À l’occasion de son 100e anniversaire, Henry Kissinger largue des bombes de vérité sur l’émission

L’exceptionnalisme américain est devenu une construction presque entièrement négative : quelque chose que nous associons aux images d’écoliers fuyant leurs salles de classe au son de coups de feu semi-automatiques, et de policiers recourant trop facilement à l’usage de la force létale. Plus qu’un phare, le pays ressemble si souvent à un feu de benne à ordures. Les dysfonctionnements à Washington perturbent également la diplomatie américaine à l’étranger, comme peuvent en témoigner l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. De plus en plus, il semble que les États-Unis mènent simultanément deux guerres froides : l’une avec la Chine, l’autre avec eux-mêmes. J’ai même entendu dire que la guerre avec la Chine est le seul moyen pour les États-Unis de se réunir, bien que les attentats du 11 septembre n’aient réuni le pays que de manière éphémère et que les décès massifs causés par la pandémie de COVID-19 soient devenus un accélérateur de polarisation. Illustration : John Shakespeare Crédit: Ce n’est pas seulement dans les visites internationales annulées que les difficultés intérieures de l’Amérique affectent ses affaires étrangères. La détermination de Joe Biden à défendre la démocratie chez lui a alimenté son désir messianique de défier l’autoritarisme à l’étranger. Ses agendas nationaux et étrangers se sont entremêlés, puisque Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump constituent tous une menace pour l’ordre américain fondé sur des règles. L’invasion de l’Ukraine lui a permis de rallier l’Occident et de revendiquer une fois de plus le rôle de leader du monde libre. Sur la Chine, il s’écarte fréquemment du scénario américain de longue date d’ambiguïté stratégique sur Taiwan, déclarant explicitement que les forces américaines défendraient l’île contre une invasion chinoise. D’un point de vue rhétorique, il décrit la lutte précisément dans le genre de termes manichéens que les archi-réalistes tels que Kissinger ont cherché à éliminer du lexique diplomatique américain.

Il y a aussi de plus en plus de preuves que la Chine n’est plus sur une trajectoire ascendante. L’année dernière, sa population a diminué pour la première fois depuis 1961, laissant présager des problèmes à long terme dans le très important ratio travailleurs-retraités. Le mois dernier, l’Inde l’a dépassée pour devenir le pays le plus peuplé du monde. Pour le Parti communiste chinois, le pacte chinois – dans lequel la hausse du niveau de vie compense le déni des libertés individuelles – devient plus difficile à maintenir. Depuis 2010, la Chine n’a pas atteint une croissance du PIB à deux chiffres. La gestion des longs blocages du COVID-19 a suscité un niveau d’inquiétude publique sans précédent depuis la place Tiananmen, dont une grande partie est personnellement dirigée contre Xi Jinping. Parler du « Siècle chinois » semble maintenant prématuré. Chargement Depuis 2021, les universitaires américains Michael Beckley et Hal Brands, le bien nommé Henry A. Kissinger Professor de l’université Johns Hopkins, alertent sur les dangers du « peak power trap », et comment, historiquement, c’est souvent un ralentissement qui fait que les pouvoirs ascendants deviennent « impétueux et agressifs ». Au cours des 18 derniers mois, la position de la Chine s’est encore affaiblie, ce qui accroît les inquiétudes quant au fait que Xi intensifie le nationalisme afin de détourner l’attention de ses difficultés intérieures. Lorsque la politique étrangère devient un moyen de détourner l’attention du public et de camoufler la faiblesse nationale, les affaires mondiales deviennent plus périlleuses. À l’heure actuelle, les États-Unis et la Chine sont plus enclins à ce type de pensée hasardeuse.

Lors du sommet du G7, Joe Biden a prédit un dégel avec Pékin, et les responsables américains soulignent qu’ils ne veulent pas « découpler » leurs économies interconnectées. « De-risking » est le terme à la mode. Mais ces derniers mois, il y a eu des flambées de ballons espions, de la technologie des semi-conducteurs et de la première phase d’un accord commercial bilatéral entre Washington et Taipei. Cette semaine encore, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s’est plaint : « Les États-Unis disent qu’ils veulent parler à la partie chinoise tout en cherchant à réprimer la Chine par tous les moyens possibles ». Chargement Après le ton messianique des années Morrison qui enflammait Pékin, le gouvernement albanais peut pointer du doigt les récents succès d’une approche incorporant une forte dose de realpolitik : « Coopérer là où on peut, être en désaccord là où il faut ». Témoin ce qui s’est passé en mars. Le même mois qu’Anthony Albanese célébrait l’équivalent subaquatique d’un Pistolet supérieur moment à San Diego, où il a rejoint Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour célébrer l’accord AUKUS, les exportations australiennes vers la Chine ont atteint un niveau record après que Pékin a levé les restrictions restantes sur les importations de charbon. Des temps à haut risque nous attendent sans aucun doute, et pas uniquement à cause de la belligérance de la Chine de Xi. Et si Trump revenait à la Maison Blanche ? Et si DeSantis devenait président, un populiste de l’Ivy League si captif des guerres culturelles qu’il s’est demandé pendant COVID-19 si Washington devait maintenir des relations diplomatiques avec une Australie « hors des sentiers battus » en raison de la sévérité de nos blocages. C’est le genre de dilemme diplomatique auquel Henry Kissinger aime réfléchir : comment l’Australie mène-t-elle ses affaires étrangères alors que son principal allié en matière de défense et son principal partenaire commercial sont tous deux en déclin ?