoptée par un Congrès divisé un mois plus tard. C’était la loi sur la sécurité des armes à feu la plus importante depuis des décennies.

La loi a renforcé les vérifications des antécédents des plus jeunes acheteurs d’armes à feu et a cherché à empêcher les auteurs de violence domestique d’avoir des armes à feu et à aider les États à mettre en place des lois sur le drapeau rouge qui permettent aux autorités de retirer plus facilement les armes des personnes jugées dangereuses.

«Trop d’écoles, trop d’endroits de tous les jours sont devenus des champs de la mort dans les communautés à travers l’Amérique. Et à chaque endroit, on entend le même message : Faites quelque chose. Pour l’amour de Dieu, faites quelque chose », a déclaré Biden. « Nous avons fait quelque chose après, mais pas assez. »

Ces lois n’ont pas empêché les fusillades de masse ou les meurtres d’enfants par balles. Et Uvalde gère toujours les retombées de la réponse d’urgence bâclée à la fusillade. Une enquête est toujours en cours sur la façon dont les jours qui ont suivi l’attaque ont été entachés par les autorités qui ont donné des récits inexacts et contradictoires sur les efforts déployés pour arrêter un adolescent armé d’un fusil de type AR. Il s’agissait de la pire fusillade dans une école depuis 2012, lorsque 20 enfants âgés de 6 à 7 ans et six adultes ont été assassinés à l’école élémentaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut.

Un rapport accablant des législateurs du Texas a révélé que près de 400 officiers étaient sur les lieux, provenant d’un éventail d’agences fédérales, étatiques et locales. Les conclusions ont montré comment des officiers lourdement armés ont attendu plus d’une heure pour affronter et tuer le tireur de 18 ans. Il a également accusé la police de ne pas « avoir donné la priorité au sauvetage de vies innocentes plutôt qu’à sa propre sécurité ».

À Austin, au Texas, mercredi, un groupe bipartite de législateurs dirigé par le sénateur d’État Roland Gutierrez, un démocrate qui représente Uvalde, a lu les noms des 21 victimes qui ont été assassinées alors que toute la chambre s’arrêtait en souvenir.

Chaque victime a été commémorée par un discours décrivant qui elle était et les êtres chers qu’elle a laissés derrière elle. « Je prie pour que dans toutes nos différences, nous aspirions à nos meilleurs anges, souvenons-nous peut-être de ces moments où nous étions petits », a déclaré Gutierrez. « Regardez les photos de ces enfants et souvenez-vous de nos meilleurs anges. »

Tout au long de la session législative biennale du Texas, qui a débuté en janvier et s’est terminée lundi, un groupe de membres de la famille des victimes a fait le trajet de trois heures jusqu’à Austin tous les mardis, à quelques exceptions près, pour faire pression sur les législateurs dans l’espoir de relever l’âge légal requis pour posséder certaines armes semi-automatiques – comme celle utilisée par le tireur Uvalde de 18 ans – de 18 à 21 ans.

Mais dans le Capitole du Texas contrôlé par le GOP, les républicains l’ont rejeté cette année et presque toutes les autres propositions visant à renforcer les lois sur les armes à feu.

Plusieurs mois plus tard, la nouvelle loi fédérale a connu un certain succès : les vérifications des antécédents du FBI ont bloqué les ventes d’armes à feu de 119 acheteurs de moins de 21 ans, les poursuites ont augmenté pour les vendeurs d’armes sans licence et de nouvelles sanctions pour trafic d’armes ont été imposées depuis au moins 30 cas à travers le pays. Des millions de nouveaux dollars ont été investis dans les services de santé mentale pour les enfants et les écoles.

Pourtant, depuis la signature de ce projet de loi l’été dernier, le nombre de fusillades de masse aux États-Unis n’a fait qu’augmenter. Cinq morts dans une boîte de nuit du Colorado. Onze tués dans une salle de danse en Californie. Trois enfants de 9 ans et trois adultes abattus dans une école primaire de Nashville, Tennessee. Sept morts par balle dans l’Oklahoma rural.

Au 24 mai, il y a eu au moins 25 massacres aux États-Unis jusqu’à présent en 2023, faisant au moins 127 morts, sans compter les auteurs décédés, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec Université du Nord-Est.

Cela place le pays à un rythme plus rapide pour les tueries de masse qu’au cours de toute autre année depuis 2006, selon la base de données, qui définit une tuerie de masse comme un incident au cours duquel quatre personnes ou plus sont tuées, sans compter l’auteur, dans un délai de 24 heures. -période d’heure.

Selon la base de données, il y a eu au moins 556 incidents au total depuis 2006 aux États-Unis, faisant au moins 2 892 morts.

Les armes à feu sont le premier tueur d’enfants aux États-Unis et jusqu’à présent cette année, 85 enfants de moins de 11 ans sont morts par arme à feu et 491 sont morts entre 12 et 17 ans. En 2020, le taux de mortalité par arme à feu chez les enfants de moins de 19 est de 5,6 pour 100 000. Le prochain comparable est le Canada, avec 0,08 pour 100 000 décès.

« Il est temps d’agir », a déclaré Biden. « Il est temps de faire entendre nos voix. Pas en tant que démocrates ou républicains. Mais en tant qu’amis, en tant que voisins, en tant que parents – en tant que compatriotes américains.

« Je sais que pendant longtemps, il a été difficile de progresser », a déclaré Biden. « Mais il viendra un moment où nos voix seront si fortes, notre détermination si claire, qu’il ne pourra plus être arrêté. Nous agirons.

