À l’occasion du 1er anniversaire de Nayanthara et Vignesh Shivan, une nouvelle photo de jumeaux

Les jumeaux ont été vus posant près de la fenêtre avec une décoration indiquant « Joyeux anniversaire Appa Amma ».

Le couple puissant Nayanthara et Vignesh Shivan célèbrent un an de bonheur conjugal aujourd’hui, le 9 juin. À cette occasion spéciale, leurs petits munchkins Uyir et Ulagam ont fait une adorable surprise à leurs parents.

D’après la photo partagée par le cinéaste sur sa poignée Instagram, ces deux-là ont été vus posant près de la fenêtre avec une décoration indiquant « Joyeux anniversaire Appa Amma ».

Le poste spécial

Le joli post était sous-titré : « Merci les garçons #Uyir & #Ulag ! Comme vous êtes gentils de décorer et de nous offrir une si belle fête d’anniversaire de mariage… Je vous aime deuxoooo da thangams… Nous vous AIMONS DEUX. »













Voici ce que Vignesh a partagé

Vignesh Shivan a partagé plusieurs messages pour sa meilleure moitié à l’occasion de leur premier anniversaire de mariage. Dans l’un de ses messages, le réalisateur a laissé tomber quelques photos de sa dulcinée, accompagnées des mots suivants : « En uyiroda Aadharam neengal haney… 1 an rempli de beaucoup de moments ! Beaucoup de hauts et de bas… Des revers inattendus ! Tests fois ! Mais rentrer à la maison pour voir une famille bénie avec un amour et une affection immenses rétablit tellement de confiance et donne toute l’énergie nécessaire pour continuer à courir vers tous les rêves et objectifs déjà manifestés ! tout tenir ensemble, avec mes – Mes Uyirs & Ulagams.. .La force donnée par la famille fait toute la différence ! béni avec les meilleurs des gens… s’efforcer de leur donner une bonne vie est toute la motivation dont ont besoin les arnaqueurs comme moi… Merci pour les merveilleux clics @josephradhik@ histoires de josephradhik… Ps : les accros aux commentaires négatifs s’excusent gentiment… peut-être que vous devriez essayer d’ignorer la positivité. »













L’histoire d’amour de Vignesh et Nayanthara

Pour ceux qui ne le savent pas, Lady Superstar Nayanthara et Vignesh Shivan se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux de tournage du drame romantique de 2015 Naanum Rowdy Dhaan. Avant de franchir le pas le 9 juin 2022 lors d’une somptueuse cérémonie à Mahabalipuram, ces deux-là étaient en couple depuis de nombreuses années.

Engagements de travail de Nayanthara

Nayanthara devrait ensuite apparaître sur les grands écrans avec le prochain drame à suspense Iraivan. De plus, la diva fera également ses débuts dans la ville B avec Jawan, le réalisateur d’Atlee. Ses autres engagements professionnels incluent le thriller Test, aux côtés de R Madhavan et Siddarth.

En attendant, l’AK 62 très discuté de Vignesh Shivan avec Ajith Kumar a été mis en veilleuse pour l’instant en raison de différences créatives. Récemment, des informations circulent selon lesquelles le réalisateur se prépare à annoncer son prochain projet, sa femme Nayanthara et Pradeep Ranganathan. Cependant, une confirmation officielle est toujours attendue.