A l’occasion du 100e anniversaire de naissance de Satyajit Ray, jetons un coup d’œil aux films qu’il a réalisés | Nouvelles des gens

New Delhi: L’auteur de renom, Satyajit Ray est salué comme le franc-tireur et le plus grand cinéaste non seulement en Inde mais dans le monde entier. Son cinéma reflétait la société de l’époque et mettait brillamment en lumière la crise de classe et le conflit à l’écran. Ray, a été poussé à la réalisation de films après avoir rencontré le réalisateur français Jean Renoir et avoir regardé le célèbre film néo-réaliste italien ‘Bicycle Thieves’ de Vittoria De Sica.

Né dans une famille d’écrivains et d’artistes prolifiques, les parents de Ray étaient Sukumar Ray et Suprabha Ray. Satyajit Ray, avant de faire sa marque en tant que cinéaste, a également travaillé dans une agence de publicité, une maison d’édition – concevant des couvertures de livres pour beaucoup.

En fait, il a conçu pour ‘Banalata Sen’ de Jibanananda Das, et ‘Rupasi Bangla’, ‘Chander Pahar’ de Bibhutibhushan Bandyopadhyay, ‘Maneaters of Kumaon’ de Jim Corbett et ‘Discovery of India’ de Jawaharlal Nehru. Il a également travaillé sur une version pour enfants de «Pather Panchali», un roman bengali classique de Bibhutibhushan Bandyopadhyay, rebaptisé Aam Antir Bhepu (Le sifflet aux graines de mangue).

Ray a été tellement influencé par son travail à la maison d’édition qu’il a utilisé ses illustrations comme plans fixes dans le premier film qu’il a réalisé.

À l’occasion de son 100e anniversaire de naissance (2 mai 1921), jetons un coup d’œil aux films qu’il a réalisés:

1955 Pather Panchali

1956 Aparajito

1958 Parash Pathar, Jalsaghar

1959 Apur Sansar

1960 Devi

1961 Teen Kanya

• Le maître de poste

• Monihara

• Samapti

1961 Rabindranath Tagore

1962 Kanchenjungha, Abhijan

1963 Mahanagar

1964 Charulata, deux

1965 Kapurush-O-Mahapurush

• Kapurush

• Mahapurush

1966 Nayak

1967 Chiriyakhana

1969 Goopy Gyne Bagha Byne

1970 Aranyer Din Ratri

1970 Pratidwandi

1971 Seemabaddha, Sikkim

1972 L’oeil intérieur

1973 Ashani Sanket

1974 Sonar Kella

1976 Jana Aranya

1976 Bala

1977 Shatranj Ke Khilari

1979 Joi Baba Felunath

1980 Hirak Rajar Deshe, Pikoo

1981 Sadgati

1984 Ghare Baire

1987 Sukumar Ray

1989 Ganashatru

1990 Shakha Proshakha

1991 Agantuk

Satyajit Ray a été honoré par l’Académie des arts et des sciences du cinéma avec un Oscar d’honneur. Il est devenu le premier et le seul Indien à recevoir cet honneur. Il l’a reçu 24 jours avant sa mort, le qualifiant de «meilleure réalisation de sa carrière cinématographique».

Ray a respiré son dernier souffle le 23 avril 1992.

Satyajit Ray a laissé un héritage de brillance cinématographique qui enseigne aux cinéastes et acteurs en herbe comment voir la réalité et créer de la magie sur la bobine.